زعماء مجموعة السبع يسخرون من صدر “بوتين” أمام الصحفيين

وطن – نشرت قناة “نيكستا تي في” الأوروبية، مقطع فيديو يظهر سخرية زعماء مجموعة السبع من صدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن“، فقد سخر زعماء مجموعة السبع خلال اجتماعهم حول مأدبة غذاء على هامش القمة، وتساءلوا عمّا إذا كان عليهم أن يكتفوا بارتداء القمصان أو ربما ما هو أقل.

وبحسب الفيديو، فإنه وفي أول اجتماع من قمة المجموعة التي تستمر ثلاثة أيام في بافاريا الألمانية، سأل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن كان عليهم خلع السترات وما تحتها أيضاً.

وقال جونسون ساخراً: “هل نبقي السترات، هل نخلعها؟” فيما همّ بالجلوس إلى الطاولة، وأضاف: “يجب أن نظهر أننا أشد بأساً من بوتين”؛ مما دفع بعض الزعماء للضحك.

من جانبه، اقترح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن ينتظروا الصورة الرسمية قبل أن ينزعوا ملابسهم، ثم قال: “سنحصل على مشهد امتطاء فارس عاري الصدر حصاناً”، مشيراً إلى صورة بوتين الشهيرة التي التقطت له عام 2009 وهو يركب حصاناً عاري الصدر.

أما أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية فقالت إنّ “ركوب الحصان هو الأفضل”، دون أن تعلّق على قضية الملابس تحديداً، ورد جونسون: “علينا أن نظهر لهم عضلاتنا”.

G7 leaders laughed at Putin

During #G7 meeting, leaders joked whether it would be advisable to take off their jackets or even be more naked in order to oppose "formidable" and "tough" image of Putin.

Justin Trudeau added:"We will arrange a ride on horseback with bare-chested." pic.twitter.com/Imq9caA3Oh

— NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2022