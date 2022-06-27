الرئيسيةحياتنادراسة طبية تؤكد أن مرض سرطان الثدي يتطور في الليل
حياتنا

دراسة طبية تؤكد أن مرض سرطان الثدي يتطور في الليل

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
مرض سرطان الثدي يتطور في أثناء النوم watanserb.com
مرض سرطان الثدي يتطور في أثناء النوم

وطن-وجد عدد من الباحثين أن سرطان الثدي يتطور غالباً في الليل، وفي أثناء النوم على وجه التحديد.

حتى الآن، هناك القليل من الأبحاث التي بحثت في وقت إطلاق الورم الخبيث الأكثر شيوعًا لدى النساء -سرطان الثدي- الخلايا السرطانية، التي تتحرك عبر الأوعية الدموية في الجسم وتشكل أورامًا جديدة في الأعضاء الأخرى، بحسب موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

افترض بعض الباحثين أن هذه الخلايا يتم إطلاقها بشكل دائم. لكن وفقًا للعمل المنشور في مجلة Nature في 22 يونيو، فإن انتشار سرطان الثدي النقيلي يتسارع في أثناء النوم. للوصول إلى هذا الاستنتاج، أجرى باحثون في مستشفى جامعة بازل في سويسرا دراستهم على 30 امرأة مصابة بالسرطان وعلى نماذج للفئران أيضا، وفق ما نقلته “وطن” من خلال ترجمتها.

8 علامات جسدية تنبّه إلى احتمال الإصابة بمرض سرطان الثدي

“تسرب” الخلايا السرطانية

في هذا السياق، لخص نيكولا أسيتو، مؤلف العمل في بيان صحفي: “عندما يكون الشخص المصاب نائمًا، يستيقظ الورم”. ومن الواضح أن الورم يولد المزيد من الخلايا السرطانية المنتشرة عندما يكون الجسم نائمًا.

كما أن الخلايا التي تنفصل عن الورم في الليل تنقسم بسرعة أكبر، وبالتالي لديها احتمالية أعلى لتكوين ورم خبيث، مقارنة بالخلايا المنتشرة التي تنفصل عن الورم في أثناء النهار.

سرطان الثدي
سرطان الثدي

كيف يؤثر حجم الثدي الكبير على ظهر المرأة؟

وتبعا لما جاء في نتائج الدراسة: “بشكل عام، وجدنا أن هرمونات الساعة البيولوجية الرئيسية مثل الميلاتونين والتستوستيرون والهرمونات القشرية السكرية تعزز من ديناميكيات إنتاج الخلايا السرطانية المنتشرة، وبالتالي فإن الأنسولين يقوي بشكل مباشر من عملية تكاثر الخلايا في الجسم الحي، ولكن بطريقة تعتمد على الوقت. وبالتالي، فإن الإنتاج التلقائي للسرطان الخلايا ذات الميل العالي للانتشار لا تحدث بشكل مستمر، ولكنها تتركز في مرحلة الراحة لدى الشخص المصاب”.

الغذاء.. وسرطان الثدي

انتبه لأوقات تشخيص السرطان!

وفقًا للمؤلفين، يمكن أن يغير هذا الاكتشاف بشكل كبير طريقة تشخيص السرطان وعلاجه في المستقبل. وقالوا إن الوقت الذي تم فيه أخذ عينات من الورم أو الدم للتشخيص قد يؤثر على استنتاجات أطباء الأورام.

يقول الطبيب: “يعمل بعض زملائي في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الليل، وأحيانًا يقومون أيضًا بفحص الدم في ساعات غريبة. قد تشير هذه النتائج إلى حاجة المهنيين الصحيين، غلى تسجيل الوقت الذي يقومون فيه بإجراء الخزعات بشكل منهجي”. وهذا يمكن بحسب ما أوضحه نيكولا أسيتو، “أن يساعد في جعل البيانات قابلة للمقارنة حقًا”.

أصيبت بسرطان الثدي في مراحله المتأخرة فصدم الأطباء عندما شفيت منه.. تناولت هذه الفاكهة

المصدربوركوا دوكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

8 علامات جسدية تنبّه إلى احتمال الإصابة بمرض سرطان الثدي

الهدهد

وزيرة الصحة الفلسطينية بـ”عفوية”: “كل ست تدخل الحمام وتحسس على حالها”

الهدهد

زوجة الرئيس السوري في إطلالة جديدة بعد علاجها من السرطان

حياتنا

أسماء الأسد في لقطات “صادمة” بأحدث ظهور لها

حياتنا

صور صادمة لـ”أسماء الأسد” بسبب الكيماوي الذي تأخذه لعلاج السرطان

فيديو

كيف أصبح مظهر أسماء الأسد بعد 3 أشهر من خضوعها للعلاج الكيماوي

الهدهد

العلاج الكيماوي يغير شكل أسماء الأسد

الهدهد

هذه هي إجراءات منح الإقامة الدائمة في قطر .. سيمنح من يحصل عليها امتيازات المواطن القطري كاملة

الهدهد

“شاهد” كيف بدت أسماء الأسد بعد تساقط شعرها بفعل العلاج الكيماوي!

حياتنا

شقيق أليسا يكشف عن تفاصيل جديدة حول اصابتها بسرطان الثدي

حياتنا

هكذا ردّت الفنانة أمل حجازي على أنباء إصابتها بالسرطان وارتدائها الحجاب

الهدهد

“شاهد” الإعلان عن إصابة “أسماء الأسد” بورم خبيث .. وهذه أول صورة لها من المستشفى

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا