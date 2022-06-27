ما سبب حملة مقاطعة “شي إن” وما علاقتها بدعم المثليين جنسيا؟

وطن – أعلنت ماركة “شي إن” أحد أبرز براندات الملابس على حسابها بموقع إنستغرام أن جميع أرباحها ستذهب لدعم المثليين، مروجة صورا لأكسسوارات عليها علم “الرينبو”، وهو الأمر الذي استفز الكثيرين الذين طالبوا بمقاطعة الشركة لدعمها الشذوذ.

وتعبيرا عن الغضب، أطلق ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: ” مقاطعه شي ان”، طالبوا فيه الجميع بقاطعة الشركة، في حين قام العديد من المغردين بإزالة التطبيق عن هواتفهم المحمولة.

ردود أفعال غاضبة ضد الشركة ودعوات لمقاطعتها

وعلق أحد الحسابات على “تويتر” بعد إزالته تطبيق الشركة عن هاتفه، قائلا: “الحمد لله”.

من جانبها، قالت المغردة، سبأ بنت عبدالمجيد: “تم حذف البرنامج”.

#مقاطعه_شي_ان تم حذف البرنامج 👍🏻 — سبأ بنت عبدالمجيد ♐️ (@sabaa1144) June 27, 2022

وشارك المغرد، سليمان التميمي، في حملة مقاطعة “شي إن، قائلا: “نحنُ قومٌ أعزنا الله بالإسلام نحنُ على الفطرة السليمة نحنُ أفضل البشر وأحبها الى الله افتخروا بالإسلام واعتزوا به وحاربوا أعـداء الفطرة السليمة”.

نحنُ قومٌ أعزنا الله بالإسلام

نحنُ على الفطرة السليمة

نحنُ أفضل البشر و أحبها الى الله

افتخروا بالإسلام واعتزوا به

وحاربوا أعـداء الفطرة السليمة ❤️ #مقاطعه_شي_ان — سليمان التميمي (@fars1386) June 27, 2022

وقال مغرد آخر معبرا عن غضبه من إعلان الشركة دعم المثليين:” لعنه الله عليهم ، اخخ ي حظي اول مره اطلب منهم و القاهم يدعمون المخانيث اذهبو الى الجحيم لابارك الله فيكم”.

لعنه الله عليهم ، اخخ ي حظي اول مره اطلب منهم و القاهم يدعمون المخانيث اذهبو الى الجحيم لابارك الله فيكم

@SHEIN_AR #مقاطعه_شي_ان — فّ (@v99iii) June 27, 2022

شي إن تدعم الشواذ وتخصص أرباحها لدعمهم

ولم يكتفي موقع وحسابات “شي إن” الرسمية الأصلية الناطقة بالإنجليزية، على الترويج لمنتجات للمثليين، بل أكد أن جميع الأرباح سوف تذهب إلى فئة الشواذ حول العالم، من أجل دعمهم، الأمر الذي زاد من لهيب الغضب لدي العملاء في المنطقة العربية، وسط مطالبات بتدخل الجهات المختصة المختلفة، من أجل إيقاف التعامل مع المتجر بكافة فروعه، سواء على أرض الواقع، أو من خلال شبكة الأنترنت.

رسمياً :

موقع شي ان #SHEIN يعلن ان ارباح المشتريات ستذهب كلها دعمًا .. للمثليين pic.twitter.com/0ZA2kpjcyy — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 26, 2022

ما هو متجر شي إن؟

يشار إلى أن متجر “شي إن” يُعد واحداً من المتاجر الإلكترونية الكبيرة على مستوى العالم. حيث يقوم ببيع وتقديم صيحات الموضة العالمة ومُستحضرات التجميل التي دائماً ما تحظى بإعجاب الملايين حول العالم. وذلك بالإضافة إلى تقديم خدمة التوصيل للعُملاء في الدول الأوروبية وبعض من دول الخليج العربي مثل المملكة العربية السعودية.

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