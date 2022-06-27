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فيديو مسرب .. محمد بن زايد يكشف أوراق السعودية لـ”ماكرون” والأخير ينقلها لـ”بايدن”!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ماكرون يبلغ بايدن برسالة محمد بن زايد عن انتاج النفط watanserb.com
ماكرون يبلغ بايدن برسالة محمد بن زايد عن انتاج النفط

وطن – خلال انعقاد قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة بافاريا الألمانية، فجر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قنبلة من العيار الثقيل، كاشفا الأوراق التي تلعب بها السعودية فيما يتعلق بقدرتها على إنتاج النفط، وفق ما أخبره به لرئيس الإمارات محمد بن زايد.

محمد بن زايد يكشف أوراق السعودية لماكرون

وسربت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية مقطع فيديو، يظهر كيف نادى الرئيس الفرنسي “ماكرون” نظيره الأمريكي جو بايدن، ليخبره بما أخبره به “ابن زايد”.

وبحسب الفيديو المسرب، فقد أوضح “ماكرون” لـ”بايدن”: “لقد دفعته (يقصد محمد بن زايد) للإعتراف بأنه ينتج النفط عند الحد الأقصى”.

وأضاف “ماكرون”: “لقد قال لي إن دعوة السعوديين لزيادة إنتاج النفط لن يؤدي إلا لزيادة الإنتاج السعودي 150 ألف برميل فقط وربما أكثر”.

وأوضح أيضا أنه أخبره بأن السعوديين ليس لديهم زيادة قدرة الإنتاج قبل 6 أشهر من الآن.

وفي ظل أزمة النفط والغاز التي تعاني منها الولايات المتحدة وأوروبا بعد حظر النفط الروسي،
ينظر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على أنهما الدولتان الوحيدتان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تمتلك طاقة فائضة لتعزيز عمليات التسليم العالمية التي يمكن أن تخفض الأسعار.

هدف زيارة بايدن للسعودية

كما يروج بأن السبب الرئيسي لقبول الرئيس الأمريكي جو بايدن للسفر إلى السعودية بعد تعهده بجعلها منبوذة عقب مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، هو حثها أو ربما تنفيذا لشرط سعودي لزيادة إنتاج النفط.

وقفزت أسعار نفط برنت بما يزيد عن 2 دولار للبرميل إلى أكثر من 115 دولارًا للبرميل وسط شح الإمدادات العالمية وزيادة الطلب، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

الطاقة القصوى للإنتاج السعودي والإماراتي

تنتج المملكة العربية السعودية حاليًا 10.5 ملايين برميل يوميًا وتبلغ طاقتها الاسمية 12.0 إلى 12.5 مليون برميل يوميًا، وهو ما يجب أن يسمح لها نظريًا بزيادة الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل.

وتنتج الإمارات العربية المتحدة نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا وتبلغ طاقتها 3.4 ملايين برميل يوميا وتعمل على زيادتها إلى أربعة ملايين برميل يوميا.

أوروبا والبحث عن بديل للنفط الروسي

وتبحث أوروبا عن طرق لاستبدال ما يصل إلى مليوني برميل يوميا من الخام الروسي ونحو مليوني برميل يوميا من المنتجات المكررة التي استوردتها من موسكو قبل غزو أوكرانيا.

وسيكون ملف الطاقة من ضمن أولويات الرئيس الأمريكي بايدن خلال جولته الخليجية منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل، حيث من المنتظر أن يلتقي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، إضافة إلى مصر والعراق والأردن.

المصدرتويتر - وكالات - رصد وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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