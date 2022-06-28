بعد نيرة أشرف وإيمان إرشيد.. طالب عراقي بجامعة سوران يرتكب جريمة قتل بشعة

وطن- أقدم طالب جامعي مفصول من جامعة “سوران” في إقليم كردستان العراق، على قتل أستاذين جامعيين فيها صباح، الثلاثاء.

طالب عراقي قتل عميد الكلية وأستاذ

وقالت مصادر الشرطة في أربيل، إن طالباً جامعياً أطلق عدة رصاصات على عميد كلية القانون، أمام مقر الجامعة وسط أربيل، وأصابه إصابة بليغة في الرأس والصدر، فارق الحياة على إثرها بعد نقله إلى المستشفى كما أصاب حارس أمن.

بجريمة بشعة وعلى يد طالب تم اليوم انتهاك الحرم الجامعي واغتيال اثنين من خيرة الاستاتذة وقمة من العطاء .. #سوران #أربيل .. ضاعت حياة عائلات ومن المسؤول .. لماذا لا يغلق سوق السلاح ولماذا لا يتم منعه .. هل هناك ابشع من ذلك ؟!!!!! الا يكفي pic.twitter.com/VmMOea6r2S — Srwa Hwramy (@hwramy) June 28, 2022

ولم تتوقف جريمة الطالب هناك، حيث قام باقتحام منزل أحد أساتذة كلية الهندسة، في أحد أحياء أربيل وأطلق عليه وابلا من الرصاص وقتله على الفور.

وبحسب وسائل إعلام كردية فإن الجاني”أ.ع” هو ابن مسؤول من حزب مسعود برزاني كان طالباً في جامعة سوران.

وكانت لدى الطالب مشكلة فُصل بسببها من الجامعة ولم يتم قبوله في جامعة صلاح الدين، ولذلك وجه تهديدات إلى عدد من الأساتذة الجامعيين”.

طالب يقتل استاذين بجامعة صلاح الدين بعد نقله من جامعة صلاح الدين في أربيل إلى جامعة سوران. تم اعتقال القاتل، وينال جزاءه العادل — ضابط | Peshmerga (@OfficerKurdish) June 28, 2022

تفاصيل الجريمة

ونقلت وسائل إعلام عن محافظ أربيل “أوميد خوشناو”، قوله إن الجاني أطلق في البداية عدة رصاصات على “كاوان إسماعيل”، عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين وأرداه صريعاً.

ومن ثم هاجم منزل “إدريس عزت”، أستاذ الميكانيكا في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين فقتله بعدة رصاصات، ثم هرب إلى جهة مجهولة قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

طالب عراقي يقتل اثنين من أساتذته الجامعيين بالرصاص رداً على طرده من جامعة سوران، في أربيل. pic.twitter.com/rn7Cj46f4h — نبض عدن | nabd_aden (@nabd_aden) June 28, 2022

وأفادت عميدة كلية الهندسة “نجاة أحمد” في تصريح صحفي، أن زوجة المجني عليه الدكتور إدريس، وتعمل أستاذة في جامعة سوران شمال أربيل، كانت قد أقامت دعوى قضائية، ضد الطالب الجاني، لدى محاكم بلدة سوران، قبل ارتكابه الجريمة.

جريمة في المنزل

وكانت زوجة الضحية قد توجهت صباحاً إلى المحكمة لحضور جلسة البت في الدعوى القضائية هذا اليوم، فأنتهز الجاني فرصة وجود الدكتور إدريس بمفرده في المنزل، فقتله على الفور.

نيرة أشرف وإيمان إرشيد

وتأتي هذه الجريمة بعد جرائم عدة مماثلة شهدتها الجامعات العربية في الأيام الأخيرة.

ومنها مقتل الطالبة “نيرة أشرف” على يد زميلها في المنصورة بمصر أمام جامعتها.

وكذلك الطالبة الأردنية “ايمان رشيد” التي قتلت منذ أيام على يد شاب ثلاثيني داخل جامعة خاصة للعلوم التطبيقية في شمال العاصمة الأردنية عمّان.