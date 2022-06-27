مصدر أمني يكشف هوية المدعي بأنه عم قاتل إيمان ارشيد وجنسيته

وطن – فجر مصدر أمني أردني قنبلة مدوية حول هوية الشخص الذي ادعى أنه عم قاتل الطالبة الأردنية إيمان ارشيد، مؤكدا بأنه ليس أردنيا ويحمل جنسية دولة عربية.

وقال المصدر الأمني، في تصريحات نقلها موقع “الأردنية نت“: “إن الشخص الذي ظهر في فيديو مدعياً ان قاتل الطالبة الجامعية لم تثبت عليه التهمة وبأنه لم ينتحر هو مواطن من جنسية عربية ولا يحمل الجنسية الأردنية”.

وأضاف أن “أخر زيارة للشخص الذي ظهر في الفيديو للمملكة كانت في عام 2019، مشددا على أنه لا يقيم في الأردن وسيتم ملاحقته قضائيا”.

قال مصدر أمني إن الشخص الذي ظهر في فيديو مدعياً ان قاتل الطالبة الجامعية لم تثبت عليه التهمة وبانه لم ينتحر هو مواطن من جنسية عربية ولا يحمل الجنسية الاردنية

وأضاف أن أخر زيارة للشخص الذي ظهر في الفيديو للمملكة كانت في عام 2019،مشددا على أنه لا يقيم في الأردن وسيتم ملاحقته قضائيا — الأردنية نت (@alurdunyya) June 27, 2022

وكان شخص زعم أنه عم عدي خالد حسان، قاتل الطالبة إيمان إرشيد داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية، الأسبوع الماضي، قد ظهر في مقطع فيديو متداول، وفجر خلاله مفاجأة صادمة متهما الأمن العام الأردني بتصفية نجل شقيقه وتلفيق التهمة له.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر الرجل الذي عرف نفسه بأنه عمه ينكر تورط ابن أخيه بمقتل إيمان إرشيد، ويوجه اتهامات للأمن العام الأردني.

وقال معرفا نفسه: ”أنا عم المغدور عدي خالد حسان المتهم بقتل إيمان إرشيد الطالبة في كلية العلوم التطبيقية.”

وادعى الرجل أن عدي “قتل زورا وبهتانا” حسب وصفه، ملقيا بالتهمة على الأمن الأردني العام.

وأضاف عم قاتل إيمان إرشيد، أنه لم يثبت إلى الآن أي دليل رسمي على إدانته بالجريمة.

لم ينتحر

واستطرد: ”كما أنه لم ينتحر بل قتل بدم بارد من الأمن العام لإتمام المسرحية” حسب زعمه.

ولم يوضح عم عدي حسان ما يقصده بـ”المسرحية” أو أي تفاصيل أخرى والتي دفعته لاتهام السلطات بالتجني على ابن أخيه وتصفيته، حسبما يزعم.

كل ما هو متداول حول القضية مفبرك

كما زعم الرجل أن “كل ما تم تداوله على شبكات التواصل بشأن القضية مفبرك وعار من الصحة.”

وقال إنه بصفته ممثلا لعائلته في الأردن والشتات “ننفي ونستنكر ما أعلن عنه.”

وشدد عم عدي حسان قاتل إيمان إرشيد أنهم “لن يقبلوا بدفن الجثة حتى يتبين لنا الدليل القاطع.”

واختتم حديثه بالقول:”وأطالب آل رشيد وعائلتي بالبحث عن الحقيقة الغامضة لأن مصابنا واحد.”

تفضلوا يا بشر هذا تصريح من عم القاتل المنتحر 👌👌#قاتل_التطبيقية pic.twitter.com/9k61YF1ygh — صبري المشاعلة (@SabriM01) June 27, 2022

وفاة قاتل إيمان ارشيد بعد إطلاقه النار على نفسه

وكان الامن الأردني، قد أعلن فجر الاثنين، عن وفاة عدي خالد حسان، قاتل الطالبة المغدورة إيمان ارشيد متأثرا بإصابته عقب قيامة بإطلاق النار على نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية، مساء الأحد.

يشار إلى أن الامن الأردني، كان قد أعلن، الأحد، إن قاتل الطالبة “إيمان إرشيد” أقدم على الانتحار بعد محاصرته من قوات الشرطة.

وأضاف الأمن العام في بيان له على صفحته بـ”فيسبوك”، أنه تمكن “من تحديد مكان قاتل الفتاة ولدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام، أقدم على إطلاق النار على نفسه”.

والخميس، أفادت السلطات الأردنية، بمقتل “إيمان”، بعد أن أقدم مجهول على إطلاق 6 عيارات نارية تجاهها، ولاذ بالفرار.

الكشف عن هوية القاتل

وكشف بيان آخر للأمن الأردني، تفاصيل عن القاتل، حيث ذكر أنه يدعى “عدي خالد عبدالله حسان“، من مواليد 1985، كان يختبأ في مزرعة بمنطقة بلعما”.

وأوضح البيان أن “قوة أمنية تحركت، بعد التوصل إلى معلومات عن مكان اختبائه، لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضاً تسليم نفسه ومهدداً بالانتحار”.

وأشار إلى أن “القوة الأمنية قامت بمفاوضته، لكنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الأيمن) بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله للمستشفى، قسم العناية الحثيثة، فاقداً للوعي والعلامات الحيوية”.

اقرأ أيضا: