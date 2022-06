المغرب يتهم الجزائر بتنفيذ مجزرة مليلية عبر “مهاجمين مدربين”.. ما القصة؟

وطن- وجه المغرب بشكل رسمي الاتهام لجارته الجزائر بشأن مجزرة المهاجرين إلى مليلية، والتي أودت بحياة 37 شخصا على الأراضي المغربية وتسببت بأزمة كيرة للرباط وسط إدانات دولية.

سفارة المغرب في مدريد وفي بيان لها، زعمت أن ما وصفته بـ”ميليشيات مدرّبة” دخلت إلى المغرب عبر الحدود الجزائرية، تقف وراء الحادثة المأساوية في مليلية.

السفارة المغربية لدى إسبانيا قالت في بيانها إن “المهاجمين المدرّبين”، دخلوا المغرب عبر الحدود مع الجزائر، لتنظيم محاولات عبور المهاجرين إلى مليلية، مستغلّين “التراخي المتعمّد” هناك على الحدود من قبل السلطات الجزائرية، وفق البيان.

وأبدت السفارة المغربية أسفها حيال ما وصفته بـ“الدراما الحقيقية” التي وقعت يوم الجمعة الماضي قرب سياج مليلية.

وتابع البيان الذي نقلته أيضا صحيفة “هسبريس” المغربية المحلية أن المهاجمين “تصرفوا بعنف شديد وكانوا مسلحين بعصي وسكاكين وحجارة، ما جعلهم يتسببون في إصابة 140 فرد أمن، أحدهم مازال في المستشفى.”

وتابع البيان أن “قوات الأمن أظهرت حسا عاليا من السيطرة والاحترافية.”

السفارة المغربية بإسبانيا ذكرت أيضا أن “المهاجمين اختاروا نقطة مختلفة عن المعتادة للقيام بعملية الاقتحام، عند معبر “باريو تشينو” الحدودي الذي يضم أربعة ممرات ضيقة.”

وأوضحت أنه بسبب ذلك “كان التدفق الهائل للمهاجمين في هذه الممرات الضيقة والذي تسبب بدفع كبير.”

وشدد البيان على أن “العنف الشديد للمهاجمين وإستراتيجية الاقتحام التي سادت تدل على حس تنظيمي عال، وتقدم مخطط له”.

ووصفت السفارة المغربية بمدريد المهاجمين المزعومين بأنهم “محاربين مدربين يحملون سمات ميليشيات متمرسة في مناطق صراع”.

سفارة الرباط في إسبانيا اختتمت بيانها بالتأكيد على أن المغرب سيواصل الكفاح بلا هوادة ضد شبكات الاتجار بالبشر، وسيعزز تعاون مع شركائه في إطار المسؤولية المشتركة ومساهمته المهمة في الأمن الإقليمي.

والاثنين، بحث مجلس الأمن الدولي، مأساة مليلية التي أودت بحياة عشرات المهاجرين الأفارقة، الجمعة.

وجاء ذلك غداة تنديد مفوضية الاتحاد الأفريقي بـ”المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة”.

كما أدان الاتحاد الإفريقي “مذبحة مليلية” والمعاملة العنيفة للمهاجرين الأفارقة على الحدود المغربية الإسبانية والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير منهم.

وفي هذا السياق شجب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، ما وصفه بـ “المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الافارقة” خلال محاولة دخول جماعية الى جيب مليلية الاسباني وطالب بفتح تحقيق في هذه المأساة”.

1/2: I express my deep shock and concern at the violent and degrading treatment of African migrants attempting to cross an international border from #Morocco into #Spain, with the ensuing violence leading to the deaths of at least 23 people and injuries to many more.

— Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) June 26, 2022