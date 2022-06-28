انسداد الأذن في الطائرة .. مضيفة طيران تكشف لنا طريقة للتغلب على المشكلة

وطن- قالت صحيفة إكسبرس البريطانية إنه خلال الرحلات الجوية يمكن لأي مسافر أن يصاب بانسداد الأذن، والذي يحدث بسبب عدم وجود توازن بين الضغط داخل الأذن والبيئة الخارجية.

وفي هذا السياق، كشفت مضيفة طيران تدعى جيني والتي تعرف على منصة تيك توك بإسم jennieweenie عن بعض الطرق التي من شأنها أن تساعد أي مسافر على التغلب على مشكلة انسداد الأذن أثناء الطيران.

انسداد الأذن

انسداد الأذن أثناء رحلات الطيران أو ما يعرف بالرضح الجوي يحدث عندما يختل التوازن بين ضغط الهواء في الأذن الوسطى وضغط الهواء في البيئة المحيطة.

قد تحدث هذه الحالة عندما يكون الشخص على متن طائرة، عند ارتفاعها بعد الإقلاع أو عند نزولها للهبوط.

وفي هذا الإطار، قالت المضيفة جيني لمتابعيها البالغ عددهم 8.4 مليون “ثمة العديد من الوسائل البسيطة للتغلب على مشكلة انسداد الأذن أثناء الطيران

من أبرزها مضغ العلكة، التثاؤب، وشرب شيء ما أو استخدام مضادات الاحتقان أو بخاخات الأنف قبل السفر.”

وأضافت: “إذا لم تعمل معك كل هذه الحلول، فإليك هذه الطريقة التي أتبعها في كل رحلة للتغلب على مشكلة انسداد الأذن في الطائرة

والتي تتمثل في إغلاق الأنف والفم ومحاولة إخراج الهواء عبر الأنف.”

لكن جيني حذرت قائلة “هناك مخاطر ترتبط بهذه الطريقة، فإذا لم تفعلها بشكل صحيح فيمكن أن تتمزق طبلة الأذن.”

كما قال مستخدم آخر على تيك توك أن المصاصات تساعد أيضًا في التغلب على مشكلة انسداد الأذن أثناء الطيران.

أما بالنسبة لأولئك الذين لم يستطيعوا التخلص من هذه المشكلة على متن الطائرة وحتى عند وصولهم إلى وجهاتهم، شاركت المضيفة فيكتوريا، التي تعرف على تيك توك بإسم thevictorialeighproject، طريقة أخرى فعالة.

طريقة أخرى

حيث نصحت متابعيها بالقول: “إذا وصلت إلى فندقك و مازلت تعاني من ألم شديد في أذناك، يمكنك أن يساعدك الإستحمام بالماء الساخن وخاصة البخار الناتج عن الماء على تخفيف المخاط في الأذن.”

وأضافت: “إذا كنت تسافر كثيرًا مثلي، يمكنك بالتأكيد أن تسأل طبيبك عن إذا كان بإمكانك إجراء جراحة لوضع أنابيب داخل الأذن.”