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رياضة

الدوري السعودي: الهلال يتوج باللقب للمرة ال3 على التوالي والأهلي يهبط (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الهلال يتوج باللقب الدوري السعودي وأهلي جدة والفيصلي يهبطان watanserb.com
الهلال يتوج باللقب الدوري السعودي وأهلي جدة والفيصلي يهبطان

وطن – توج فريق الهلال السعوي بلقب الدوري السعودي الممتاز للمرة ال3 على التوالي وال18 في مسيرته بعد فوزه على الفيصلي الهابط بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الجولة ال30 الختامية لمنافسات هذا الموسم.

وافتتح الهلال (الزعيم الآسيوي)، أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال7 عن طريق اللاعب أوديغون إيغالو داخل شباك فريق الفيصلي، ليعزز ذات اللاعب هدف التقدم الثاني في الدقيقة ال64.

مباراة الهلال السعودي والفيصلي

كما وقلص فريق الخصم الفيصلي نتيجة المباراة بهدف وحيد للفريق في المباراة، عن طريق كلاديسون فييرا في الدقيقة ال70.

كما وشهدت المباراة في ختام منافسات الدوري السعودي الممتاز، طرد حسين قاسم نجم فريق الفيصلي في الدقيقة ال10 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

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وتفوق فريق الفيصلي على المتوج باللقب الهلال على صعيد التسديدات والاستحواذ في المباراة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 14 تسديدة والاستحواذ بنسبة 53%، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 6 تسديدات والاستحواذ بنسبة 47%.

هبوط الأهلي السعودي

وخيم مشاعر الحزن على لاعبي فريق أهلي جدة السعودي، بعد هبوطهم إلى دوري الدرجة الأولى السعودي للمرة الوحيدة في تاريخ مسيرته، بعد التعثر بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف في المباراة الختامية أمام الشباب السعودي.

وكان فريق أهلي جدة الأكثر تسديداً واستحواذاً للكرة طيلة مجريات دقائق المباراة. أمام منافسه الشباب السعودي، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 24 تسديدة ونسبة استحواذ ب 75%.

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فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس الشباب إلى 6 تسديدات على مرمى أهلي جدة، كما وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 43%.

وشهدت الدقائق الأخيرة على المباراة، طرد نجم فريق الشباب السعودي إيفر بانيغا. بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

وهبط إلى دوري الدرجة الأول (الأدنى) مع فريق أهلي جدة السعودي، كلاً من: الفيصلي، والحزم، في الجولة الختامية لمنافسات الدوري السعودي الممتاز لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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