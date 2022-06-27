الإثنين, يونيو 27, 2022
الرئيسيةالهدهدفيديو عنصري لرئيس الوزراء الإسباني وهو يمسح يده بعد مصافحته لسيدة إفريقية
الهدهد

فيديو عنصري لرئيس الوزراء الإسباني وهو يمسح يده بعد مصافحته لسيدة إفريقية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز watanserb.com
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز

وطن – بعد إشادته بالمجزرة التي نفذتها أجهزة الأمن المغربية وراح ضحيتها العشرات من المهاجرين الأفارقة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عنصري لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مع سيدة إفريقية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فإنه وخلال قدومه لتفقد أحد المراكز التي تستضيف اللاجئين الأوكرانيين، صادف أمام المركز سيدة من ذوي البشرة السوداء مع أبنائها والتي مدت يدها لمصافحته.

وبحسب الفيديو، فقد قام “سانشيز” بمصافحتها، إلى ان الكاميرات رصدته وهو يقوم بمسح يده التي صافحها بها في حين بدت على ملامحه علامات القرف والإشمئزاز.

كما نشر الناشطون صورة له تظهر كيفية ترحيبه باللاجئين الاوكرانيين الذين أبدى معهم تعاطفا كبيرا، في حين أشاد بقمع الأمن المغربي للمهاجرين الأفارقة الذي حاولوا دخول جزيرة مليلة الإسبانية عبر الحدود المغربية.

سانشيز يشيد بتصرف الأمن المغربي

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أكد أن المأساة التي وقعت الجمعة في مليلية، حين حاول نحو ألفي مهاجر إفريقي اقتحام هذا الجيب الاسباني الواقعة في الاراضي المغربية، كانت “اعتداء على وحدة أراضي” إسبانيا.

الأمن المغربي يرتكب مجزرة ضد مهاجرين أفارقة .. أكثر من 45 قتيلاً ومئات الجرحى (شاهد)

وأوضح أن “الدرك المغربي عمل بالتنسيق مع قوات الأمن (الاسبانية) لصد هذا الهجوم العنيف الذي شهدناه” الجمعة، في حين نسب ما حصل إلى مافيات تتاجر بالبشر. وارتفعت حصيلة قتلى محاولة اقتحام سياج جيب مليلة الإسباني إلى 23 مهاجرا بحسب ما أعلنته سلطات محلية مغربية.

مقتل العشرات وإصابة المئات من المهاجرين الأفارقة

وكان عشرات الأشخاص ظهروا ممددين على الأرض وقد سالت الدماء من بعضهم فيما كان الكثير منهم بلا حراك في مقطع فيديو أكدت منظمات حقوقية أنه يكشف المشاهد المروعة التي أعقبت محاولة عبور جماعي لمهاجرين من المغرب إلى جيب إسباني.

وقالت السلطات المغربية في ساعة متأخرة الجمعة إن 18 مهاجرا لقوا حتفهم بعدما سقط بعضهم من فوق سياج مرتفع، بينما قتل آخرون سحقا بسبب التدافع. لكن تقديرات المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشير إلى مقتل 27 دون تقديم تفاصيل عن العدد.

وذكرت السلطات الإسبانية والمغربية أن نحو ألفي مهاجر حاولوا اقتحام السياج المحيط بالجيب للعبور إلى الأراضي الإسبانية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة استمرت ساعتين مع قوات الأمن وحرس الحدود وأسفرت عن إصابة العشرات أيضا.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

المساواة في الميراث تثير الجدل في المغرب.. وبنكيران يدخل على الخط

الهدهد

مشاهد قاسية توثق فظائع ارتكبتها الشرطة المغربية ضد المهاجرين الأفارقة

الهدهد

الجزائر تطرد البعثة الإعلامية المغربية المكلفة بتغطية الألعاب المتوسطية و”دراجي” يعلق

الهدهد

“خليه يبعبع” .. حملة في المغرب لمقاطعة أضاحي عيد الأضحى لارتفاع أسعارها

الهدهد

لأول مرة.. إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

حياتنا

المغرب.. تنكر بزي نسائي ليقدم الامتحان بدلاً من حبيبته (شاهد)

الهدهد

الأسد الإفريقي 2022.. المغرب يفتح أراضيه أمام الإسرائيليين بـ”تطبيع عسكري”

الهدهد

الطلاق بالوكالة في المغرب.. مقترح برلماني يثير جدلا

الهدهد

دبلوماسي فرنسي يزعم: تدهور الوضع الصحي لملك المغرب وصراع قائم على خليفته

الهدهد

توجيهات جديدة من ديوان ملك المغرب بشأن قضية “اغتصاب المغربيات” المتورط بها مسؤولون

الهدهد

إبراهيم سعدون.. المغرب يضغط على روسيا لمنع إعدام المرتزق المغربي

الهدهد

مادورو يعلن الحرب على المغرب ويربك الملك محمد السادس

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

شقيق إيمان ارشيد يفجر قنبلة حول المسؤول الحقيقي عن قتلها.. إنتاج الرواية الأمنية وإخراجها “هامل”

أسامة الزيود يكشف تفاصيل تعرفه على قاتل إيمان ارشيد والإبلاغ عن مكان اختبائه

بعد تغيير قناعاته .. نيمار خارج أسوار باريس سان جيرمان و3 أندية مستعدة لشرائه

أماكن في منزلك تختبئ فيها الصراصير.. لن تتفطن إليها أبدًا

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز في لحظات حميمية داخل ملهى ليلي (شاهد)

زعماء مجموعة السبع يسخرون من صدر “بوتين” أمام الصحفيين

حفل تكريم يستذكر حصول السلطان “قابوس” على وسام بريطاني رفيع المستوى

فيديو جديد يرصد لحظة وصول قاتل إيمان ارشيد إلى مكان اختبائه

ما سبب حملة مقاطعة “شي إن” وما علاقتها بدعم المثليين جنسيا؟

صفعة قوية لأحمد زاهر في أول بطولة مُطلقة له.. 22 دولار فقط وقرار صارم من دور السينما!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC