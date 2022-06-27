ارتفاع كبير بسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

وطن- شهدت أسعار الدولار في السوق الموازية (السوداء) بالسودان، ارتفاعا كبيرا في تعاملات اليوم، الاثنين، بالتزامنت مع ارتفاع الأسعار داخل البنوك.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وبحسب متعاملين داخل السوق السوداء، فقد تخطى سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني حاجز الـ 571 جنيها، بينما كانت أسعار الأمس عند 568 جنيها.

ويأتي هذا عقب صعود سعر الدولار أمام الجنيه السوداني داخل البنوك.

حيث وصل سعر شراء الدولار داخل بنك الخرطوم الحكومي إلى 569 جنيها، بينما جاء سعر البيع عند 573.2675.

ورغم هذا الارتفاع المفاجئ يتوقع المحللون، أن تشهد تعاملات الأسبوع المقبل، انخفاضا كبيرا بسعر العملة الخضراء مقابل الجنيه السوداني.

وأرجع المحللون ذلك لإجراءات البنك المركزي السوداني الأخيرة، وكذلك الضربات القوية التي وجهتها الحكومة للسوق الموازية (السوداء).

وكانت السلطات السودانية أعلنت إلقائها القبض على عدد كبير من تجار العملة في السوق السوداء بالسودان، في إطار محاربتها لعمليات التداول المشبوهة للنقد الأجنبي.

سعر اليورو في السودان اليوم

في حين بلغ سعر اليورو في السودان اليوم 600.2381 جنيها للشراء، و604.7399 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 697.9923 جنيه للشراء، و703.2272 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 151.5111جنيه للشراء، مقابل 152.6475 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.9480 جنيها للشراء، مقابل 156.1101 جنيه للبيع.

خسارة 4.3 مليار دولار بعد قرارات أكتوبر

من جانبه قال محافظ بنك السودان المركزي السابق فاروق كمبريسي، إن البلاد خسرت 4.3 مليار دولار من التعهدات الغربية لمساعدة الاقتصاد، بعد قرارات اكتوبر .

وأوقفت الدول الغربية إرسال مبالغ مالية ضخمة، تعهدت بها لحكومة الانتقال لإنعاش الاقتصاد السوداني؛ عقب 25 أكتوبر 2022، علاوة على تعليق عملية إعفاء مليارات الدولارت من الديون.

وقال “كمبريسي” في إحصائية جديدة نشرها على حسابه بالفيسبوك، إن صافي “التزام الدول الغربية للسودان يبلغ 4.643 مليار دولار، صُرفت منه 268 مليون دولار فقط، ما يعني أن البلاد خسرت بنسبة 94% من المساعدات”.