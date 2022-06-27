حقيقة استغناء الأهلي عن خدمات بيرسي تاو هذا الصيف

وطن – ترددت في الآونة الأخيرة، عن تخطيط الأهلي المصري من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب الجنوبي بيرسي تاو مع نهاية الموسم الجاري، نظراً للعنة الإصابات التي تلاحقه منذ انضمامه إلى المارد الأحمر.

وقال مصدر في نادي الأهلي المصري في تصريح نشرته صحيفة المصري اليوم، بأن فكرة الاستغناء عن خدمات اللاعب بيرسي تاو غير مطروحة في الوقت الراهن، نتيجة الأرقام الإيجابية التي حققها اللاعب مع فريق الأهلي منذ انضمامه الصيف الماضي.

إصابة بيرسي تاو

وشارك الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو مهاجم الأهلي المصري، خلال 27 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، مسجلاً 8 أهداف. كما وصناعة 6 تمريرات حاسمة.

🚨 بيرسي تاو 🇿🇦 مهاجم الأهلي @AlAhly 🇪🇬 يغيب عن الملاعب شهراً بسبب الإصابة pic.twitter.com/rnsrBdcxFw — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 25, 2022

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من جهته، قال طبيب الأهلي ( أحمد أبو عبلة) بشأن إصابة الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو في المران الجماعي الأخير مع الفريق قبيل مواجهة بيراميدز في منافسات بطولة كأس مصر 2022، قائلاً: ” الأشعة التي أجراها اللاعب، كشفت تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية”.

المباريات التي سيغيب عنها بيرسي تاو عن الأهلي بسبب الإصابة🚑 المباريات قابلة للزيادة في حال تحديد مباراة مصر المقاصة في كأس مصر 2021-2022 خلال شهر يوليو pic.twitter.com/ElZKCru2ZH — Yallakora (@Yallakoranow) June 25, 2022

كما وأضاف أبو عبلة، ” اللاعب يحتاج لفترة علاج قد تصل إلى شهر كامل، من أجل العودة إلى الملاعب من جديد”.

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الاستغناء عن بيرسي تاو

وكانت تقارير مصرية، قد أشارت إلى توافق لجنة التخطيط داخل نادي الأهلي المصري، للاستغناء عن خدمات الجنوبي الأفريقي تاو. نظراً للمستوى لعدم تقديمه أي شيء مع الفريق، إلى جانب كثرة الإصابات.

الأشعة تكشف إصابة جديدة لـ بيرسي تاو 🤕 pic.twitter.com/SsUqlBPlLU — Kol ElKoora (@kolelkoora) June 26, 2022

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وأضافت تلك التقارير، ” إدارة الأهلي ترغب خلال الفترة المقبلة، بالموافقة على سماح لعدد من اللاعبين الأجانب بالرحيل، من أجل التعاقد مع لاعبين آخرين مع نهاية الموسم الجاري”.

مديرة أعمال بيرسي تاو عبر صحيفة تايم لايف 🗣️ 💬"مستقبل تاو في خطر بعد رحيل موسيماني؟ لديه عقد مع الأهلي" pic.twitter.com/2ZTq8De6ox — FilGoal (@FilGoal) June 14, 2022

وانتقل نجم الأهلي المصري بيرسي تاو إلى صفوف المارد الأحمر مع بداية الموسم الحالي، بعد طلب من قبل المدرب السابق ومواطنه بيتسو موسيماني، قادماً من نادي برايتون الإنجليزي. كما وينتهي عقده مع الفريق في صيف عام 2024.

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