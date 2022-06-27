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رياضة

حقيقة استغناء الأهلي عن خدمات بيرسي تاو هذا الصيف

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
موقف الأهلي من رحيل بيرسي تاو مع نهاية الموسم الجاري watanserb.com
موقف الأهلي من رحيل بيرسي تاو مع نهاية الموسم الجاري

وطن – ترددت في الآونة الأخيرة، عن تخطيط الأهلي المصري من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب الجنوبي بيرسي تاو مع نهاية الموسم الجاري، نظراً للعنة الإصابات التي تلاحقه منذ انضمامه إلى المارد الأحمر.

وقال مصدر في نادي الأهلي المصري في تصريح نشرته صحيفة المصري اليوم، بأن فكرة الاستغناء عن خدمات اللاعب بيرسي تاو غير مطروحة في الوقت الراهن، نتيجة الأرقام الإيجابية التي حققها اللاعب مع فريق الأهلي منذ انضمامه الصيف الماضي.

إصابة بيرسي تاو

وشارك الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو مهاجم الأهلي المصري، خلال 27 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، مسجلاً 8 أهداف. كما وصناعة 6 تمريرات حاسمة.

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من جهته، قال طبيب الأهلي ( أحمد أبو عبلة) بشأن إصابة الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو في المران الجماعي الأخير مع الفريق قبيل مواجهة بيراميدز في منافسات بطولة كأس مصر 2022، قائلاً: ” الأشعة التي أجراها اللاعب، كشفت تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية”.

كما وأضاف أبو عبلة، ” اللاعب يحتاج لفترة علاج قد تصل إلى شهر كامل، من أجل العودة إلى الملاعب من جديد”.

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الاستغناء عن بيرسي تاو

وكانت تقارير مصرية، قد أشارت إلى توافق لجنة التخطيط داخل نادي الأهلي المصري، للاستغناء عن خدمات الجنوبي الأفريقي تاو. نظراً للمستوى لعدم تقديمه أي شيء مع الفريق، إلى جانب كثرة الإصابات.

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وأضافت تلك التقارير، ” إدارة الأهلي ترغب خلال الفترة المقبلة، بالموافقة على سماح لعدد من اللاعبين الأجانب بالرحيل، من أجل التعاقد مع لاعبين آخرين مع نهاية الموسم الجاري”.

وانتقل نجم الأهلي المصري بيرسي تاو إلى صفوف المارد الأحمر مع بداية الموسم الحالي، بعد طلب من قبل المدرب السابق ومواطنه بيتسو موسيماني، قادماً من نادي برايتون الإنجليزي. كما وينتهي عقده مع الفريق في صيف عام 2024.

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المصدروطن + المصري اليوم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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