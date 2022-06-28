حساب المذيعة شيماء جمال على “فيسبوك” يثير حيرة متابعيها رغم الإعلان عن مقتلها

وطن – الرغم من اختفائها منذ أكثر من 20 يوما، حتى الكشف عن مقتلها أمس، الاثنين، أثار حساب المذيعة المصرية شيماء جمال حالة من الجدل في صفوف المراقبين، حيث استمر الحساب في نشر التدوينات، في إشارة إلى محاولة تمويه قام بها شخص ربما يكون زوجها (القاتل) لنفي الشائعات حول مقتلها.

وقد تفاجأ متابعو المذيعة شيماء جمال على “فيسبوك” بنشرها تدوينة تقارن فيها بين فتوى شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب والدكتور سعد الدين الهلالي حول الحجاب، والتي أثار فيها “الهلالي” جدلا كبيرا عقب ظهوره مع الإعلامي عمرو أديب مساء، الأحد.

كما نشرت الصفحة الخاصة بها، “بوست” حمل خبرا عن دار الإفتاء المصرية تجيز فيه ذبح المرأة لأضحيتها بشروط.

العثور على جثة شيماء جمال

وكانت السلطات المصرية قد عثرت، مساء الاثنين، على جثة المذيعة شيماء جمال بعد نحو 3 أسابيع على اختفائها، حيث ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجثة وجدت مدفونة داخل فيلا في منطقة المنصورية بالجيزة.

وأمرت النيابة العامة في مصر بنقل جثمان المذيعة المصرية شيماء جمال إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير عن سبب الوفاة بعد الكشف عليها.

وكشفت التحقيقات واعتراف الشاهد الوحيد في القضية، ان قاتل شيماء جمال هو زوجها المستشار في مجلس الدولة أيمن حجاج، وسط تداول أنباء عن هروبه خارج مصر.

وكان المستشار المتهم وفقاً للتحقيقات الجارية قد ارتكب جريمته منذ قرابة 20 يوماً، وأبلغ الأجهزة الأمنية باختفاء زوجته، إلى أن تم كشف تفاصيل القضية بالعثور على جثتها مدفونة في فيلا بمنطقة المنصورية.

أجهز عليها خنقا

وكشفت تحريات ومعاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات جديدة في مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها داخل مزرعة بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

وتبين أن المتهم استدرج ضحيته إلى مزرعة بقرية أبو صير، وهشم رأسها بالطبنجة مسددًا لها 3 ضربات بمنطقة الرأس، لكنه لم تتوفى فخنقها بإيشارب.

بداية إثارة القضية

البداية تعود إلى تلقي اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص بتغيب زوجته مقدمة برنامج “المشاغبة”، وأن آخر اتصال جمعهما أخبرته بأنها بنطاق مدينة السادس من أكتوبر وستتحرك بعدها إلى المنزل قبل غلق هاتفها وعدم تلقيه رد منها.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى بالتنسيق مع قسم المساعدات الفنية لتفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خطوط السير المحتملة لها.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام، بينت أن المذيعة كانت متزوجة من أحد الأشخاص طوال 8 سنوات (3 سنوات عرفي – 5 سنوات رسمي) إلا أن خلافا دب بين الزوجين مؤخرًا هددت على أثره المذيعة زوجها بإفشاء سره لأسرته.

حسب تحريات اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، استدرج المتهم زوجته إلى مزرعة بقرية أبوصير مركز البدرشين بدعوى شراءها لها لإرضائها وهناك نشبت مشادة كلامية بينهما فأشهر سلاحه الناري المرخصة واعتدى عليها بمنطقة الرأس فأرداها قتيلة.

أخفى المتهم الجثة وأخفى الشاهد الوحيد لدى مجموعة من العرباوية بالساحل الشمالي خشية كشف أمره إلا أن الأخير لاذ بالهرب وأبلغ النيابة العامة عن الواقعة، وجاري استخراج الجثة.

مصادر أمنية وقضائية كشفت عن إصدار أمر ضبط وإحضار المتهم بعد رفع الحصانة عنه -كونه ذو حيثية- لمناقشته حوال ملابسات الواقعة ومواجهته بالشاهد.

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