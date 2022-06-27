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هذا ما عليك فعله أولا عندما تكون في غرفة فندق!

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
تأكد من قفل الغرفة في الفندق قبل أن تنام فيها watanserb.com
تأكد من قفل الغرفة في الفندق قبل أن تنام فيها

وطن-إذا كان دخول غرفة الفندق يعتبر أمرًا ممتعًا بالنسبة لك، فاعلم أن استمتاعك لا يقتصر على تقليب السرير فحسب، بل لا يزال من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من أجل سلامتك ورفاهيتك. فهناك مهام أخرى إضافية يجب القيام بها عند دخولك الغرفة.

ما الذي يمكن أن يكون أكثر متعة من دخول غرفتك في الفندق؟ عندما نتجول في هذا الفضاء الحر والخاص، فإن آخر شيء نفكر فيه هو سلامتنا. ولكن اعلم أن تفقد الغرفة أمر ضروري.

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ما هو أول شيء يجب فعله عند دخول غرفة الفندق؟

في الإجازة، ترغب في الاستمتاع بالراحة في غرفتك، ما يجعلم تنسى تفقد معايير السلامة والنظافة. إذا سارت الأمور على ما يرام بشكل عام، فهناك دائمًا استثناءات مؤسفة تعرض أمنك وصحتك للخطر. لتجنب هذا الخطر، هناك تفاصيل مهمة يجب أن تعلمها، بحسب مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية.

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من الضروري التحقق من قفل غرفتك بالفندق

إذا كنت ترغب في ترك حقائبك بمجرد دخولك إلى الأماكن التي تقيم فيها، فيجب اعتماد تصرفات معينة قبل كل شيء: تحقق من تشغيل قفل الباب. ولسبب وجيه، من المهم معرفة ما إذا كان الباب يحتوي على جهاز قفل سليم في حالة دخول شخص أو طاقم الفندق في أثناء نومنا، وفقا لما ترجمته “وطن“.

من المعلوم أن الغالبية العظمى من الفنادق لديها بطاقات مفاتيح إلكترونية ويمكن لأي شخص لديه مفتاح لهذا الباب دخول الغرفة. لهذا السبب، يجب أن تحتوي غرفة الفندق على جهاز قفل يعمل بالداخل حتى لا يدخل أحد عندما تكون في غرفتك.

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إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك أن تطلب تغيير الغرفة. قد توجد أقفال بمفاتيح تقليدية تسمح بإغلاق الغرفة من الداخل من أجل ضمان سلامتك ومنع عمليات السطو أو دخول الموظفين في وقت غير مناسب أو دخول مقيم آخر قد يخلط بين غرفته وغرفتك.

قبل تفريغ حقائبك، يوصى بالتحقق من عدم وجود بق الفراش في غرفتك بالفندق.
قبل تفريغ حقائبك، يوصى بالتحقق من عدم وجود بق الفراش في غرفتك بالفندق.

هناك عادة أخرى يجب أن تتبناها عندما تدخل غرفة في فندق

بعد الاهتمام بعملية إغلاق الباب، هناك رد فعل آخر يجب أن تتبناه لتتمتع بإقامة جيدة. هذا يستغرق القليل من الوقت ويساهم في رفاهيتك ورفاهية أحبائك:

 تحقق من عدم وجود بق الفراش في غرفتك بالفندق

قبل تفريغ حقائبك، يوصى بالتحقق من عدم وجود بق الفراش في غرفتك بالفندق. هذه الحشرات الضارة موجودة أيضًا على السجاد ومن الصعب جدًا التخلص منها.

للقيام بذلك، ابدأ بإزالة اللحاف وفحص الملاءات. إذا رأيت بقعًا بنية اللون، فهذا بالتأكيد يرجع إلى وجود هذه الوحوش الصغيرة. ثم انزع الملاءة المجهزة وتأكد من خلوها من فضلات بق الفراش التي عادة ما تكون بنية أو سوداء. إنها عادة ضرورية لتجنب التعرض للعض والمعاناة من الحكة.

الغالبية العظمى من الفنادق لديها بطاقات مفاتيح إلكترونية ويمكن لأي شخص لديه مفتاح لهذا الباب دخول الغرفة
الغالبية العظمى من الفنادق لديها بطاقات مفاتيح إلكترونية ويمكن لأي شخص لديه مفتاح لهذا الباب دخول الغرفة

هناك شيء واحد مؤكد: السلامة تأتي أولاً قبل المتعة. لهذا السبب، من الضروري أن تحتوي غرفتك في الفندق على وسيلة للقفل الداخلي. وبالتالي سوف تتجنب وقوع حادث مؤسف أو في أحسن الأحوال زيارة مقيم آخر لغرفتك!

المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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