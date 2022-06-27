أسامة الزيود يكشف تفاصيل تعرفه على قاتل إيمان ارشيد والإبلاغ عن مكان اختبائه

وطن – روى الشاب أسامة الزيود الذي ظهر في الفيديو وقام بالإبلاغ عن قاتل الطالبة الجامعية إيمان إرشيد تفاصيل تعرفه على القاتل والإبلاغ عنه.

وقال الزيود إنه أثناء تواجده في قرية بلعما – حي النهضة – انتبه لمرور شاب غريب عن المنطقة كانت تبدو عليه علامات التعب والخوف، وعند التدقيق في ملامحه لاحظ مدى الشبه بينه وبين الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أبلغ صديق له في الأمن العام

وأوضح انه لعدم تأكده قام بإبلاغ صديق له يعمل في الأمن العام الذي كان قريبا من الموقع، وقام أخوه محمد الزيود فوراً بالذهاب إلى دورية الشرطة القريبة، وفق ما تحدث به لقناة “سكاي نيوز عربية“.

وأكد الشاب “الزيود” إنه تابع مراقبة الشاب دون لفت الانتباه لحين وصول قوات الأمن العام التي طوقت المكان في غضون 5 دقائق، مما دفع القاتل إلى الفرار.

وتابع: “عندما تعب القاتل اضطر للتوقف، وقام بالتهديد بالانتحار، طالباً الماء. واستجابت مرتبات الأمن العام لطلبه وأحضروا له زجاجة مياه، وحاولت المرتبات الأمنية مفاوضة القاتل بحذر شديد، وهو من مواليد 1985”.

لحظة وصول القاتل لمكان اختبائه

وكان ناشطون أردنيون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحديد مكان اختباء عدي خالد حسان قاتل الطالبة إيمان ارشيد الطالبة بجامعة العلوم التطبيقية قبل أيام.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد وثقت كاميرات مراقبة، لحظة وصول الجاني للمنطقة التي اختبأ بها في منطقة بلعما في محافظة المفرق.

وبحسب الفيديو، فقد أشارت كاميرات المراقبة بأن الجاني وصل إلى المكان الذي تم محاصرته فيه مساء يوم السبت الماضي وتحديدا في الساعة 7:16 بالتوقيت المحلي.

وأظهر الفيديو شاب كان يجلس على قارعة الطريق، يبدو بأنه قد رأى المشتبه به وهو يسير متعبا نحو منطقة زراعية، وسرعان ما أخرج هاتفه وقام بتصويره.

ويظهر في المقطع، تعليق شخصين، أحدهما هو من ظهر بالمقطع على قارعة الطريق، حيث علق بأنه تعرف على المجرم بعد أن تم تسريب صورته على مواقع التواصل ولذلك قام على الفور بالاتصال بالشرطة للإبلاغ عنه.

قاتل الطالبه #ايمان_ارشيد تم رؤيته من قبل نشمي من بني حسن (محمد المشاقبه) اثناء وصوله لمنطقة بلعما وبلغ المركز الامني عنه وتم مراجعة الكاميرات بالمنطقه ورصد تحركاته وتحديد مكانه .

وتعرف عليه النشمي من خلال الصور المتداوله .

قرار حظر النشر احيانا لايكون بمكانه .#قاتل_التطبيقية pic.twitter.com/P1UdDkBHYv — Omar Qadda7 (@OmrKada7) June 27, 2022

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