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حياتنا

مصر.. شاب يغتصب طفلتين شقيقتين داخل مصعد ويتركهما في حالة نزيف خطرة! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
مصر.. شاب يغتصب طفلتين شقيقتين داخل مصعد ويتركهما في حالة نزيف خطرة! watanserb.com
هتك عرض شقيقتين

وطن– أقدم شاب في مصر، على هتك عرض شقيقتين أكبرهما لم تتخط عمر العشر سنوات، داخل مصعد في أحد العقارات، ولاذ بالفرار.

نزيف

وتكثف أجهزة الأمن في قسم شرطة الخانكة، في مديرية أمن القليوبية، جهودها للبحث عن الشاب بحسب ما ذكرت صحيفة “القاهرة 24”.

وعلى طريقة طفلة المعادي التي هزت البلاد قبل عام، كانت الطفلتان (8 و10 سنوات)، عائدتان إلى منزلهما.

وعرض الشاب المتهم على الطفلتين أن يدخلا المصعد وأوقفه لهما. ثم أشهر سلاحاً أبيض عبارة عن مطواه.

وأجبر الشاب الشقيقتان على خلع ملابسهما، وتعدى عليهما جنسياً وأصابهما بحالة نزيف.

كاميرات المراقبة ترصد صورته

وحين شعر المتهم بقدوم أحد السكان نحوه، خرج مسرعًا من المصعد ولاذ بالفرار.

وفي نفس اللحظة تعالت أصوات الطفلتان اللتان استغاثتها بالجيران، وحاولوا اللحاق بالمتهم لكنهم فشلوا في ذلك.

وتمكن سكان العقار من التقاط صورة للمتهم، عبر مراجعة كاميرات المراقبة. لكنهم لم يتوصلوا إلى هويته بالتحديد.

المتهم بهتك عرض طفلتين في مصعد

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من أسرة الطفلتين، يفيد بتعرضهما لاغتصاب وهتك عرض، بعد قيام شاب بالدخول إلى المصعد ولاذ بالفرار بعد فعلته.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وسمعت أقوال الجيران، وفرغت كاميرات المراقبة الموجودة بالعقار والمحيطة بها، للتوصل إلى هوية المتهم، وتتبع خط سيره لإلقاء القبض عليه.

طفلة المعادي

وأعادت الجريمة للأذهان، جريمة “طفلة المعادي”، حين رصدت كاميرات المراقبة لحظة تحرش شخص بطفلة في المعادي .

ويظهر بالفيديو الذي نشرته إحدى السيدات عبر صفحتها على “فيسبوك”، لحظة قيام المتحرش باستدراج الطفلة في أحد مداخل العقارات. ثم بدأ بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وقبل أن يتمادى باعتدائه، تخرج سيدة من باب إحدى الشقق وتنهره.

كما وعلقت السيدة التي نشرت الفيديو قائلة: “هذه الجريمة حدثت في ميدان الحرية بمنطقة المعادي داخل العمارة. والمتحرش نادى على البنت الصغيرة، وعمل ما ترونه بالفيديو، وحين واجهته بالكاميرا وشتمته هرب، لازم يتحاسب”.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في حينها على المُتهم بالسجن المُشدد 10 سنوات.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها.

وكان  “متحرش المعادي” أدلى باعترافاته خلال التحقيق معه في واقعة التحرش بطفلة في منطقة المعادي وهي الحادثة التي هزّت الرأي العام .

ونفى المتهم اختطاف الطفلة وقال إنها “هي اللي جات ورايا بمزاجها وكانت عايزه فلوس”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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