الإثنين, يونيو 27, 2022
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حياتنا

أماكن في منزلك تختبئ فيها الصراصير.. لن تتفطن إليها أبدًا

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
تختبئ الصراصير في المطبخ watanserb.com
تختبئ الصراصير في المطبخ

وطن-يقال إن الصراصير قادرة على النجاة حتى من هجوم نووي، لذا فإن التخلص منها بمجرد دخولها المنزل يعد مهمة صعبة للغاية.

لذلك من الضروري تنفيذ بعض الإجراءات الوقائية، مثل إفراغ صناديق القمامة بشكل متكرر، خاصة في فصل الصيف  أو عدم ترك طعام الحيوانات الأليفة والمياه على الأرض.

تخلص من النمل نهائيا بطرق طبيعية واضمن عدم عودته إلى المنزل مرة أخرى “شاهد”

الظلام والأوساخ والرطوبة تجذب الصراصير، لذا فهذه هي الأشياء الأساسية التي يجب تجنبها في المنزل.

عادة ما يختبئون في الزوايا والشقوق وما وراء الأجهزة والشقوق الموجودة بين البلاط وزوايا الحوض، وفق ما نشرته صحيفة  “أوك دياريو” الإسبانية.

تتكاثر هذه الكائنات أكثر لأن هناك العديد من ذكور الصراصير في المنزل
تتكاثر هذه الكائنات أكثر لأن هناك العديد من ذكور الصراصير في المنزل

توجد بعض المناطق في المنزل حيث يمكن أن تتواجد الصراصير وأعشاشها. يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع لها ما بين سنة وسنتين، على الرغم من أن هذه المرة يمكن أن تختلف حسب الأنواع وظروف المعيشة، وفق ترجمة “وطن“.

خلال هذا الوقت، يمكن أن يكون لإناث الصراصير عدد كبير من الذكور، لذلك من الضروري فحص هذه المناطق كل شهر أو شهرين للتأكد من عدم وجود صراصير.

تميل الصراصير إلى التعشيش في مناطق في المطبخ وهي: أسفل الأدراج  وزوايا الخزانات وأسفل وخلف الأجهزة وشقوق البلاط وحجرة المؤن.

تخلص من النمل نهائيا بطرق طبيعية واضمن عدم عودته إلى المنزل مرة أخرى “شاهد”

عادة ما يكون هناك مستويات عالية من الرطوبة في الحمام، لذلك يمكن للصراصير أن تصنع أعشاشها في الأسقف المعلقة وتشققات في البلاط والمصارف.

وعلى الرغم من أن الصراصير تتركز في معظم الحالات في المطبخ والحمام، إلا أن هناك مناطق أخرى في المنزل يمكن أن تتكاثر فيها: الأقبية والأنابيب والأثاث والمناطق المظلمة أسفل النوافذ والأبواب وصناديق الورق والشقوق.

رطوبة الحمام تسبب ظهور الصراصير
رطوبة الحمام تسبب ظهور الصراصير

كيف تتجنب الصراصير في المنزل؟

يعتبر الليمون من أكثر المطهرات الطبيعية فاعلية ويمكنك بواسطته تحضير علاج لمنع ظهور الصراصير.

الأمر بسيط، ضع عصير الليمون وكوب من الخل الأبيض وكوب من الماء الساخن في علبة رذاذ. ثم رج الخليط واستخدامه لتنظيف مناطق المنزل التي قد تتواجد فيها الصراصير.

كيف تتخلص من النمل في منزلك دون قتله؟

يمكنك صب كمية جيدة من الأمونيا في الأحواض وتركها  لبضع ساعات. يجب استخدام قفازات اللاتكس الطبية لأن الأمونيا شديدة العدوانية ويمكن أن تلحق الضرر بجلد اليدين.

بالطبع، نظافة المنزل ضرورية لمنع ظهور الصراصير.

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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