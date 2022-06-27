راغب علامة يعلن تبرؤه من لبنان ويؤكد أن “ابن زايد” هو من يمثله

وطن – كعادته في موالاة الحكام الطغاة والديكتاتوريين، أعلن الفنان اللبناني راغب علامة عن تبرئه من جنسيته اللبنانية معربا عن فخره بالإمارات وأن من يمثله هو رئيسها محمد بن زايد.

وجاء حديث “علامة” ردا على ما أثير مؤخرا حول حصوله على الجنسية الإماراتية.

وقال راغب علامة في مقابلة مع برنامج “أغاني أغاني” : “أنا بعتز اعتزاز غير عادي إني اليوم أنتمي إلى الإمارات العربية المتحدة بشكل أو بآخر، وإن رئيس دولتي هو الشيخ محمد بن زايد، وإن الحاكم الذي يحكمني في دبي هو الحاكم المتطور والعظيم الشيخ محمد بن راشد”.

قيادات لبنان لا تمثلني

وأضاف: “هذه القيادة هي قيادتي وتمثلني، وقيادات بلدي هنا في لبنان لا تمثلني، من يمثلني قيادة الإمارات العربية المتحدة”.

راغب علامة يعلن اعتزازه بالجنسية الإماراتية، ويؤكد أن قيادات بلده الأصلي لبنان لا تمثله. pic.twitter.com/iQA2g7UVbQ — نايفكو NAIF (@naifco) June 26, 2022

يتمنى للبنان زعيم مثل السيسي

وسبق أن تمنى راغب علامة ان يحكم لبنان رئيس مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى الإنجازات المزعومة له خلال وقت قصير، وكيف حول البلاد إلى دولة متطورة، متمنيا أن يرزق الله لبنان رئيسا مثله.

وقال خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية في أكتوبر/تشرين أول 2020: “إذا أنعم عليكم ربنا برئيس مسك البلد وحسنها وكل سنة تتقدم 10 سنوات إلى الأمام إن شاء الله سيأتي يوم في لبنان يأتي زعيم ولا في فساد ولا في ايه عياله يحطوه في البنوك خارج البلد.”

وتابع قائلا: “رح يجينا يوم إن شاء الله يجيلنا رئيس زي الرئيس السيسي اللي حول مصر من مكان يحاول العالم أن يدمره بالإرهاب حولها على منارة إلى بلد واعدة حول مصر على بلد منيرة”.

وأضاف: “إن شاء الله ربنا ينعم علينا بطبقة حاكمة كما أنعم على الشعب المصري الحبيب بالرئيس السيسي”.

راغب علامة يتمنى شخص مثل “ابن سلمان” في لبنان

كما سبق أن تمنى راغب علامة، خلال مشاركته في موسم الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وجود مثل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في لبنان لمحاربة الفاسدين.

وقال علامة من على خشبة المسرح في الرياض كما ظهر في الفيديو إن لبنان يشهد “ُثورة شبان وشابات” ضد الفساد، وأضاف قائلا إن اللبنانيين تمنوا وجود شخص مثل الأمير محمد بن سلمان ليكافح الفساد.