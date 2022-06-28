“راحت وما خرجتش”..عمرو أديب يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المذيعة شيماء جمال

وطن – كشف الإعلامي المصري عمرو أديب تفاصيل جديدة عن واقعة مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها المستشار في مجلس الدولة أيمن حجاج، والذي أفادت الانباء بهروبه إلى خارج مصر.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد عثرت على جثة المذيعة شيماء جمال مدفونة داخل فيلا بالمنصورية، بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها منذ 20 يوما.

وقال “أديب” خلال تقديمه برنامج “الحكاية” على قناة “أم بي سي مصر”: “الأمن المصري بيفحص أي أخبار اختفاء عن المواطنين بجدية كبيرة، ومفيش واقعة الأمن لم يصل فيها عن نتيجة، والنهاردة الصبح مواقع قالت مذيعة اختفت بقالها 20 يوما، المذيعة راحت للكوافير ولم تخرج منه.”

وأضاف قائلا: “هناك أخبار عن العثور على جثمان الفتاة مقتولة ومدفونة في إحدى الفلل، وبلاغات الاختفاء في مصر يتم التعامل معها بحرص شديد، وفي الدقائق المقبلة هنشوف قصة مقتل المذيعة ومعنديش معلومات كافية حتى الآن.”

عمرو اديب عن العثور على جثة الاعلامية شيماء جمال: بلاغات الاختفاء الداخلية بتتعامل معاها بحرص شديد جدا

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/cERfsI25pD #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/IjmraKR2EN — MBC مصر (@mbcmasr) June 27, 2022

وكانت السلطات الأمنية في محافظة الجيزة المصرية كثفت من جهودها في البحث عن ملابسات اختفاء شيماء جمال مقدمة برنامج ”المشاغبة“ على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، بعد أن تبين تغيبها منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن مديرية أمن الجيزة تأكدت من صدق البلاغ المقدم إليها، حيث تبين بعد التحريات غياب المذيعة شيماء جمال عن منزلها منذ 20 يوماً في ظروف غامضة.

من جانبها، نقلت صحيفة “الشروق” المصرية، عن مصادر أن مجلس الدولة قرر، الاثنين، رفع الحصانة عن المستشار (أ.ح) نائب رئيس المجلس ووكيل نادى المجلس، بتهمة قتل زوجته المذيعة شيماء جمال والتمثيل بجثتها.

وأوضحت المصادر أن القاضي أقدم على إطلاق النار عليها وقتلها، ثم تشويه جثتها باستخدام ماء النار (حمض النيتريك) وذلك بالفيلا الخاصة به بكومباوند بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي.

وتبين أن هناك شاهدا على الحادث، تحفظ على الإبلاغ طوال الأسابيع الثلاثة الماضية خوفا من المتهم، وفي النهاية أبلغ الجهة القضائية التابع لها بتفاصيل الحادث.

من هو القاضي قاتل شيماء جمال؟

كشفت الصحيفة أيضا أن المستشار المتهم بقتل زوجته يعمل بمجلس الدولة بدرجة نائب رئيس المجلس. وانتُخب بمجلس إدارة نادي المجلس مؤخرا.

تزوج المستشار (أ.ح) بالمذيعة شيماء جمال منذ فترة قصيرة كزوجة ثانية، وليس له أبناء منها.

ودارت المشادة التي شهدت حادث القتل في فيلا بمزرعة يمتلكها بالطريق الصحراوي.