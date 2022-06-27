هذا ما عليك فعله أولا عندما تكون في غرفة فندق!

وطن-إذا كان دخول غرفة الفندق يعتبر أمرًا ممتعًا بالنسبة لك، فاعلم أن استمتاعك لا يقتصر على تقليب السرير فحسب، بل لا يزال من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من أجل سلامتك ورفاهيتك. فهناك مهام أخرى إضافية يجب القيام بها عند دخولك الغرفة.

ما الذي يمكن أن يكون أكثر متعة من دخول غرفتك في الفندق؟ عندما نتجول في هذا الفضاء الحر والخاص، فإن آخر شيء نفكر فيه هو سلامتنا. ولكن اعلم أن تفقد الغرفة أمر ضروري.

ما هو أول شيء يجب فعله عند دخول غرفة الفندق؟

في الإجازة، ترغب في الاستمتاع بالراحة في غرفتك، ما يجعلم تنسى تفقد معايير السلامة والنظافة. إذا سارت الأمور على ما يرام بشكل عام، فهناك دائمًا استثناءات مؤسفة تعرض أمنك وصحتك للخطر. لتجنب هذا الخطر، هناك تفاصيل مهمة يجب أن تعلمها، بحسب مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية.

من الضروري التحقق من قفل غرفتك بالفندق

إذا كنت ترغب في ترك حقائبك بمجرد دخولك إلى الأماكن التي تقيم فيها، فيجب اعتماد تصرفات معينة قبل كل شيء: تحقق من تشغيل قفل الباب. ولسبب وجيه، من المهم معرفة ما إذا كان الباب يحتوي على جهاز قفل سليم في حالة دخول شخص أو طاقم الفندق في أثناء نومنا، وفقا لما ترجمته “وطن“.

من المعلوم أن الغالبية العظمى من الفنادق لديها بطاقات مفاتيح إلكترونية ويمكن لأي شخص لديه مفتاح لهذا الباب دخول الغرفة. لهذا السبب، يجب أن تحتوي غرفة الفندق على جهاز قفل يعمل بالداخل حتى لا يدخل أحد عندما تكون في غرفتك.

إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك أن تطلب تغيير الغرفة. قد توجد أقفال بمفاتيح تقليدية تسمح بإغلاق الغرفة من الداخل من أجل ضمان سلامتك ومنع عمليات السطو أو دخول الموظفين في وقت غير مناسب أو دخول مقيم آخر قد يخلط بين غرفته وغرفتك.

هناك عادة أخرى يجب أن تتبناها عندما تدخل غرفة في فندق

بعد الاهتمام بعملية إغلاق الباب، هناك رد فعل آخر يجب أن تتبناه لتتمتع بإقامة جيدة. هذا يستغرق القليل من الوقت ويساهم في رفاهيتك ورفاهية أحبائك:

تحقق من عدم وجود بق الفراش في غرفتك بالفندق

قبل تفريغ حقائبك، يوصى بالتحقق من عدم وجود بق الفراش في غرفتك بالفندق. هذه الحشرات الضارة موجودة أيضًا على السجاد ومن الصعب جدًا التخلص منها.

للقيام بذلك، ابدأ بإزالة اللحاف وفحص الملاءات. إذا رأيت بقعًا بنية اللون، فهذا بالتأكيد يرجع إلى وجود هذه الوحوش الصغيرة. ثم انزع الملاءة المجهزة وتأكد من خلوها من فضلات بق الفراش التي عادة ما تكون بنية أو سوداء. إنها عادة ضرورية لتجنب التعرض للعض والمعاناة من الحكة.

هناك شيء واحد مؤكد: السلامة تأتي أولاً قبل المتعة. لهذا السبب، من الضروري أن تحتوي غرفتك في الفندق على وسيلة للقفل الداخلي. وبالتالي سوف تتجنب وقوع حادث مؤسف أو في أحسن الأحوال زيارة مقيم آخر لغرفتك!