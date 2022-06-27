الإثنين, يونيو 27, 2022
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رياضة

بعد تغيير قناعاته .. نيمار خارج أسوار باريس سان جيرمان و3 أندية مستعدة لشرائه

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نيمار يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف watanserb.com
نيمار يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف

وطن – يبدو أن النجم البرازيلي نيمار جونيور صاحب ال30 عاماً، أقرب لمغادرة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، بعد تغيير قناعاته بشأن البقاء مع الفريق الباريسي خلال الفترة المقبلة.

وأفادت إذاعة ( مونت كارلو) الفرنسية، بأن البرازيلي نيمار قد أبدى خلال الأيام الأخيرة الماضية، استعداده للرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، بعدما أظهر ترحيبه في البقاء ضمن المشروع الرياضي الجديد للنادي الفرنسي.

رحيل نيمار

وأوضحت الإذاعة الفرنسية، بأن نجم باريس سان جيرمان نيمار، قد نقل إلى المقربين منه في النادي، بأنه يحتاج إلى الشعور بالحب. من أجل تقديم أفضل ما لديه داخل أرضية الملعب، لكن مسؤولي البي أس جي لا يمانعون في الاستغناء عن خدماته ورحيله هذا الصيف.

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كما وأردفت، ”  اللاعب في الوقت الحالي، يريد الحصول على توضيح بشأن نوايا إدارة النادي الباريسي فيما يتعلق بمستقبله”.

عقد نيمار مع باريس سان جيرمان

ويتربط نجم منتخب البرازيل (السامبا)، نيمار جونيور، بعقد مع نادي سان جيرمان حتى صيف عام 2025، فيما يجدد عقده تلقائياً مع الفريق الفرنسي حتى صيف 2027. وفق نصوص العقد المبرم مع إدارة النادي.

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وختمت، ” مانشستر يونايتد وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد، تعد من الأندية الأكثر قدرة على شراء البرازيلي نيمار جونيور”.

المشروع الباريسي

كما وأفادت تقارير صحفية أخرى، بأن المدير الرياضي الجديد لويس كامبوس، قد توصل إلى اتفاق مع ملاك النادي، بضرورة الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي في سوق الانتقالات الحالية.

وكان باريس سان جيرمان قد نجح في تجديد عقد الفرنسي كيليان مبابي 24 عاماً، حتى صيف عام 2025، ومنعه من الرحيل والذهاب إلى ريال مدريد الإسباني. رغم مفاوضاته مع الأخير والتي استمرت لأشهر طويلة لم تكلل نهايتها بالنجاح.

وخاض البرازيلي نيمار الموسم المنصرم مع فريق الباريسي، في 28 مباراة، استطاع من خلالها تسجيل 13 هدفاً. كما وصناعة 8 تمريرات حاسمة. كان أغلبها بعد إقصاء فريقه أمام ريال مدريد من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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