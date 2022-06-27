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رياضة

ريكاردو سواريز الأقرب إلى تولي تدريب الأهلي .. تعرف على سيرته

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
صحيفة برتغالية تؤكد توصل اتفاق ريكاردو سواريز مع الأهلي المصري watanserb.com
صحيفة برتغالية تؤكد توصل اتفاق ريكاردو سواريز مع الأهلي المصري

وطن – أكدت صحيفة برتغالية، عن توصل ريكاردو سواريز المدير الفني لفريق جيل فيسنتي البرتغالي، لتدريب نادي الأهلي المصري خلفاً للمدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني.

وقالت صحيفة (abola) البرتغالية، بأن نادي الأهلي المصري قد أنهى الاتفاق مع البرتغالي ريكاردو سواريز، لتدريب المارد الأحمر لمدة عامين كاملين مع بداية الموسم المقبل.

ريكاردو سواريز مدرب الأهلي الجديد

وبينت الصحيفة، أن المدرب سواريز سيصل العاصمة المصرية القاهرة، هذا الأسبوع. من أجل التباحث مع إدارة النادي، للبدء بتولي مهمة التدريب. بعد النتائج الإيجابية الذي يقدمها المدرب المؤقت سامي قمصان في المباريات الأخيرة.

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وكان المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز، قد قاد فريق جيل فيسينتي إلى المركز الخامس من ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز. ليتمكن من التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

كما وأضافت، ” تم الاتفاق بين ريكاردو سواريز مع الأهلي المصري، حيث سيقوم المدرب باصطحاب عناصر فريقه. والسفر في الأيام القليلة القادمة إلى القاهرة”.

وختمت، ” ريكاردو سواريز سيترك قيادة تدريب فريق جيل فيسنتي، بعد موسم جيد للغاية قدمه مع الفريق الموسم المنصرم، ليقرر القبول بعرض الأهلي المصري. وهو الفريق الذي دربه بالفعل 3 مرات من قبل مواطنه مانويل جوزيه“.

جيل فيسنتي

وفي سياق متصل، علق ميجيل بيريرا المسؤول الإعلامي لفريق جيل فيسنتي البرتغالي، في تصريح عبر لموقع المصراوي، ” الأهلي المصري لم يطلب منهم الحصول على خدمات المدرب ريكاردو سواريز، كما أن عقده ممتد حتى صيف عام 2023″.

وأردف بيريرا، ” المدرب سواريز عقده مع الفريق ما زال قائماً في الوقت الحالي، ولم يدخل أي طرف في مفاوضات من أجل التعاقد معه هذا الصيف”.

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من هو ريكاردو سواريز؟!

وهو خوسيه ريكاردو سواريس المعروف باسم ” ركاردو سواريز”، برتغالي الجنسية، من مواليد ال11 من شهر نوفمبر عام 1974. وهو مدير نادي جيل فيسنتي في الوقت الحالي.

درب العديد من الأندية في البرتغال بعد اعتزله كرة القدم عام 2005، من أبرزها ليسكا، وفيلجويراس، ريبيروا. وفيزيلا، أكاديميكا، موريرينسي، وكان أخر محطاته التدريبية مع جيل فيسنتي التي بدأت منذ عام 2020 وإلى يومنا هذا.

وقاد تدريب جيل فيسنتي في 34 مباراة في كافة المسابقات والبطولات المختلفة، حقق الفوز في 13 مباراة. والتعادل في 12 مباراة، كما وتلقي الخسارة في 9 مباريات، بينما سجل فريقه تحت قيادته 47 هدفاً، وتلقت شباك فريقه 42 هدفاً.

يشار إلى أن فريق الأهلي قد تأهل إلى دور النصف النهائي من بطولة كأس مصر 2022، بعد فوزه في المباراة الماضية على بيراميدز بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

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المصدروطن + abola+ المصراوي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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