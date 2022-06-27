الإثنين, يونيو 27, 2022
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الهدهد

زعماء مجموعة السبع يسخرون من صدر “بوتين” أمام الصحفيين

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
بوتين watanserb.com
زعماء مجموعة السبع يسخرون من بوتين

وطن – نشرت قناة “نيكستا تي في” الأوروبية، مقطع فيديو يظهر سخرية زعماء مجموعة السبع من صدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن“، فقد سخر زعماء مجموعة السبع خلال اجتماعهم حول مأدبة غذاء على هامش القمة، وتساءلوا عمّا إذا كان عليهم أن يكتفوا بارتداء القمصان أو ربما ما هو أقل.

وبحسب الفيديو، فإنه وفي أول اجتماع من قمة المجموعة التي تستمر ثلاثة أيام في بافاريا الألمانية، سأل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن كان عليهم خلع السترات وما تحتها أيضاً.

الضحك على سخرية “جونسون” من “بوتين”

وقال جونسون ساخراً: “هل نبقي السترات، هل نخلعها؟” فيما همّ بالجلوس إلى الطاولة، وأضاف: “يجب أن نظهر أننا أشد بأساً من بوتين”؛ مما دفع بعض الزعماء للضحك.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

من جانبه، اقترح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن ينتظروا الصورة الرسمية قبل أن ينزعوا ملابسهم، ثم قال: “سنحصل على مشهد امتطاء فارس عاري الصدر حصاناً”، مشيراً إلى صورة بوتين الشهيرة التي التقطت له عام 2009 وهو يركب حصاناً عاري الصدر.

أما أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية فقالت إنّ “ركوب الحصان هو الأفضل”، دون أن تعلّق على قضية الملابس تحديداً، ورد جونسون: “علينا أن نظهر لهم عضلاتنا”.

بوتين يتفاخر بمظهره الرياضي

يشار إلى انه عادة ما يتفاخر بوتين بمظهره الرياضي، حيث التقطت له عدة مرات صور وهو عاري الصدر ونشرتها وسائل إعلام روسية رسمية، وكانت إحداها وهو يمتطي حصاناً ويضع نظارات شمسية وسلسلة ذهبية وبصدر عارٍ وبنطال مموه.

بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وجاءت هذه السخرية من “بوتين” ومعها انعقاد القمة في الوقت الذي يزداد فيه التوتر بين دول الغرب وروسيا، بسبب هجومها المستمر على أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.

حظر استيراد الذهب الروسي

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في القمة موجها حديثه للحلفاء إن “علينا توحيد الصفوف” في مواجهة روسيا. في حين شهدت القمة إعلان حظر كل من بريطانيا، وأمريكا، واليابان، وكندا على الذهب الروسي في خطوة جديدة لمعاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا.

وقالت بريطانيا إن حظر الذهب الروسي يستهدف الأثرياء الروس الذين يشترون السبائك باعتبارها الملاذ الآمن لتقليل الأضرار المالية للعقوبات الغربية، حيث بلغت صادرات الذهب الروسية 15.5 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.

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المصدررويترز + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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