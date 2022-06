التونسية أنس جابر تحقق الإنجاز التاريخي في كرة التنس (صور)

وطن- تواصل نجمة كرة التنس التونسية أنس جابر 27 عاماً، تحقيق الأرقام القياسية على مستوى الوطن العربي والقارة الأفريقية السمراء، بعد نجحها في الحصول على أفضل تصنيف عالمي لها في مشوارها الاحترافي.

وأصدرت رابطة اللاعبات المحترفات لكرة التنس للسيدات، الإثنين، التصنيف العالمي الجديد، حيث قفزت أنس جابر إلى المركز الثاني من جدول الترتيب. في أفضل تصنيف لها طوال مسيرتها الاحترافية في البطولات الدولية لكرة المضرب (التنس).

وحققت التونسية جابر الإنجاز التاريخي في مشوارها الاحترافي على مستوى الوطن العربي والقارة الأفريقية، لتنجح في تخطي ما حققته نظيرتها الجنوبية الأفريقية أماندا كوتزر. التي تمكنت من الوصول إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي لكرة التنس عام 1997.

كما وأصبحت جابر أول لاعبة عربية وإفريقية تنجح في الوصول إلى المركز الثاني، وفق التصنيف العالمي للاعبات المحترفات لكرة التنس للسيدات. منذ صدور قرار نظام التصنيف العالمي عام 1975.

وكانت التونسية جابر قد حققت منذ بداية هذا العام، لقبي دورة مدريد وبرلين، كما أنها تشارك في الوقت الحالي في بطولة ويمبلدون في العاصمة البريطانية ( لندن). ليرتفع عدد ألقابها منذ احترافها في عالم كرة التنس الدولية إلى 3 ألقاب حتى الآن.

Ich liebe dich Berlin!! 🥹🏆

I’d like to wish a speedy recovery to my friend @BelindaBencic. You’re a champ and we hope to see you back soon!

Thanks to my team for their unconditional support. To all the Tunisian fans who showed me so much love during the week: ❤️🇹🇳❤️ #TeamOJ pic.twitter.com/ilxvK7BKuj

— Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) June 19, 2022