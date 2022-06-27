أماكن في منزلك تختبئ فيها الصراصير.. لن تتفطن إليها أبدًا

وطن-يقال إن الصراصير قادرة على النجاة حتى من هجوم نووي، لذا فإن التخلص منها بمجرد دخولها المنزل يعد مهمة صعبة للغاية.

لذلك من الضروري تنفيذ بعض الإجراءات الوقائية، مثل إفراغ صناديق القمامة بشكل متكرر، خاصة في فصل الصيف أو عدم ترك طعام الحيوانات الأليفة والمياه على الأرض.

الظلام والأوساخ والرطوبة تجذب الصراصير، لذا فهذه هي الأشياء الأساسية التي يجب تجنبها في المنزل.

عادة ما يختبئون في الزوايا والشقوق وما وراء الأجهزة والشقوق الموجودة بين البلاط وزوايا الحوض، وفق ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

توجد بعض المناطق في المنزل حيث يمكن أن تتواجد الصراصير وأعشاشها. يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع لها ما بين سنة وسنتين، على الرغم من أن هذه المرة يمكن أن تختلف حسب الأنواع وظروف المعيشة، وفق ترجمة “وطن“.

خلال هذا الوقت، يمكن أن يكون لإناث الصراصير عدد كبير من الذكور، لذلك من الضروري فحص هذه المناطق كل شهر أو شهرين للتأكد من عدم وجود صراصير.

تميل الصراصير إلى التعشيش في مناطق في المطبخ وهي: أسفل الأدراج وزوايا الخزانات وأسفل وخلف الأجهزة وشقوق البلاط وحجرة المؤن.

عادة ما يكون هناك مستويات عالية من الرطوبة في الحمام، لذلك يمكن للصراصير أن تصنع أعشاشها في الأسقف المعلقة وتشققات في البلاط والمصارف.

وعلى الرغم من أن الصراصير تتركز في معظم الحالات في المطبخ والحمام، إلا أن هناك مناطق أخرى في المنزل يمكن أن تتكاثر فيها: الأقبية والأنابيب والأثاث والمناطق المظلمة أسفل النوافذ والأبواب وصناديق الورق والشقوق.

كيف تتجنب الصراصير في المنزل؟

يعتبر الليمون من أكثر المطهرات الطبيعية فاعلية ويمكنك بواسطته تحضير علاج لمنع ظهور الصراصير.

الأمر بسيط، ضع عصير الليمون وكوب من الخل الأبيض وكوب من الماء الساخن في علبة رذاذ. ثم رج الخليط واستخدامه لتنظيف مناطق المنزل التي قد تتواجد فيها الصراصير.

يمكنك صب كمية جيدة من الأمونيا في الأحواض وتركها لبضع ساعات. يجب استخدام قفازات اللاتكس الطبية لأن الأمونيا شديدة العدوانية ويمكن أن تلحق الضرر بجلد اليدين.

بالطبع، نظافة المنزل ضرورية لمنع ظهور الصراصير.