فيديو عنصري لرئيس الوزراء الإسباني وهو يمسح يده بعد مصافحته لسيدة إفريقية

وطن – بعد إشادته بالمجزرة التي نفذتها أجهزة الأمن المغربية وراح ضحيتها العشرات من المهاجرين الأفارقة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عنصري لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مع سيدة إفريقية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فإنه وخلال قدومه لتفقد أحد المراكز التي تستضيف اللاجئين الأوكرانيين، صادف أمام المركز سيدة من ذوي البشرة السوداء مع أبنائها والتي مدت يدها لمصافحته.

وبحسب الفيديو، فقد قام “سانشيز” بمصافحتها، إلى ان الكاميرات رصدته وهو يقوم بمسح يده التي صافحها بها في حين بدت على ملامحه علامات القرف والإشمئزاز.

¿Por qué Sánchez no le dedicó ni una sola palabra a los inmigrantes africanos asesinados por Marruecos en la valla de Melilla? pic.twitter.com/JSTtnu6iEu — Bachir Mohamed Lahsen (@ml_bachir) June 26, 2022

كما نشر الناشطون صورة له تظهر كيفية ترحيبه باللاجئين الاوكرانيين الذين أبدى معهم تعاطفا كبيرا، في حين أشاد بقمع الأمن المغربي للمهاجرين الأفارقة الذي حاولوا دخول جزيرة مليلة الإسبانية عبر الحدود المغربية.

Con los inmigrantes ucranianos.

Con los inmigrantes africanos. pic.twitter.com/2vdWnSD3ro — PabloMM (@pablom_m) June 26, 2022

سانشيز يشيد بتصرف الأمن المغربي

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أكد أن المأساة التي وقعت الجمعة في مليلية، حين حاول نحو ألفي مهاجر إفريقي اقتحام هذا الجيب الاسباني الواقعة في الاراضي المغربية، كانت “اعتداء على وحدة أراضي” إسبانيا.

وأوضح أن “الدرك المغربي عمل بالتنسيق مع قوات الأمن (الاسبانية) لصد هذا الهجوم العنيف الذي شهدناه” الجمعة، في حين نسب ما حصل إلى مافيات تتاجر بالبشر. وارتفعت حصيلة قتلى محاولة اقتحام سياج جيب مليلة الإسباني إلى 23 مهاجرا بحسب ما أعلنته سلطات محلية مغربية.

مقتل العشرات وإصابة المئات من المهاجرين الأفارقة

وكان عشرات الأشخاص ظهروا ممددين على الأرض وقد سالت الدماء من بعضهم فيما كان الكثير منهم بلا حراك في مقطع فيديو أكدت منظمات حقوقية أنه يكشف المشاهد المروعة التي أعقبت محاولة عبور جماعي لمهاجرين من المغرب إلى جيب إسباني.

El gobierno más progresista de la historia de España permite que esto sucede en sus puertas. Sánchez encarga a un régimen opresor para cometer esta masacre. El ministro Marlaska está muy calladito. Si estuviera el PP en el Gobierno, ¿qué diría el PSOE y sus medios afines? pic.twitter.com/BE7xLQGs5R — Bachir Mohamed Lahsen (@ml_bachir) June 25, 2022

وقالت السلطات المغربية في ساعة متأخرة الجمعة إن 18 مهاجرا لقوا حتفهم بعدما سقط بعضهم من فوق سياج مرتفع، بينما قتل آخرون سحقا بسبب التدافع. لكن تقديرات المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشير إلى مقتل 27 دون تقديم تفاصيل عن العدد.

Violencia, brutalidad sin limites y asesinatos … pero todo "bien resuelto" según Pedro Sánchez pic.twitter.com/mBXrwGFTwa — ECSAHARAUI (@ECSAHARAUI__) June 26, 2022

وذكرت السلطات الإسبانية والمغربية أن نحو ألفي مهاجر حاولوا اقتحام السياج المحيط بالجيب للعبور إلى الأراضي الإسبانية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة استمرت ساعتين مع قوات الأمن وحرس الحدود وأسفرت عن إصابة العشرات أيضا.