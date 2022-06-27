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حفل تكريم يستذكر حصول السلطان “قابوس” على وسام بريطاني رفيع المستوى

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
السلطان قابوس watanserb.com

وطن – أقيم في العاصمة البريطانية لندن، الأحد، حفلا لتكريم لذكرى سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد ، حيث أعيد فيه تكريس أحد الأوسمة الملكية البريطانية الذي قدمته الملكة إليزابيث الثانية للسلطان الراحل عام ١٩٨٤م.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد منحت السلطان الراحل وسام القديس يوحنا تعبيرا عن الامتنان لدعمه الرعاية الصحية في العالم أجمع.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة لها عبر “تويتر”: “أقيم في العاصمة البريطانية لندن حفل تكريم لذكرى السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – أُعِيد فيه تكريس أحد الأوسمة الملكية الذي قدمته الملكة إليزابيث الثانية للسلطان الراحل عام ١٩٨٤م وهو وسام القديس يوحنا تعبيرا عن الامتنان لدعمه الرعاية الصحية في العالم أجمع.”

ووفقا لصحيفة “عمان“، فقد رُفِعت خلال الاحتفال الذي أُقيم في كاتدرائية سانت بول التاريخية بلندن راية للسُّلطان قابوس في موكب مهيب توسّطتها ووُضِعَت في المقدمة.

وقُدمت للسُّلطان الراحل ستة أوسمة من الملكة إليزابيث الثانية من بينها وسام القديس يوحنا الذي أُنشئ في 1888م من قِبل الملكة فيكتوريا لتكريم المُساهمين في دعم الخدمات الطبية والرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

وحضر الحفل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي سفير سلطنة عُمان المُعتمد لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية والأميرة الملكية آن حاملة الوسام ولقب سيدة محفل القديس يوحنا والأمير ريتشارد دوق جلوستر الراعي الرسمي لمحفل القديس يوحنا.

يذكر أن وسام القديس يوحنا هو وسام ملكي بريطاني تمنحه ملكة بريطانيا، تأسس عام 1888 بموجب ميثاق ملكي من الملكة فيكتوريا.

منح وسام الفارس الشرفي للسلطان هيثم بن طارق

ويشار إلى أنه تقديرًا للسلطان هيثم بن طارق المعظم واعتزازًا بالعلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عُمان والمملكة المتحدة، قدمت الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ورئيسة الكومنولث له وسام الفارس الشرفي الرفيع، أثناء زيارته لبريطانيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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