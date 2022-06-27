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تصريحات خطيرة لعم قاتل إيمان إرشيد تقلب المشهد:”كل ما حدث مسرحية” (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
عم المتهم بقتل إيمان ارشيد watanserb.com
عم المتهم بقتل إيمان ارشيد

وطن- فجر عم عدي خالد حسان، قاتل الطالبة إيمان إرشيد داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية، الأسبوع الماضي، مفاجأة صادمة متهما الأمن العام الأردني بتصفية نجل شقيقه وتلفيق التهمة له.

عم قاتل إيمان إرشيد يتهم الأمن بتصفيته

وكانت السلطات الأردنية أعلنت، الأحد، أن عدي المتهم بقتل إيمان أطلق النار على نفسه بعد محاصرته في المكان الذي كان يختبأ به، وتم نقله للعناية المركزة فاقدا العلامات الحيوية، والاثنين، تم إعلان خبر وفاته.

 

وفي المقطع المصور الذي راج بين الأردنيين على مواقع التواصل، وقالوا إنه لعم عدي حسان، ظهر الرجل الذي عرف نفسه بأنه عمه ينكر تورط ابن أخيه بمقتل إيمان إرشيد، ويوجه اتهامات للأمن العام الأردني.

عدي خالد حسان .. كشف هوية قاتل إيمان إرشيد بالأردن وأول صور له بعد انتحاره

وبدأ عم عدي حديثه في المقطع الذي رصدته (وطن) بآية من سورة الحجرات:”يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.”

وتابع معرفا نفسه:”أنا عم المغدور عدي خالد حسان المتهم بقتل إيمان إرشيد الطالبة في كلية العلوم التطبيقية.”

وادعى الرجل أن عدي “قتل زورا وبهتانا” حسب وصفه، ملقيا بالتهمة على الأمن الأردني العام.

وأضاف عم قاتل إيمان إرشيد، أنه لم يثبت إلى الآن أي دليل رسمي على إدانته بالجريمة.

واستطرد:”كما أنه لم ينتحر بل قتل بدم بارد من الأمن العام لإتمام المسرحية” حسب زعمه.

ولم يوضح عم عدي حسان ما يقصده بـ”المسرحية” أو أي تفاصيل أخرى والتي دفعته لاتهام السلطات بالتجني على ابن أخيه وتصفيته، حسبما يزعم.

كما زعم الرجل أن “كل ما تم تداوله على شبكات التواصل بشأن القضية مفبرك وعار من الصحة.”

وقال إنه بصفته ممثلا لعائلته في الأردن والشتات “ننفي ونستنكر ما أعلن عنه.”

وشدد عم عدي حسان قاتل إيمان إرشيد أنهم “لن يقبلوا بدفن الجثة حتى يتبين لنا الدليل القاطع.”

واختتم حديثه بالقول:”وأطالب آل رشيد وعائلتي بالبحث عن الحقيقة الغامضة لأن مصابنا واحد.”

شقيق إيمان إرشيد يثير الشك بشأن المسؤول الحقيقي عن قتلها

وكان نور ارشيد شقيق إيمان، فجر قنبلة من العيار الثقيل، مبديا عدم اقتناعه بالرواية الأمنية حول مسؤولية عدي حسان الوحيدة عن مقتل شقيقته، مؤكدا أنه قاتل مأجور نفذ جريمته بإيعاز من آخرين.

“ارشيد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”، قال إنه “من يوم الحادثه والله ما هديت نهد حيلي بين الوديان و بين الكلاب الضاله و انا ادور على المسخ ..والله يخوان البحث الجنائي و الامن الوقائي طلعوني مرتين من الرصيفه بحجه انهم خايفيين علي لانو الشب مسلح”.

وأضاف موضحا: “طبعا فش مكان الا في دولة وانا ما كنت اميز انهم دوله الا لما اوقف احكي معهم ..الاهم من هيك ما في معلومه نزلتها الا سعيتلها مصادر وناس اخد ارقامها خليت لحالي مخبرين في كل منطقه اشتغلت صح و عملت خطه مشيت عليها”.

لم يسبق للمغدورة إيمان ارشيد رؤية المجرم

ونفى “ارشيد” وجود أي علاقة بين شقيقته المغدورة والجاني، قائلا: “ايمان أنا واختي الكبيره اقرب حدا عليها لو كان يتعرضلها كان عرفنا مستحيل يخوان وحياه القران الشريف بحلف مليونين يمين انو عمرها ما شافتو”.

وتابع قائلا: “هذا اجا على الشهيده المغدوره مأجور..انا عارف انو راح نلقطه ميت والله والله عشان هيك كنت بطلع انا و ادور..والله ما كان معي سلاح “.

وأبدى “ارشيد” عدم اقتناعه بالرواية حول مقتل شقيقته ومقتل قاتلها قائلا: “بحب احكيلكم الانتاج والاخراج هامل لو مكلف شوي كان زبط “.

ووجه “ارشيد” مناشدة لأهله بأن يأخذوا كلامه هذا في الاعتبار، قائلا: “اهلي و عائلتي اتمنى انو توخدو كلامي بعين الاعتبار ..واللي بحكيلي ايمان اختو و بهمو امرها اكثر مني يحط راسو و ينام بديش حقها عن طريقو.”

مقتل عدي حسان قاتل إيمان إرشيد

وكانت مصادر أمنية أردنية كشفت أن قاتل إيمان والذي ألقي القبض عليه مساء، الأحد، فاوض رجال الأمن ما يقارب النصف الساعة قبل أن يقدم على الانتحار.

وأضاف المصدر أن القاتل طلب من رجال الأمن شرب الماء ليقدم بعدها على الفور بإطلاق النار على رأسه، مؤكدا أنه طلب منه تسليم نفسه ولكنه لم يتجاوب معهم.

وكان الشاب أسامة الزيود الذي قام بالإبلاغ عن قاتل الطالبة الجامعية إيمان ارشيد قد روى تفاصيل تعرفه على القاتل والإبلاغ عنه.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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