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النيابة العامة المصرية تتخذ قرارا غريبا بشأن محاكمة قاتل نيرة أشرف بعد الحكم بإعدامه!

باسل النجار
كتب باسل النجار
محاكمة قاتل نيرة أشرف watanserb.com
محاكمة قاتل نيرة أشرف

وطن-  في واقعة غريبة تحدث للمرة الأولى، أعلنت النيابة العامة في مصر عن اتخاذها قرار ببث مرافعتها في قضية مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف عبر “فيسبوك” و”يوتيوب” خلال جلسات المحاكمة لاحقا.

وقالت النيابة العامة المصرية في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك“:”النيابة العامة تعلن عن إذاعة مرافعتها في قضية مقتل الطالبة نيرة بالمنصورة مساء اليوم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقناتها الرسمية على يوتيوب”.

إحالة أوراق محمد عادل للمفتي

وكانت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري، قد قررت، الثلاثاء، إحالة أوراق محمد عادل، الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 6 يوليو/ تموز المقبل للنطق بالحكم.

كلمات نارية من القاضي لقاتل نيرة أشرف

وقبل النطق بالحكم، وجه المستشار “المري” كلمات نارية للقاتل محمد عادل قائلا:”جئت بفعل خسيس هز أرضا طيبة أسرت لويس.. أهرقت دما طاهرا بطعنات غدر جرئية.”
وتابع قاضي محاكمة قاتل نيرة أشرف:”ذبحت الإنسانية كلها، يوم أن ذبحت ضحية بريئة.”
وأضاف واصفا محمد عادل قاتل نيرة بأنه “نبت سام”:”إنَّ مَثَـلَكَ كمَثلِ نَـبتٍ سامٍ في أرضٍ طيبة.. كُلما عَاجَـلَـهُ القَطعُ قبلَ أن يَمتـدَ، كان خيرًا للناسِ وللأرضِ التي نَـبتَ فيها.”

وهاجمه القاضي بهاء الدين المري بقوله:”يا محسوب على بني الإنسان جئت بما لم يأت الوحش والطير والحيوان ـ فقلب قد من حديد.”

واستطرد:”فكرت وقدرت ودبرت وأعددت سكينا ماضيا في حدتها، وقتلت نفسا ذكية بغير حق، انتدبت بها مكانا قصيا طعنا ونحرا.”

وأكمل قاضي محاكمة قاتل نيرة أشرف:”لقد جئت شيئا إدا، لقد أصبت الإنسانية فى أعز مقدساتها. ثم قسى قلبك بعد ذلك فقتلت نفسا.”

وتابع القاضي:”ومن الذي طعنت ونحرت زعمت أنك كنت تحبها، وكنت أكثر الناس كرها وبغضا لها، لم يكن ذلك حبا في الحجر الذي بين أضلعيك.”

مرافعة النيابة العامة

من جانبها، قالت النيابة العامة المصرية في مرافعتها أثناء القضية إنه في 20 يونيو/ حزيران الجاري، بدائرة قسم أول المنصورة، بمحافظة الدقهلية، قتلت المجني عليها نيرة أشرف عبدالقادر؛ الطالبة بالسنة الثالثة بكلية الآداب، وذلك عمدا مع سبق الإصرار، وأكدت أن المتهم عقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

وذكرت النيابة، أن ”المتهم قتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد، حيث وضع مخططا لقتل نيرة وحدد موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من وجودها به، وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها، وعزم النية على القتل وأخفى سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة وباغتها من ورائها بعدة طعنات، مؤكدة أن المتهم عندما سقطت الفتاة على الأرض، ذبح عنقها قاصدا إزهاق روحها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها“.

كلمات نارية للقاضي وجهها لقاتل نيرة أشرف.. جعله يبكي وينهار (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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