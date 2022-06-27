هذا ما قالته شقيقة نيرة أشرف بأحدث ظهور ومفاجأة بشأن اعترافات القاتل

وطن- أدلت شقيقة فتاة المنصورة المغدورة الطالبة نيرة أشرف، بتصريحات جديدة في أحدث ظهور لها علقت فيها على اعترافات محمد عادل قاتل أختها، في جلسة محاكته الأولى، الأحد 26 يونيو 2022.

شقيقة نيرة أشرف تكذب محمد عادل

وفي التصريحات التي نقلتها صحيفة “اليوم السابع” عن شقيقة نيرة، قالت إن القاتل ادعى أنه فعل فعلته ردًا للاعتبار وكيف لنيرة أن لا تتعامل معه، والمحامي سأله أنت عاقل، ورد بأنه في كامل قواه العقلية.

وأضافت شقيقة فتاة المنصورة أن القاتل كان يتواصل معها ويسألها لماذا تسافر نيرة دون إخباره ويتعامل وكأنها ملك له وذلك رغم رفضه لها.

وتابعت أخت المغدروة:”وكيف يقول إنه بيصرف عليها منين ده ما كانش لاقى ياكل؟!.”

شقيقة نيرة أشرف، أوضحت كذلك في تصريحاتها لـ”اليوم السابع” أن والدها أراد الحديث مع الشاب بهدوء وإخباره أنها لا تريد الزواج في الوقت الحالي.

قاتل نيرة كان يسكن بالإيجار ولا يستطيع أن ينفق على نفسه

موضحة أن شقيقتها المغدورة كانت تعمل في القاهرة ولا تحتاج إلي أحد للإنفاق عليها، وأن القاتل محمد عادل كان يسكن في الإيجار ولا يستطيع أن يصرف عليها.

وبحسب رواية شقيقتها فإن نيرة أشرف كانت تنزل للكلية في أوقات الامتحانات فقط.

وتابعت:”كما أنه لم يجبر على توقيع إيصالات أمانة كما ادعى، وكان يشتم شتائم غير محترمة.”

مضيفة أنها تريد حق أختها نيرة وقالت:”الجميع سكت في حياتها ويجب ألا نسكت بعد وفاتها.”

وكانت شقيقة نيرة قد أدلت بتصريحات مماثلة لقنوات مصرية، في جلسة المحاكمة، الأحد، بعد إدلاء محمد عادل بأقواله حيث كذبت ما قاله ووصفته بالادعاءات الكاذبة.

قضية فتاة المنصورة نيرة أشرف

ويشار إلى أن أولى جلسات محاكمة قاتل نيرة كانت، الأحد 26 يونيو، وأقر المتهم بجريمته وحاوره القاضي أمام وسائل الإعلام لمدة طويلة.

وصدر قرار بحظر النشر في قضية نيرة أشرف، والجلسة المقبلة لاستئناف محاكمة محمد عادل ستكون، الثلاثاء 28 يونيو.

وكانت النيابة العامة في مصر أحالت محمد عادل قاتل نيرة، على محكمة الجنايات لاتهامه بقتل الطالبة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأكد بيان النيابة أنه باغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها”.

وسمحت السلطات المصرية، الأحد، لوسائل الإعلام بتصوير أولى جلسات محاكمة قاتل فتاة المنصورة المحاكمة من قبل وسائل الإعلام.