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رياضة

التونسية أنس جابر تحقق الإنجاز التاريخي في كرة التنس (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أنس جابر تقفز إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي لاعبات كرة التنس للمحترفات watanserb.com
أنس جابر تقفز إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي لاعبات كرة التنس للمحترفات

وطن- تواصل نجمة كرة التنس التونسية أنس جابر 27 عاماً، تحقيق الأرقام القياسية على مستوى الوطن العربي والقارة الأفريقية السمراء، بعد نجحها في الحصول على أفضل تصنيف عالمي لها في مشوارها الاحترافي.

وأصدرت رابطة اللاعبات المحترفات لكرة التنس للسيدات، الإثنين، التصنيف العالمي الجديد، حيث قفزت أنس جابر إلى المركز الثاني من جدول الترتيب. في أفضل تصنيف لها طوال مسيرتها الاحترافية في البطولات الدولية لكرة المضرب (التنس).

التونسية أنس جابر والتصنيف العالمي

وحققت التونسية جابر الإنجاز التاريخي في مشوارها الاحترافي على مستوى الوطن العربي والقارة الأفريقية، لتنجح في تخطي ما حققته نظيرتها الجنوبية الأفريقية أماندا كوتزر. التي تمكنت من الوصول إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي لكرة التنس عام 1997.

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كما وأصبحت جابر أول لاعبة عربية وإفريقية تنجح في الوصول إلى المركز الثاني، وفق التصنيف العالمي للاعبات المحترفات لكرة التنس للسيدات. منذ صدور قرار نظام التصنيف العالمي عام 1975.

ألقاب أنس جابر

وكانت التونسية جابر قد حققت منذ بداية هذا العام، لقبي دورة مدريد وبرلين، كما أنها تشارك في الوقت الحالي في بطولة ويمبلدون في العاصمة البريطانية ( لندن). ليرتفع عدد ألقابها منذ احترافها في عالم كرة التنس الدولية إلى 3 ألقاب حتى الآن.

ولا تزال منافستها البولندية (إيغا شفيونتيك) تتربع على عرش صدارة اللاعبات المحترفات لكرة التنس للسيدات على مستوى العالم، بفارق كبير عن الوصيف أنس جابر برصيد 4 آلاف نقطة. كما وتمكنت اللاعبة من حصد 6 ألقاب في البطولات الدولية حتى يومنا هذا.

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وجاءت تصنيف أفضل 10 لاعبات محترفات لكرة التنس، وفق التصنيف العالمي على النحو الآتي:

(1) إيغا شفيونتيك ( بولندا) 8576 نقطة.

(2) أنس جابر ( تونس) 4340 نقطة.

(3) أنيت كونتافيت ( إستونيا) 4306 نقطة.

(4) باولا بادوسا ( إسبانيا) 4245 نقطة.

(5) ماريا ساكاري ( اليونان) 4205 نقطة.

(6) أرينا سابالينكا ( بيلاروسيا) 4046 نقطة.

(7) كارولينا بليشكوفا ( التشيك) 4046 نقطة.

(8) دانيال كولينز ( الولايات المتحدة الأمريكية) 3255 نقطة.

(9) جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة الأمريكية) 3156 نقطة.

(10) غاربينيي موغوروسا ( إسبانيا) 3015 نقطة.

كما وستلتقي أنس جابر في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون للتنس المفتوح القادمة، أمام نظيرتها البولونية كاتارزينا كاوا المصنفة 132 عالمياً.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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