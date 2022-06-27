حفل تكريم يستذكر حصول السلطان “قابوس” على وسام بريطاني رفيع المستوى

وطن – أقيم في العاصمة البريطانية لندن، الأحد، حفلا لتكريم لذكرى سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد ، حيث أعيد فيه تكريس أحد الأوسمة الملكية البريطانية الذي قدمته الملكة إليزابيث الثانية للسلطان الراحل عام ١٩٨٤م.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد منحت السلطان الراحل وسام القديس يوحنا تعبيرا عن الامتنان لدعمه الرعاية الصحية في العالم أجمع.

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من جانبها، قالت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة لها عبر “تويتر”: “أقيم في العاصمة البريطانية لندن حفل تكريم لذكرى السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – أُعِيد فيه تكريس أحد الأوسمة الملكية الذي قدمته الملكة إليزابيث الثانية للسلطان الراحل عام ١٩٨٤م وهو وسام القديس يوحنا تعبيرا عن الامتنان لدعمه الرعاية الصحية في العالم أجمع.”

#إنفوجرافيك | أقيم في العاصمة البريطانية لندن حفل تكريم لذكرى السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – أُعِيد فيه تكريس أحد الأوسمة الملكية الذي قدمته الملكة إليزابيث الثانية للسلطان الراحل عام ١٩٨٤م وهو وسام القديس يوحنا تعبيرا عن الامتنان لدعمه الرعاية الصحية في العالم أجمع. pic.twitter.com/LIQRLnLwBg — وزارة الخارجية (@FMofOman) June 26, 2022

ووفقا لصحيفة “عمان“، فقد رُفِعت خلال الاحتفال الذي أُقيم في كاتدرائية سانت بول التاريخية بلندن راية للسُّلطان قابوس في موكب مهيب توسّطتها ووُضِعَت في المقدمة.

وقُدمت للسُّلطان الراحل ستة أوسمة من الملكة إليزابيث الثانية من بينها وسام القديس يوحنا الذي أُنشئ في 1888م من قِبل الملكة فيكتوريا لتكريم المُساهمين في دعم الخدمات الطبية والرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

وحضر الحفل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي سفير سلطنة عُمان المُعتمد لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية والأميرة الملكية آن حاملة الوسام ولقب سيدة محفل القديس يوحنا والأمير ريتشارد دوق جلوستر الراعي الرسمي لمحفل القديس يوحنا.

يذكر أن وسام القديس يوحنا هو وسام ملكي بريطاني تمنحه ملكة بريطانيا، تأسس عام 1888 بموجب ميثاق ملكي من الملكة فيكتوريا.

منح وسام الفارس الشرفي للسلطان هيثم بن طارق

ويشار إلى أنه تقديرًا للسلطان هيثم بن طارق المعظم واعتزازًا بالعلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عُمان والمملكة المتحدة، قدمت الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ورئيسة الكومنولث له وسام الفارس الشرفي الرفيع، أثناء زيارته لبريطانيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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