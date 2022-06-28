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بعد نيرة أشرف وإيمان إرشيد.. طالب عراقي بجامعة سوران يرتكب جريمة قتل بشعة

باسل النجار
كتب باسل النجار
طالب عراقي قتل عميد الكلية وأستاذ watanserb.com
طالب عراقي قتل عميد الكلية وأستاذ

وطن- أقدم طالب جامعي مفصول من جامعة “سوران” في إقليم كردستان العراق، على قتل أستاذين جامعيين فيها صباح، الثلاثاء.

طالب عراقي قتل عميد الكلية وأستاذ

وقالت مصادر الشرطة في أربيل، إن طالباً جامعياً أطلق عدة رصاصات على عميد كلية القانون، أمام مقر الجامعة وسط أربيل، وأصابه إصابة بليغة في الرأس والصدر، فارق الحياة على إثرها بعد نقله إلى المستشفى كما أصاب حارس أمن.

ولم تتوقف جريمة الطالب هناك، حيث قام باقتحام منزل أحد أساتذة كلية الهندسة، في أحد أحياء أربيل وأطلق عليه وابلا من الرصاص وقتله على الفور.

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وبحسب وسائل إعلام كردية فإن الجاني”أ.ع” هو ابن مسؤول من حزب مسعود برزاني كان طالباً في جامعة سوران.

وكانت لدى الطالب مشكلة فُصل بسببها من الجامعة ولم يتم قبوله في جامعة صلاح الدين، ولذلك وجه تهديدات إلى عدد من الأساتذة الجامعيين”.

تفاصيل الجريمة

ونقلت وسائل إعلام عن محافظ أربيل “أوميد خوشناو”، قوله إن الجاني أطلق في البداية عدة رصاصات على “كاوان إسماعيل”، عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين وأرداه صريعاً.

ومن ثم هاجم منزل “إدريس عزت”، أستاذ الميكانيكا في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين فقتله بعدة رصاصات، ثم هرب إلى جهة مجهولة قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

وأفادت عميدة كلية الهندسة “نجاة أحمد” في تصريح صحفي، أن زوجة المجني عليه الدكتور إدريس، وتعمل أستاذة في جامعة سوران شمال أربيل، كانت قد أقامت دعوى قضائية، ضد الطالب الجاني، لدى محاكم بلدة سوران، قبل ارتكابه الجريمة.

جريمة في المنزل

وكانت زوجة الضحية قد توجهت صباحاً إلى المحكمة لحضور جلسة البت في الدعوى القضائية هذا اليوم، فأنتهز الجاني فرصة وجود الدكتور إدريس بمفرده في المنزل، فقتله على الفور.

نيرة أشرف وإيمان إرشيد

وتأتي هذه الجريمة بعد جرائم عدة مماثلة شهدتها الجامعات العربية في الأيام الأخيرة.

ومنها مقتل الطالبة “نيرة أشرف” على يد زميلها في المنصورة بمصر أمام جامعتها.

وكذلك الطالبة الأردنية “ايمان رشيد” التي قتلت منذ أيام على يد شاب ثلاثيني داخل جامعة خاصة للعلوم التطبيقية في شمال العاصمة الأردنية عمّان.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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