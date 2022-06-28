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اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022.. انخفاض محدود

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
أسعار الذهب في سلطنة عمان watanserb.com
أسعار الذهب في سلطنة عمان

وطن- سجلت أسعار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، الأربعاء 29 يونيو 2022، انخفاضا محدودا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.56 ريالا للجرام، ما يعادل 58.59 دولارا.

بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 20.68 ريال للجرام ما يعادل 53.71 دولارًا.

وبلغ سعــر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 19.74 ريال بما يعادل 51.27 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 16.92 ريالا، أي ما يعادل 43.94 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 13.16 ريال بما يعادل 34.18 دولار، بينما عيار 12 بلغ 11.28 ريال بما يعادل 29.30 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء 701.52 ريال بما يعادل 1822 دولارًا، وسعـر الجنيه الذهب 157.90 ريال بما يعادل 410.15 دولار.

أما سـعـر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 22557 ريالًا بما يعادل 58592 دولارًا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

وتراجعت أسعار الذهب عالميا، بعد قرار مجموعة الدول السبع بحظر واردات المعدن الروسي ومع استمرار ترقب المخاوف الاقتصادية.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس تراجعا بنسبة 0.2% أو 3.60 دولار ليسجل 1821.20 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حظر على واردات الذهب من روسيا، بالاتفاق مع دول المملكة المتحدة وكندا واليابان.

وحذرت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز”، في وقت سابق، من أن استمرار السياسة التشددية القوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي تزيد احتمالات حدوث ركود أمريكي خلال العام المقبل.

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022.. انخفاض محدود

المصدررصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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