محامي قاتل نيرة أشرف يكشف عن مفاجآت للرأي العام ستقلب القضية رأسا على عقب

وطن – فجر أحمد حمد، محامي محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف مفاجأة من العيار الثقيل، زاعما أنه يمتلك مستندات ستقلب القضية رأسا على عقب.

وقال المحامي في تصريحات صحفية مصورة بالفيديو، تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، انه محامي موكل وليس متطوعا، مؤكدا أن تلقى اتعابا نظير دفاعه عن قاتل نيرة أشرف.

وزعم المحامي في الفيديو بانه قادر على الدفاع عن القاتل، مؤكدا على قدرته بإقناع المحكمة بعدم إصدار حكم بالإعدام على موكله.

مستندات ستقلب موقف الرأي العام

كما أكد امتلاكه دلائل ومستندات ستجعل الأمور تختلف عما هو متوقع من قبل الرأي العام، مؤكدا بأن الرأي العام سيغير رأيه ويتعاطف مع القاتل محمد عادل حينما يعلموا الحقيقة، بحسب قوله.

قاتل نيرة أشرف يدلي باعترافاته أمام المحكمة

وكان محمد عادل المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فتاة المنصورة في مصر قد أدلى باعترافات تفصيلية في أولى جلسات محاكمته التي تعتبر من أسرع القضايا التي ينظرها القضاء المصري.

وأوضح المتهم خلال جلسة المحاكمة الأولى كيف أنهى حياة الضحية، وكيف اشترى السكين أداة الجريمة قبل الواقعة بـ 3 أيام.

تخطيط محمد عادل لقتل نيرة أشرف

كما بين تخطيطه لإنهاء حياة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، قائلا : “لما جينا ارتبطنا حصل خلاف، مكانش فارق معايا هي شغالة إيه أو بتشتغل إيه، لكن اتضح أنها بتكذب عليا وأهلها مكنوش عارفين أي حاجة من اللي بتقولهالي، كنا بنتقابل وننزل ونخرج في كل حتة”.

وتابع قائلا :” كنت بعمل لها كل اللي هي عايزاه، وفي فترة بعدنا عن بعض 3 أشهر، لكن رجعنا لبعض تاني”.

وواصل أقواله أمام المحكمة قائلا: “كانت بتقول إنّها مظلومة وعمرها ما كانت على علاقة بيّا، بس اللي عارفنّي مكانوش بيسمعوا الكلام ده، واللي ميعرفنيش كان بيصدق ويسمع كلامها، وكانت بتستغل إنها بنت وكانت بتكلم الناس وتقول حاجات محصلتش، وألاقي ناس داخلة تكلمني وتقولي ابعد عنها، والفترة دي كنا لسة في 2 كلية”.

وفي تفاصيل اعترافاته قال: “أنا كنت ناوي أقتلها وقلت هستناها وهي داخلة من برة، وكنت بتمنى تيجي متأخر أو أنا أوصل متأخر واليوم يعدي ميحصلش حاجة، ورحت أركب الباص لقيت نيرة جاية وموجودة فيه، وكان السكين معايا، شاريها من 3 أيام، كانت بعتالي تهديد إنها هتعمل فيا كذا وكذا، فخدت السكين عشان أدافع عن نفسي”.

قاتل نيرة أشرف يعبر عن ندمه لقتلها

وحينما سأله القاضي، هل أنت نادم؟، قال المتهم بقتل نيرة: “ندمان طبعًا لأنى أذيت”، وحينما سأل عن “إيه مفهوم الحب عندك؟”، أجاب المتهم “اللي يزعل إنك تبقى كويس مع حد والحد دا يستغلك، كنت عاوز انتقم لنفسي وخلاص شايل منها، استغلتني وضحكت عليا الناس وقلت مني”.

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