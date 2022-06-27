بوتين سيموت خلال عامين .. جواسيس أوكرانيا تسللوا إلى الكرملين وخرجوا بهذه المعلومات!

وطن – زعم رئيس المخابرات الأوكرانية الميجر جنرال كيريلو بودانوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعاني من عدة أمراض ‘خطيرة’ وسيموت في غضون عامين، مؤكداً أنّه ‘ليس أمامه حياة طويلة’.

وقال الميجر جنرال كيريلو بودانوف إن جواسيس كييف الذين تسللوا إلى الكرملين قدموا هذه المزاعم على أساس “الذكاء البشري”.

ونقلت صحيفة “يو إس إيه توداي” عن بودانوف قوله: “بوتين ليس أمامه حياة طويلة”.وفق ما ذكرت “ديلي ميل”

وظلت صحة بوتين محل تكهنات شديدة منذ شهور، حيث تصاعدت أكثر بعد أن تم تصويره وهو يمسك بطاولة خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرجي شويغو.

في وقت سابق من هذا الشهر، بدا أن ساقي الرئيس البالغ من العمر 69 عامًا تنكمش خلال خطاب ألقاه في موسكو.

كان الرئيس يحضر حفل توزيع الجوائز في الكرملين عندما بدا غير مستقر على قدميه.

تأرجح بوتين ذهابًا وإيابًا قبل خطابه عندما قبل المخرج الروسي نيكيتا ميخالكوف جائزة.

جاء ذلك بعد أيام فقط من زعم ​​أحد المطلعين في الكرملين أن الأطباء نصحوا بوتين بعدم الظهور علانية. بعد أن أصيب بالمرض وسط المناقشات الأخيرة مع قادته العسكريين.

أفادت قناة Telegram General SVR أن الرئيس الروسي شعر بـ”مرض حاد وضعف ودوخة”، أثناء قيامه من مكتبه عقب مؤتمر بالفيديو عقد مؤخرًا مع مستشارين وقادة عسكريين.

أثار وضع بوتين السيئ وانتفاخ الوجه والرقبة على ما يبدو تكهنات بشأن صحة الزعيم، التي قيل إنها تدهورت منذ غزو أوكرانيا.

وزُعم في أبريل / نيسان أن زعيم الكرملين بحاجة إلى عملية عاجلة للسرطان.

كما ورد أن بوتين يعاني أيضًا من مرض باركنسون و “أعراض انفصام الشخصية”، وفقًا لما ذكره “المطلعون في الكرملين”.

وكتبوا عبر قناة General SVR في Telegram: “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعاني من الأورام، وأحدث المشاكل التي تم تحديدها خلال [آخر] فحص له مرتبطة بهذا المرض”.

كما وصف ضابط في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حالة الرئيس الروسي بأنها “شكل حاد من السرطان يتطور بسرعة”، حيث تصاعدت التكهنات بأن بوتين كان يعاني من شكل من أشكال المرض الخطير وسط غزو أوكرانيا.

بوتين يرفض ارتداء النظارات

ظهر الحديث عن مرض الزعيم الروسي العضلي كجزء من رسالة سرية من العميل الروسي إلى الهارب وعميل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي السابق بوريس كاربيتشكوف.

وحذرت الرسالة من أن بوتين يرفض ارتداء النظارات بسبب مخاوف من أنها قد تعترف بنوع من الضعف. وهو الآن يهاجم مرؤوسيه “بغضب لا يمكن السيطرة عليه”.

كما ألمح آخرون إلى الحالة الصحية السيئة لبوتين. محذرين من أنه غير قادر على الحفاظ على التركيز لفترات طويلة من الوقت دون أخذ فترات راحة “لتلقي العلاج”.

بدأت الهمسات حول صحة بوتين قبل عامين على الأقل عندما قيل إنه يعاني من مرض باركنسون والسرطان. لكنه تلقى اهتمامًا متجددًا في أعقاب غزوه لأوكرانيا.

لم يعلق الكرملين على المزاعم الأخيرة بشأن اعتلال صحة بوتين. لكنه ينفي باستمرار أنه يعاني من أي نوع من الصعوبات.

وكتبت قناة General SVR الأسبوع الماضي: في ليلة الاثنين 16 مايو إلى الثلاثاء 17 مايو ، خضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعملية جراحية. وأكد الأطباء المعالجون على ضرورة إجراء جراحة بوتين في أسرع وقت ممكن.

وفقا للأطباء المشاركين في علاج الرئيس، كانت العملية ناجحة.