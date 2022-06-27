“الكلورين السام” بالعقبة .. ما هو الغاز الأصفر الذي تسبب بكارثة الأردن؟

وطن- كشف اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية، محمد حسن الطراونة، عن طبيعة الغاز السام الذي تسبب في كارثة ميناء العقبة، بعد انفجار حاوية على ظهر سفينة بالميناء كانت تحمل هذا الغاز، ما تسبب بسقوط قتلى ومصابين.

ما هو الغاز السام الذي تسرب في العقبة؟

وفي حديثه لقناة “المملكة” الأردنية، قال الدكتور “الطراونة” إن الغاز الذي تسرب من الصهريج هو “غاز الكولرين السام”.

"غاز الكلورين السام يسبب أضرارا بالغة بالجهازين التنفسي والهضمي إضافة إلى الجلد"| اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية، محمد حسن الطراونة#الأردن #العقبة #ميناء_العقبة #هنا_المملكة pic.twitter.com/TDCtnlZKX1 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) June 27, 2022

وشدد على أن هذا الغاز المذكور يسبب أضرارا بالغة بالجهازين التنفسي والهضمي إضافة إلى الجلد.

وأوضح الدكتور محمد حسن الطراونة، أنه في حال استنشاق هذه المادة أو ملامستها، أو دخلت إلى الجهاز الهضمي فإنها تؤدي إلى حدوث حروق بالمريء.

واستطرد:”وأيضا عملية الاستنشاق تؤدي للإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد وملامستها تؤدي لتهييج في الأنسجة المخاطية وحدوث حروق في الجلد.”

وعن عملية الإسعافات الأولية للمرضى الذين تعرضوا لهذه المادة، قال الدكتور “الطروانة” إنه يجب إخلاء المصاب من المكان وغسله جيدا.

الإسعافات الأولية في مثل هذه الحوادث

ومن ثم التخلص من الملابس الملامسة لمثل هذه المادة “لأنها ليست فقط تؤثر على الجهاز التنفسي هي أيضا تؤثر على أجزاء أخرى من الجسم”، حسب قوله.

وأوضح اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية، أن غاز “الكلورين” يؤدي إلى حدوث اعتلال في درجة الوعي وحالة من الاضطرابات في الجهاز التنفسي وحالة من الاضطرابات في الجهاز الهضمي أيضا.

فهي ـ بحسبه ـ “مادة سامة يجب التعامل معها بحذر شديد وإخلاء وعزل المنطقة، لأن التعرض لها يؤدي إلى الإصابة بمضاعفات خطيرة خاصة إذا تعرضوا لكميات كبيرة من الغاز.”

وكشف الدكتور “الطروانة” أيضا أن المتواجد بمسافة بعيدة عن الانفجار التأثير يكون أقل لديه، وكلما ابتعدت المسافة تكون الاعراض أقل.

وأوضح:”لكن في اعتقادي أن هذا الغاز قد يصل لمسافات أبعد ولكن يكون بكميات أقل، ولذلك يجب الآن العمل على احتواء هذه المنطقة ومحاصرتها بشكل جيد.”

وأرجع الطبيب الأردني ذلك “حتى لا تصل المادة السامة للمناطق السكانية ولا تتوسع وتزازد حالات الاختناق والإصابة بنوبات الربو وغيرها من حالات الاختناق وغيرها من التعرض لمثل هذه المادة.”

وكشف “الطروانة” أنه قد يكون هناك تسرب للغاز في المياه لذلك فإن يجب أخذ جميع الإجراءات التي يمكن القيام بها من خلال منع وصول هذه المادة إلى مسافات أبعد لحماية المواطنين من حدوث مثل هذه الحالات وحماية الأرواح.

وشدد أنه يجب اتخاذ “جميع الأساليب لمنع وصول هذا الغاز من خلال المياه أو الهواء ووضع حواجز حتى نمنع وصوله للمناطق السكنية هو أمر في غاية الأهمية. لأن نسبة التعرض لهذا الغاز لدى أشخاص لديهم أمراض مزمنة أو أشخاص يعانون من مشاكل تنفسية أو مشاكل مناعية قد يكون خطير جدا.”

انفجار العقبة.. رعب وأوامر بإغلاق النوافذ

هذا وتسود حالة من الرعب بين المواطنين الأردنيين في العقبة، بعد تسرب غاز سام في الهواء جراء انفجار صهريج يحوي هذا الغاز بالميناء، وسقوط قتلى ومصابين.

وفي أحدث متابعة للحادث في العقبة، فقد وصلت أوامر للمواطنين في المنطقة بإغلاق النوافذ حتى لا يتسرب الغاز داخل المنازل وتتفاقم الكارثة.

وأعلنت السلطات الأردنية حالة الطوارئ، الاثنين، بعد تسرب غاز سام في ميناء العقبة جراء انفجار صهريج يحوي هذا الغاز وسقوط قتلى ومصابين.

وبحسب بيانات رسمية أدلى بها الناطق باسم الحكومة الأردنية، فقد أسفر الحادث عن 10 وفيات و251 إصابة حتى الآن.

كما توجه وزير الصحة الأردني فراس الهواري وفريق مختص لموقع سقوط وتسرب صهريج الغاز.