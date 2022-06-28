التونسية أنس جابر تحقق الإنجاز التاريخي في كرة التنس (صور)

وطن- تواصل نجمة كرة التنس التونسية أنس جابر 27 عاماً، تحقيق الأرقام القياسية على مستوى الوطن العربي والقارة الأفريقية السمراء، بعد نجحها في الحصول على أفضل تصنيف عالمي لها في مشوارها الاحترافي.

وأصدرت رابطة اللاعبات المحترفات لكرة التنس للسيدات، الإثنين، التصنيف العالمي الجديد، حيث قفزت أنس جابر إلى المركز الثاني من جدول الترتيب. في أفضل تصنيف لها طوال مسيرتها الاحترافية في البطولات الدولية لكرة المضرب (التنس).

التونسية أنس جابر والتصنيف العالمي

وحققت التونسية جابر الإنجاز التاريخي في مشوارها الاحترافي على مستوى الوطن العربي والقارة الأفريقية، لتنجح في تخطي ما حققته نظيرتها الجنوبية الأفريقية أماندا كوتزر. التي تمكنت من الوصول إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي لكرة التنس عام 1997.

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كما وأصبحت جابر أول لاعبة عربية وإفريقية تنجح في الوصول إلى المركز الثاني، وفق التصنيف العالمي للاعبات المحترفات لكرة التنس للسيدات. منذ صدور قرار نظام التصنيف العالمي عام 1975.

ألقاب أنس جابر

وكانت التونسية جابر قد حققت منذ بداية هذا العام، لقبي دورة مدريد وبرلين، كما أنها تشارك في الوقت الحالي في بطولة ويمبلدون في العاصمة البريطانية ( لندن). ليرتفع عدد ألقابها منذ احترافها في عالم كرة التنس الدولية إلى 3 ألقاب حتى الآن.

Ich liebe dich Berlin!! 🥹🏆 I’d like to wish a speedy recovery to my friend @BelindaBencic. You’re a champ and we hope to see you back soon! Thanks to my team for their unconditional support. To all the Tunisian fans who showed me so much love during the week: ❤️🇹🇳❤️ #TeamOJ pic.twitter.com/ilxvK7BKuj — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) June 19, 2022

ولا تزال منافستها البولندية (إيغا شفيونتيك) تتربع على عرش صدارة اللاعبات المحترفات لكرة التنس للسيدات على مستوى العالم، بفارق كبير عن الوصيف أنس جابر برصيد 4 آلاف نقطة. كما وتمكنت اللاعبة من حصد 6 ألقاب في البطولات الدولية حتى يومنا هذا.

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وجاءت تصنيف أفضل 10 لاعبات محترفات لكرة التنس، وفق التصنيف العالمي على النحو الآتي:

(1) إيغا شفيونتيك ( بولندا) 8576 نقطة.

(2) أنس جابر ( تونس) 4340 نقطة.

(3) أنيت كونتافيت ( إستونيا) 4306 نقطة.

(4) باولا بادوسا ( إسبانيا) 4245 نقطة.

🚨🚨🚨رسمياً : التونسية أُنس جابر تكتب التاريخ لقارة افريقيا و سوف تصبح يوم الاثنين المقبل اول لاعبة افريقية منذ نشأة التصنيف العالمي 1975 تحتل التصنيف الثاني عالمياً بعد اسبوع واحد فقط من وصولها للتصنيف الثالث كأفضل تصنيف لها وذلك بعد خسارة ساكاري و بادوسا مبكراً في ايستبورن. pic.twitter.com/ZclhcDSuz4 — عالم الكرة الصفراء 🎾 (@Tennis_World20) June 21, 2022

(5) ماريا ساكاري ( اليونان) 4205 نقطة.

(6) أرينا سابالينكا ( بيلاروسيا) 4046 نقطة.

(7) كارولينا بليشكوفا ( التشيك) 4046 نقطة.

(8) دانيال كولينز ( الولايات المتحدة الأمريكية) 3255 نقطة.

🎾 التونسية أنس جابر 🇹🇳 ترتقي للمركز الثاني عالميا على لائحة تصنيف لاعبات التنس المحترفات 🔥 pic.twitter.com/IcJCDlGu3S — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 26, 2022

(9) جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة الأمريكية) 3156 نقطة.

(10) غاربينيي موغوروسا ( إسبانيا) 3015 نقطة.

كما وستلتقي أنس جابر في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون للتنس المفتوح القادمة، أمام نظيرتها البولونية كاتارزينا كاوا المصنفة 132 عالمياً.

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