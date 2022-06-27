الدوري السعودي: الهلال يتوج باللقب للمرة ال3 على التوالي والأهلي يهبط (فيديو)

وطن – توج فريق الهلال السعوي بلقب الدوري السعودي الممتاز للمرة ال3 على التوالي وال18 في مسيرته بعد فوزه على الفيصلي الهابط بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الجولة ال30 الختامية لمنافسات هذا الموسم.

وافتتح الهلال (الزعيم الآسيوي)، أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال7 عن طريق اللاعب أوديغون إيغالو داخل شباك فريق الفيصلي، ليعزز ذات اللاعب هدف التقدم الثاني في الدقيقة ال64.

🏆 هُنا الهـــــلال.. هُنا الأبطــــــال 🏆 pic.twitter.com/etsIeI0HDo — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) June 27, 2022

مباراة الهلال السعودي والفيصلي

كما وقلص فريق الخصم الفيصلي نتيجة المباراة بهدف وحيد للفريق في المباراة، عن طريق كلاديسون فييرا في الدقيقة ال70.

د64' هــــــــدف للهلال! ⚽️

الهلال [2] – [0] الفيصلي pic.twitter.com/psbVG8aZm1 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) June 27, 2022

كما وشهدت المباراة في ختام منافسات الدوري السعودي الممتاز، طرد حسين قاسم نجم فريق الفيصلي في الدقيقة ال10 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

د70' هــــــــدف للفيصلي! ⚽️

الهلال [2] – [1] الفيصلي pic.twitter.com/znUkPIAYmd — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) June 27, 2022

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وتفوق فريق الفيصلي على المتوج باللقب الهلال على صعيد التسديدات والاستحواذ في المباراة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 14 تسديدة والاستحواذ بنسبة 53%، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 6 تسديدات والاستحواذ بنسبة 47%.

د9' هــــــــدف للهلال! ⚽️

الهلال [1] – [0] الفيصلي pic.twitter.com/wGNIHV38ra — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) June 27, 2022

هبوط الأهلي السعودي

وخيم مشاعر الحزن على لاعبي فريق أهلي جدة السعودي، بعد هبوطهم إلى دوري الدرجة الأولى السعودي للمرة الوحيدة في تاريخ مسيرته، بعد التعثر بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف في المباراة الختامية أمام الشباب السعودي.

وكان فريق أهلي جدة الأكثر تسديداً واستحواذاً للكرة طيلة مجريات دقائق المباراة. أمام منافسه الشباب السعودي، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 24 تسديدة ونسبة استحواذ ب 75%.

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فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس الشباب إلى 6 تسديدات على مرمى أهلي جدة، كما وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 43%.

"جهزوا كفن الأهلي، فالأهلي قد مات" كلمات مؤثرة وصعبة جدًا من معلق مباراة أهلي جدة والشباب، ومنظر الجماهير يقطع القلب الحقيقةpic.twitter.com/9ClHTsEFje — Ibrahim Gad (@Ibrahimgad95) June 27, 2022

وشهدت الدقائق الأخيرة على المباراة، طرد نجم فريق الشباب السعودي إيفر بانيغا. بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

📊 جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-2022 pic.twitter.com/RSIgBgToY8 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) June 27, 2022

وهبط إلى دوري الدرجة الأول (الأدنى) مع فريق أهلي جدة السعودي، كلاً من: الفيصلي، والحزم، في الجولة الختامية لمنافسات الدوري السعودي الممتاز لهذا الموسم.

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