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حياتنا

ياسمين صبري بروب الاستحمام فقط لتُبرز أثمن ما على جسدها! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ياسمين صبري بروب الاستحمام فقط لتُبرز أثمن ما على جسدها! (شاهد) watanserb.com
ياسمين صبري

وطن- لجأت الفنانة المصرية ياسمين صبري، إلى طريقة جديدة لاستعراض مجوهراتها الثمينة، ولفت الأنظار إليها بسرعة.

روب استحمام فقط

حيث قامت ياسمين صبري، بارتداء عقد من الماس، وأقراط ماسية أيضاً مع ماكياج كامل.

لكن المُلفت في الأمر، أن الفنانة المصرية ارتدت روب استحمام أبيض مع هذه المجوهرات باهظة الثمن.

ولم تعلق ياسمين صبري على الصور سوى برمز تعبيري يشير إلى أنها تحتسي قهوة الصباح، محددةً موقعها بأنها في مدريد بإسبانيا.

ياسمين صبري ياسمين صبري

متابعون يسخرون

وسخر المتابعون من صورة ياسمين، فكتب أحدهم: “بتستحمي بالالماظ ؟”.

وعقب آخر: ” هو انا كدة ابقي لسه واخدة شاور وبرضو لابسه طقم الماس بتاعي”.

وكانت ياسمين صبري، قد وثقت قبل أيام لحظة تواجدها في مدريد، لحضور حفل دار مجوهرات “كارتيير”. ونشرت مقطع فيديو عبر “انستجرام”، يجمعها بمجموعة من نجوم السينما العالمية.

ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري برفقة النجم الأمريكي، مصري الأًصل رامي مالك، والممثلة الهندية ديبيكا بادوكون، والممثلة البريطانية أنابيل واليس.

ونشرت ياسمين صبري عدة فيديوهات لكواليس لقاءها برامي مالك الذي التقطت معه بعض الصور التذكارية.

فستان أحمر ناري

وارتدت ياسمين فستاناً راقياً وجذاباً من تصميم نيكولا جبران. تميز بلونة الأحمر الجريء، ومصنوع من القماش المكشكش ناحية الصدر حتى منطقة الخصر، وكان بصيحة الأوف شولدر. ومكشوف من أحد الساقين.

واستكملت ياسمين إطلالتها عالي الكعب باللون الفضي. وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس. حيث ضمت أقراط رقيقة، وعقد مميز التصميم من كارتييه، إذ تميز بأحجار باللون الأحمر الجذاب؛ ليتماشى مع لون الفستان، وإسورتين في يدها اليمنى.

وتركت ياسمين شعرها المموج منسدلاً، مع ماكياج بالألوان الترابية.

وكان طليق ياسمين صبري، رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، قد خرج عن صمته لأول مرة وتحدث عن انفصالهما.

أبو هشيمة يتحدث عن الطلاق

وقال أحمد أبو هشيمة، أثناء استضافته في برنامج ”تفاعلكم“ المذاع عبر شاشة ”العربية: ”كل الاحترام والتقدير والمعزة لياسمين. ثانياً حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها”.

وتابع أبو هشيمة: “شفت تعليقات الناس.. هنعمل ايه؟ خلاص احنا في عصر السوشيال ميديا”.

وحول انفصاله بهدوء عن ياسمين صبري، قال أبو هشيمة: “ياسمين إنسانة محترمة. وانفصلنا بهدوء واحترام وده الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها”.

وأردف: “نفس الكلام اللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة تانية.. هرد على ايه ولا ايه مش حنقدر في السوشال ميديا الرد على كل شيء يكتب في جزء من الثانية”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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