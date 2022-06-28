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ارتفاع سعر الدولار مستمر في السوق السوداء بالسودان

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار في السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان

وطن- واصلت أسعار الدولار في السوق الموزاي (السوداء) بالسودان، الثلاثاء، ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، بينما استقرت داخل البنوك.

سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء اليوم

وأفاد متعاملون بالسوقف السوداء لـ(وطن) أن سعر الدولار داخل هذه السوق وصل، اليوم الثلاثاء، إلى 573 جنيها.

وبدأت الزيادة بسعر العملة الخضراء في السوق الموازي بالسودان منذ أمس، الاثنين، بينما كان السعر عند 568 جنيها خلال الأيام الماضية.

ورغم هذا الارتفاع المفاجئ يتوقع المحللون، أن تشهد تعاملات الأسبوع المقبل، انخفاضا كبيرا بسعر العملة الخضراء مقابل الجنيه السوداني.

وأرجع المحللون ذلك لإجراءات البنك المركزي السوداني الأخيرة، وكذلك الضربات القوية التي وجهتها الحكومة للسوق الموازية (السوداء).

وكانت السلطات السودانية أعلنت إلقائها القبض على عدد كبير من تجار العملة في السوق السوداء بالسودان، في إطار محاربتها لعمليات التداول المشبوهة للنقد الأجنبي.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، على استقراره في بنوك السودان.

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في السودان، 569 جنيها للشراء مقابل 573.26 جنيه للبيع.

في حين بلغ سعر اليورو في السودان اليوم 601.6 جنيها للشراء، و606.1 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 698.1 جنيه للشراء، و703.3 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 151.51 جنيه للشراء، مقابل 152.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.94 جنيها للشراء، مقابل 156.11 جنيه للبيع.

ويشهد السودان أزمة اقتصادية حادة، وتقول إحصاءات حكومية إن 77% من تعداد السودانيين البالغ أكثر من 30 مليون شخص تحت خط الفقر. وأن دخل الفرد اليومي في السودان لا يتجاوز دولارا واحدا في اليوم.

وبيّنت تلك الإحصاءات ارتفاع نسبة البطالة في السودان إلى 19%. وبلغت نسبة البطالة بين الشباب حوالي 34% وبين الخريجين 48% وبين النساء 45%.

من جانبه قال محافظ بنك السودان المركزي السابق فاروق كمبريسي، إن البلاد خسرت 4.3 مليار دولار من التعهدات الغربية لمساعدة الاقتصاد، بعد قرارات اكتوبر .

وأوقفت الدول الغربية إرسال مبالغ مالية ضخمة، تعهدت بها لحكومة الانتقال لإنعاش الاقتصاد السوداني؛ عقب 25 أكتوبر 2022، علاوة على تعليق عملية إعفاء مليارات الدولارت من الديون.

 

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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