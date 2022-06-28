سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022

وطن – حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، على استقراره في بنوك السودان والسوق السوداء.

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في السودان، 569 جنيها للشراء مقابل 573.26 جنيه للبيع.

سعـر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

في السوق السوداء، بلغ سعـر الدولار في السودان 568 جنيها للشراء و573 جنيها للبيع.

في حين بلغ سعر اليورو في السودان اليوم 601.6 جنيها للشراء، و606.1 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 698.1 جنيه للشراء، و703.3 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 151.51 جنيه للشراء، مقابل 152.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.94 جنيها للشراء، مقابل 156.11 جنيه للبيع.

ويشهد السودان أزمة اقتصادية حادة، وتقول إحصاءات حكومية إن 77% من تعداد السودانيين البالغ أكثر من 30 مليون شخص تحت خط الفقر. وأن دخل الفرد اليومي في السودان لا يتجاوز دولارا واحدا في اليوم.

وبيّنت تلك الإحصاءات ارتفاع نسبة البطالة في السودان إلى 19%. وبلغت نسبة البطالة بين الشباب حوالي 34% وبين الخريجين 48% وبين النساء 45%.