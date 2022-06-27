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الهدهد

أوكرانيات جمعن 700 ألف دولار من بيع صورهن العارية لدعم الجيش الأوكراني

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
دعم الجيش الأوكراني watanserb.com
فتيات أوكرانيات يدعمن الجيش الأوكراني على طريقتهن

وطن – كشف موقع “بيزنس إنسايدر” معلومات صادمة حول قيام مجموعة من الفتيات الأوكرانيات بجمع مبلغ 700 ألف دولار خلال ثلاثة أشهر من خلال بيع صورهن العارية عبر الإنترنت لدعم الجيش الاوكراني.

وقالت الفتاة “ناستاسيا ناسكو” للموقع إنها توصلت إلى الفكرة عن طريق الصدفة، موضحة انه بعد أيام قليلة من غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير ، نشرت على تويتر تسأل عما إذا كان شخص ما لديه سيارة يمكنه المساعدة في إخلاء أحد معارفها من خاركيف، وهي واحدة من أولى المدن الأوكرانية التي حاصرتها القوات الروسية.

وأضافت إنه عندما لم يرد عليها أحد، غردت الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا مازحة ، بأنها سترسل صورة عارية لها لمن يستطيع مساعدتها.

ولفتت إلى أنها في غضون خمس دقائق ، كان لديها أكثر من 10 رسائل في صندوق الوارد الخاص بها ، كما قالت لـ Insider. بعد أن أرسلت صورة عارية لها إلى رجل عرض المساعدة ، لافتة إلى انه تم إخراج أحد معارفها بأمان من خاركيف.

وبحسب الموقع، فإنه بعد نجاح التجربة، أطلقت ناسكو وصديقتها، منصة إلكترونية بهدف جمع التبرعات للجيش الأوكراني.

700 ألف دولار خلال 3 أشهر

وبعد ثلاثة أشهر، جمعت المجموعة أكثر من 700 ألف دولار، كما قالت ناسكو لـ”بيزنس أنسايدر”، مضيفة “نحن لسنا عاملات جنس، لكننا نجمع الأموال لمواجهة الحرب”.

ومنذ إطلاق المنصة، اشترك 35 امرأة وثلاثة رجال، معظمهم في أوكرانيا ، لإرسال الصور إلى المتبرعين.

وأوضحت ناسكو أن معظم المانحين من أوكرانيا، وتلقت المجموعة أيضا أموالا من أشخاص في هولندا وفرنسا وبريطانيا، وتذهب غالبية التبرعات إلى الدفاع الإقليمي الأوكراني، ويتم إرسال بعض الأموال إلى منظمات اللاجئين أو منظمات إيواء الحيوانات.

ولفتت ناسكو إلى انها بيلاروسية الاصل ولكنها عاشت في كييف قبل الحرب، وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت مغادرة العاصمة الأوكرانية وانتقلت إلى وارسو في بولندا.

وقالت ناسكو، إنها فخورة بنهجها الفريد في جمع التبرعات لأوكرانيا وليس لديها خطط للتراجع، مضيفة “سننهي هذا المشروع عندما يموت بوتين وتوقف روسيا عدوانها”.

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المصدربيزنس إنسايدر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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