أوكرانيات جمعن 700 ألف دولار من بيع صورهن العارية لدعم الجيش الأوكراني

وطن – كشف موقع “بيزنس إنسايدر” معلومات صادمة حول قيام مجموعة من الفتيات الأوكرانيات بجمع مبلغ 700 ألف دولار خلال ثلاثة أشهر من خلال بيع صورهن العارية عبر الإنترنت لدعم الجيش الاوكراني.

وقالت الفتاة “ناستاسيا ناسكو” للموقع إنها توصلت إلى الفكرة عن طريق الصدفة، موضحة انه بعد أيام قليلة من غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير ، نشرت على تويتر تسأل عما إذا كان شخص ما لديه سيارة يمكنه المساعدة في إخلاء أحد معارفها من خاركيف، وهي واحدة من أولى المدن الأوكرانية التي حاصرتها القوات الروسية.

وأضافت إنه عندما لم يرد عليها أحد، غردت الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا مازحة ، بأنها سترسل صورة عارية لها لمن يستطيع مساعدتها.

ولفتت إلى أنها في غضون خمس دقائق ، كان لديها أكثر من 10 رسائل في صندوق الوارد الخاص بها ، كما قالت لـ Insider. بعد أن أرسلت صورة عارية لها إلى رجل عرض المساعدة ، لافتة إلى انه تم إخراج أحد معارفها بأمان من خاركيف.

وبحسب الموقع، فإنه بعد نجاح التجربة، أطلقت ناسكو وصديقتها، منصة إلكترونية بهدف جمع التبرعات للجيش الأوكراني.

700 ألف دولار خلال 3 أشهر

وبعد ثلاثة أشهر، جمعت المجموعة أكثر من 700 ألف دولار، كما قالت ناسكو لـ”بيزنس أنسايدر”، مضيفة “نحن لسنا عاملات جنس، لكننا نجمع الأموال لمواجهة الحرب”.

ومنذ إطلاق المنصة، اشترك 35 امرأة وثلاثة رجال، معظمهم في أوكرانيا ، لإرسال الصور إلى المتبرعين.

وأوضحت ناسكو أن معظم المانحين من أوكرانيا، وتلقت المجموعة أيضا أموالا من أشخاص في هولندا وفرنسا وبريطانيا، وتذهب غالبية التبرعات إلى الدفاع الإقليمي الأوكراني، ويتم إرسال بعض الأموال إلى منظمات اللاجئين أو منظمات إيواء الحيوانات.

ولفتت ناسكو إلى انها بيلاروسية الاصل ولكنها عاشت في كييف قبل الحرب، وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت مغادرة العاصمة الأوكرانية وانتقلت إلى وارسو في بولندا.

وقالت ناسكو، إنها فخورة بنهجها الفريد في جمع التبرعات لأوكرانيا وليس لديها خطط للتراجع، مضيفة “سننهي هذا المشروع عندما يموت بوتين وتوقف روسيا عدوانها”.

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