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حياتنا

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز في لحظات حميمية داخل ملهى ليلي (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز في لحظات حميمية داخل ملهى ليلي (شاهد) watanserb.com
كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز

وطن– ظهر مهاجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو مع عشيقته جورجينا رودريغيز وهما يقضيان أمسية في ملهى ليلي في إيبيزا ، إسبانيا يوم السبت.

جسد مذهل

ورصدت عدسات الكاميرات، كريستيانو (37 عاماً)، وهو مع جورجينا (28 عاماً)، وهما في ملهى El Lio. بعدما استمتعا بأشعة الشمس في ماريوكا مع أطفالهم الخمسة.

وكان رونالدو يرتدي كما يظهر بالصور التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل”، جاكيت أزرق زاهي مع بنطال بنفس اللون بسلاسل فضية.

أما جورجينا، فقد استعرضت جسدها المذهل بفستان أخضر وارتدت عقداً فضياً مماثلاً للذي يرتديه حبيبها.

عناق وقبلات ورقص

وكان الزوجان المغرمان يتعانقان ويقبلان بعضهما في الملهى بينما كانا يرقصان طوال الليل مع الأصدقاء.

كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو

ومنذ لقاءهما الأول في عام 2016 في متجر غوتشي حيث كانت تعمل جورجينا كمساعدة للبيع بالتجزئة ، انتقلت مع كريستيانو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات من مدريد إلى تورين ثم مانشستر . حيث غادر ريال مدريد إلى يوفنتوس ويونايتد.

كريستيانو رونالدو

ولد كريستيانو جونيور الابن الأكبر لرونالدو في الولايات المتحدة عام 2010 لكنه عاد على الفور إلى مدريد لينشأ في إسبانيا. وهوية والدته غير معروفة.

أول توأم لكريستيانو من أم بديلة

وفي يونيو 2017 ، فاجأ نجم ريال مدريد آنذاك المعجبين، حين رحب بتوأمه إيفا وماتيو من خلال أم بديلة. وبعد شهر واحد فقط أعلن هو وجورجينا أنهما كانا يتوقعان طفلهما الأول معًا.

كريستيانو رونالدو

ثم أنجبت جورجينا ابنتهما ألانا في 12 نوفمبر 2017 ، حيث أعلن الرياضي الخبر على إنستغرام ، وكتب: “ولدت ألانا مارتينا للتو! كل من جيو وألانا يبليان بلاءً رائعًا! نحن جميعا سعداء جدا! ”

في أكتوبر 2021 ، كشف الزوجان أنهما كانا يتوقعان توأما ، لكن بشكل مأساوي توفي ابنهما عند الولادة في 18 أبريل ، لكن ابنتهما نجت.

وفاة رضيع جورجينا وكريستيانو

بعد ولادة جنين ميت ، عاد الزوجان وأطفالهما الآخرون إلى المنزل مع ابنتهما المولودة حديثًا.

وشارك كريستيانو صورة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فترة وجيزة من عودة طفلتهما من المستشفى بعد ولادتها.

ونشر رونالدو صورة لـ 430 مليون متابع ، وهو يحتضن ابنته بينما كان برفقة حبيبته الإسبانية جورجينا وأطفالهما الأربعة – ثلاثة منهم أنجبهم  لاعب كرة القدم من خلال بدائل.

في تعليقه على المنشور ، كتب كريستيانو: “أخيراً، انضم جيو وطفلة إلينا معًا. نريد أن نشكر الجميع على الكلمات والإيماءات اللطيفة. إن دعمكم مهم للغاية وقد شعرنا جميعًا بالحب والاحترام الذي تتمتع به عائلتنا. حان الوقت الآن لنكون ممتنين للحياة التي رحبنا بها للتو في هذا العالم. ”

بيلا إزميرالدا

في الشهر الماضي ، كشفت جورجينا وكريستيانو أنهما سميا ابنتهما الرضيعة بيلا إزميرالدا في منشور مؤثر.

وأعلنت صديقة لاعبة كرة القدم عن الاسم الذي تم اختياره إلى جانب ثلاث صور رائعة للطفلة الصغيرة وهي نائمة في مهدها.

وكتبت في التسمية التوضيحية لها: “بيلا إزميرالدا”.

المصدرترجمة ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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