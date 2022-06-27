بعد تغيير قناعاته .. نيمار خارج أسوار باريس سان جيرمان و3 أندية مستعدة لشرائه

وطن – يبدو أن النجم البرازيلي نيمار جونيور صاحب ال30 عاماً، أقرب لمغادرة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، بعد تغيير قناعاته بشأن البقاء مع الفريق الباريسي خلال الفترة المقبلة.

وأفادت إذاعة ( مونت كارلو) الفرنسية، بأن البرازيلي نيمار قد أبدى خلال الأيام الأخيرة الماضية، استعداده للرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، بعدما أظهر ترحيبه في البقاء ضمن المشروع الرياضي الجديد للنادي الفرنسي.

رحيل نيمار

وأوضحت الإذاعة الفرنسية، بأن نجم باريس سان جيرمان نيمار، قد نقل إلى المقربين منه في النادي، بأنه يحتاج إلى الشعور بالحب. من أجل تقديم أفضل ما لديه داخل أرضية الملعب، لكن مسؤولي البي أس جي لا يمانعون في الاستغناء عن خدماته ورحيله هذا الصيف.

🎙 فاغنر ريبيرو ، وكيل مقرب من عائلة نيمار جونيور: "نيمار لديه حلم: الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان. رغم كل الشائعات حول رحيل محتمل ، إلا أنه متحمس للغاية ولن يتوقف حتى يصل هدفه." 🇧🇷 (المصدر: tw / JorgeCPicon) pic.twitter.com/NM8e7PsecI — @JFASports (@JFASports) June 24, 2022

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كما وأردفت، ” اللاعب في الوقت الحالي، يريد الحصول على توضيح بشأن نوايا إدارة النادي الباريسي فيما يتعلق بمستقبله”.

🚨 لويك تانزي – RMC | • ثلاثة أندية على الورق قد تتمكن من التعاقد مع نيمار بعد انفتاحه للخروج من باريس : – مانشستر يونايتد في حال رحيل رونالدو. – تشيلسي لديهم القدرة المادية. – نيوكاسل لديهم القدرة و لكن من غير المتوقع موافقة البرازيلي. pic.twitter.com/O4MFbMlY8M — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) June 26, 2022

عقد نيمار مع باريس سان جيرمان

ويتربط نجم منتخب البرازيل (السامبا)، نيمار جونيور، بعقد مع نادي سان جيرمان حتى صيف عام 2025، فيما يجدد عقده تلقائياً مع الفريق الفرنسي حتى صيف 2027. وفق نصوص العقد المبرم مع إدارة النادي.

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وختمت، ” مانشستر يونايتد وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد، تعد من الأندية الأكثر قدرة على شراء البرازيلي نيمار جونيور”.

المشروع الباريسي

كما وأفادت تقارير صحفية أخرى، بأن المدير الرياضي الجديد لويس كامبوس، قد توصل إلى اتفاق مع ملاك النادي، بضرورة الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي في سوق الانتقالات الحالية.

وكان باريس سان جيرمان قد نجح في تجديد عقد الفرنسي كيليان مبابي 24 عاماً، حتى صيف عام 2025، ومنعه من الرحيل والذهاب إلى ريال مدريد الإسباني. رغم مفاوضاته مع الأخير والتي استمرت لأشهر طويلة لم تكلل نهايتها بالنجاح.

نيمار يُفكّر بالخروج من باريس بعد شعوره بأن تصريحات الخليفي الأخيرة تقصده شخصياً 🎙الخليفي صرّح قبل أيام عند سؤاله عن رحيل نيمار:

💬"ما يمكنني قوله هو أننا نتوقع من جميع اللاعبين أن يفعلوا أكثر بكثير من الموسم الماضي؛ أكثر من ذلك بكثير! يجب أن يكونوا جميعاً ملتزمين بنسبة 100٪" pic.twitter.com/ehrdaDVbTu — نص تكتيكي (@tactext) June 26, 2022

وخاض البرازيلي نيمار الموسم المنصرم مع فريق الباريسي، في 28 مباراة، استطاع من خلالها تسجيل 13 هدفاً. كما وصناعة 8 تمريرات حاسمة. كان أغلبها بعد إقصاء فريقه أمام ريال مدريد من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

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