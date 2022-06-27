سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022.. انخفاض محدود

وطن – سجلت أسعار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، الثلاثاء 28 يونيو 2022، انخفاضا محدودا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.61 ريالا للجرام، ما يعادل 58.73 دولارا.

بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 20.73 ريال للجرام ما يعادل 53.84 دولارًا.

وبلغ سعــر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 19.79 ريال بما يعادل 51.39 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 16.96 ريالا، أي ما يعادل 44.05 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 13.19 ريال بما يعادل 34.26 دولار، بينما عيار 12 بلغ 11.31 ريال بما يعادل 29.37 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 703.26 ريال بما يعادل 1,827 دولارًا، وسعـر الجنيه الذهب 158.29 ريال بما يعادل 411.14 دولار.

أما سـعـر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 22,613 ريالًا بما يعادل 58,733 دولارًا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان