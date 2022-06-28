ارتفاع سعر الدولار مستمر في السوق السوداء بالسودان

وطن- واصلت أسعار الدولار في السوق الموزاي (السوداء) بالسودان، الثلاثاء، ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، بينما استقرت داخل البنوك.

سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء اليوم

وأفاد متعاملون بالسوقف السوداء لـ(وطن) أن سعر الدولار داخل هذه السوق وصل، اليوم الثلاثاء، إلى 573 جنيها.

وبدأت الزيادة بسعر العملة الخضراء في السوق الموازي بالسودان منذ أمس، الاثنين، بينما كان السعر عند 568 جنيها خلال الأيام الماضية.

ورغم هذا الارتفاع المفاجئ يتوقع المحللون، أن تشهد تعاملات الأسبوع المقبل، انخفاضا كبيرا بسعر العملة الخضراء مقابل الجنيه السوداني.

وأرجع المحللون ذلك لإجراءات البنك المركزي السوداني الأخيرة، وكذلك الضربات القوية التي وجهتها الحكومة للسوق الموازية (السوداء).

وكانت السلطات السودانية أعلنت إلقائها القبض على عدد كبير من تجار العملة في السوق السوداء بالسودان، في إطار محاربتها لعمليات التداول المشبوهة للنقد الأجنبي.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، على استقراره في بنوك السودان.

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في السودان، 569 جنيها للشراء مقابل 573.26 جنيه للبيع.

في حين بلغ سعر اليورو في السودان اليوم 601.6 جنيها للشراء، و606.1 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 698.1 جنيه للشراء، و703.3 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 151.51 جنيه للشراء، مقابل 152.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.94 جنيها للشراء، مقابل 156.11 جنيه للبيع.

ويشهد السودان أزمة اقتصادية حادة، وتقول إحصاءات حكومية إن 77% من تعداد السودانيين البالغ أكثر من 30 مليون شخص تحت خط الفقر. وأن دخل الفرد اليومي في السودان لا يتجاوز دولارا واحدا في اليوم.

وبيّنت تلك الإحصاءات ارتفاع نسبة البطالة في السودان إلى 19%. وبلغت نسبة البطالة بين الشباب حوالي 34% وبين الخريجين 48% وبين النساء 45%.

من جانبه قال محافظ بنك السودان المركزي السابق فاروق كمبريسي، إن البلاد خسرت 4.3 مليار دولار من التعهدات الغربية لمساعدة الاقتصاد، بعد قرارات اكتوبر .

وأوقفت الدول الغربية إرسال مبالغ مالية ضخمة، تعهدت بها لحكومة الانتقال لإنعاش الاقتصاد السوداني؛ عقب 25 أكتوبر 2022، علاوة على تعليق عملية إعفاء مليارات الدولارت من الديون.