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ماذا طلب قاتل إيمان ارشيد من الأمن قبل أن ينتحر؟!.. مصدر أمني يكشف التفاصيل

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
قاتل إيمان ارشيد watanserb.com
طلب قاتل إيمان ارشيد الأخير قبل أن يطلق النار على نفسه

وطن – عقب الإعلان عن وفاته فجر اليوم، الإثنين، متأثرا بإصابته بعد أن أطلق النار على نفسه، كشف مصدر أمني أردني تفاصيل جديدة حول عملية التفاوض مع عدي خالد حسان، قاتل الطالبة إيمان ارشيد داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية، الخميس الماضي.

وقال المصدر الأمني المطلع في تصريحات لموقع تلفزيون رؤيا الإخباري، إن قاتل الطالبة الجامعية والذي ألقي القبض عليه مساء، الأحد، فاوض رجال الأمن ما يقارب النصف الساعة قبل أن يقدم على الانتحار.

وأضاف المصدر أن القاتل طلب من رجال الأمن شرب الماء ليقدم بعدها على الفور بإطلاق النار على رأسه، مؤكدا أنه طلب منه تسليم نفسه ولكنه لم يتجاوب معهم.

وكان الشاب أسامة الزيود الذي قام بالإبلاغ عن قاتل الطالبة الجامعية إيمان ارشيد قد روى تفاصيل تعرفه على القاتل والإبلاغ عنه.

وقال الزيود إنه أثناء تواجده في قرية بلعما – حي النهضة – انتبه لمرور شاب غريب عن المنطقة كانت تبدو عليه علامات التعب والخوف، وعند التدقيق في ملامحه لاحظ مدى الشبه بينه وبين الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أبلغ صديق له في الأمن العام

وأوضح انه لعدم تأكده قام بإبلاغ صديق له يعمل في الأمن العام الذي كان قريبا من الموقع، وقام أخوه محمد الزيود فوراً بالذهاب إلى دورية الشرطة القريبة، وفق ما تحدث به لقناة “سكاي نيوز عربية“.

وأكد الشاب “الزيود” إنه تابع مراقبة الشاب دون لفت الانتباه لحين وصول قوات الأمن العام التي طوقت المكان في غضون 5 دقائق، مما دفع القاتل إلى الفرار.

وتابع: “عندما تعب القاتل اضطر للتوقف، وقام بالتهديد بالانتحار، طالباً الماء. واستجابت مرتبات الأمن العام لطلبه وأحضروا له زجاجة مياه، وحاولت المرتبات الأمنية مفاوضة القاتل بحذر شديد، وهو من مواليد 1985”.

لحظة وصول القاتل لمكان اختبائه

وكان ناشطون أردنيون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحديد مكان اختباء عدي خالد حسان قاتل الطالبة إيمان ارشيد الطالبة بجامعة العلوم التطبيقية قبل أيام.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد وثقت كاميرات مراقبة، لحظة وصول الجاني للمنطقة التي اختبأ بها في منطقة بلعما في محافظة المفرق.

القاتل وصل لمكان اختبائه مساء السبت

وبحسب الفيديو، فقد أشارت كاميرات المراقبة بأن الجاني وصل إلى المكان الذي تم محاصرته فيه مساء يوم السبت الماضي وتحديدا في الساعة 7:16 بالتوقيت المحلي.

وأظهر الفيديو شاب كان يجلس على قارعة الطريق، يبدو بأنه قد رأى المشتبه به وهو يسير متعبا نحو منطقة زراعية، وسرعان ما أخرج هاتفه وقام بتصويره.

ويظهر في المقطع، تعليق شخصين، أحدهما هو من ظهر بالمقطع على قارعة الطريق، حيث علق بأنه تعرف على المجرم بعد أن تم تسريب صورته على مواقع التواصل ولذلك قام على الفور بالاتصال بالشرطة للإبلاغ عنه.

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المصدرتلفزيون رؤيا + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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