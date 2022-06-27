ريكاردو سواريز الأقرب إلى تولي تدريب الأهلي .. تعرف على سيرته

وطن – أكدت صحيفة برتغالية، عن توصل ريكاردو سواريز المدير الفني لفريق جيل فيسنتي البرتغالي، لتدريب نادي الأهلي المصري خلفاً للمدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني.

وقالت صحيفة (abola) البرتغالية، بأن نادي الأهلي المصري قد أنهى الاتفاق مع البرتغالي ريكاردو سواريز، لتدريب المارد الأحمر لمدة عامين كاملين مع بداية الموسم المقبل.

ريكاردو سواريز مدرب الأهلي الجديد

وبينت الصحيفة، أن المدرب سواريز سيصل العاصمة المصرية القاهرة، هذا الأسبوع. من أجل التباحث مع إدارة النادي، للبدء بتولي مهمة التدريب. بعد النتائج الإيجابية الذي يقدمها المدرب المؤقت سامي قمصان في المباريات الأخيرة.

تقارير برتغالية: ريكاردو سواريس وافق على عرض الأهلي لمدة موسمين .. المدرب البرتغالي رحل عن جل فيسنتي 🔴 pic.twitter.com/nr1iWgcqxj — Yallakora (@Yallakoranow) June 26, 2022

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وكان المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز، قد قاد فريق جيل فيسينتي إلى المركز الخامس من ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز. ليتمكن من التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

كما وأضافت، ” تم الاتفاق بين ريكاردو سواريز مع الأهلي المصري، حيث سيقوم المدرب باصطحاب عناصر فريقه. والسفر في الأيام القليلة القادمة إلى القاهرة”.

معلومة

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-الشرط الجزائي في عقد

المدرب #ريكاردو_سواريز مع

نادي جيل فيسنتي البرتغالي

قيمته 250 ألف يورو -راتبه السنوي مليون ونصف مليون يورو

يعني شهريا 125 ألف يورو -لو #الأهلي خلص معاه بـ 150 ألف يورو

هيكون رقم مناسب جداً — Safwat Abd Elhalim (@safawetoo) June 26, 2022

وختمت، ” ريكاردو سواريز سيترك قيادة تدريب فريق جيل فيسنتي، بعد موسم جيد للغاية قدمه مع الفريق الموسم المنصرم، ليقرر القبول بعرض الأهلي المصري. وهو الفريق الذي دربه بالفعل 3 مرات من قبل مواطنه مانويل جوزيه“.

جيل فيسنتي

وفي سياق متصل، علق ميجيل بيريرا المسؤول الإعلامي لفريق جيل فيسنتي البرتغالي، في تصريح عبر لموقع المصراوي، ” الأهلي المصري لم يطلب منهم الحصول على خدمات المدرب ريكاردو سواريز، كما أن عقده ممتد حتى صيف عام 2023″.

وأردف بيريرا، ” المدرب سواريز عقده مع الفريق ما زال قائماً في الوقت الحالي، ولم يدخل أي طرف في مفاوضات من أجل التعاقد معه هذا الصيف”.

تقارير برتغالية تشير الي اتفاق بين الاهلي المصري و ريكاردو سواريز لتولي القيادة الفنية للفريق بعقد لمدة موسمين ويبدأ عمله في الاول من يوليو pic.twitter.com/HK921wkSmP — Mohamed Taha (@mohameedtahaa) June 26, 2022

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من هو ريكاردو سواريز؟!

وهو خوسيه ريكاردو سواريس المعروف باسم ” ركاردو سواريز”، برتغالي الجنسية، من مواليد ال11 من شهر نوفمبر عام 1974. وهو مدير نادي جيل فيسنتي في الوقت الحالي.

درب العديد من الأندية في البرتغال بعد اعتزله كرة القدم عام 2005، من أبرزها ليسكا، وفيلجويراس، ريبيروا. وفيزيلا، أكاديميكا، موريرينسي، وكان أخر محطاته التدريبية مع جيل فيسنتي التي بدأت منذ عام 2020 وإلى يومنا هذا.

لاعيبة كبار في الأهلي مش هتعرف تلعب معاه!

شرح تفصيلي من ميدو لطريقة لعب "ريكاردو سواريز" مدرب الأهلي المحتمل🔥#الريمونتادا#قناة_المحور@midoahm pic.twitter.com/1tX7kMWdmt — Mehwar TV Network (@MehwartvChannel) June 26, 2022

وقاد تدريب جيل فيسنتي في 34 مباراة في كافة المسابقات والبطولات المختلفة، حقق الفوز في 13 مباراة. والتعادل في 12 مباراة، كما وتلقي الخسارة في 9 مباريات، بينما سجل فريقه تحت قيادته 47 هدفاً، وتلقت شباك فريقه 42 هدفاً.

يشار إلى أن فريق الأهلي قد تأهل إلى دور النصف النهائي من بطولة كأس مصر 2022، بعد فوزه في المباراة الماضية على بيراميدز بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

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