اختفاء آمال ماهر يُحرك البرلمان المصري وهذه أول خطوة!

وطن– تصاعدت أزمة اختفاء الفنانة المصرية آمال ماهر، بعد ربط استقالة الفنان هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية، ووصل الأمر إلى البرلمان المصري.

طلب إحاطة للكشف عن مصير الفنانة

حيث تقدمت النائبة آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للكشف عن مصير آمال ماهر. استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.

ووجهت آمال عبدالحميد، الطلب للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبأن يكون موجهاً إلى رئيس الوزراء لاستيضاح حقيقة اختفاء الفنانة المصرية آمال ماهر، في ظل المطالب الواسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي تطالب بالكشف عن مصيرها.

وقالت «عبدالحميد» في طلبها الذي نقلته صحيفة “المصري اليوم”: “يحتل اختفاء الفنانة المصرية مساحة واسعة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام. حيث دشن ناشطون وسمًا يطالبون فيه بالكشف عن مصير المطربة التي كانت قد أعلنت اعتزالها بشكل مفاجئ قبل عام، بعد انفصالها عن زوجها، لتتوارى بعدها عن الأنظار تمامًا”.

مواطنة قبل أن تكون فنانة

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن آمال ماهر قبل أن تكون فنانة فهي مواطنة تحمل الجنسية المصرية. وأن شائعات كثيرة انتشرت حول اختفائها في ظروف غامضة، واعتزالها الغناء والحفلات العامة، ومعاناتها الشديدة وخوفها.

وأوضحت عبدالحميد أن نقابة المهن الموسيقية التي تحركت مؤخرًا في هذه القضية، حاولت إرسال رسائل طمأنة بأنها تواصلت مع أسرتها. والتي أكدت أنها بخير.

وأردفت: “:هو أمر يزيد من حالة الغموض والجدل والتساؤل أيضًا.. لماذا تواصلت مع أسرتها ولم تتواصل مع صاحبة الشأن”.

صمت النقابة مريب!

كما انتقدت «عبدالحميد» صمت نقابة المهن الموسيقية طوال أكثر من عام، على خبر اعتزال واحدة من أهم الأصوات الغنائية المصرية والعربية. وصمتها على غياب آمال ماهر، واختفاء حفلاتها وألبومات أغانيها.

و قالت: “أمر مؤسف ومريب ومخيف أيضًا، أن يتحول غياب مطربة بحجم آمال ماهر، أو غياب أي مواطنة أو مواطن مصري، إلى سؤال وجدل وشائعة وريبة. مؤسف أكثر الإصرار على الصمت والغموض، وخلق مناخ من الشائعات”.

رسالة لآمال

ووجهت النائبة آمال عبدالحميد رسالة، للفنانة آمال ماهر بأن تخرج لطمأنة جمهورها بنفسها.

كما طالبت عبدالحميد الجهات المعنية بحسم الجدل المُثار وقطع الطريق أمام مروجي الشائعات، واستيضاح حقيقة اختفاء الفنانة، لقطع الشك باليقين.