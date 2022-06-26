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هل نطقت نيرة أشرف الشهادتين قبل موتها؟ شاهد عيان يكشف كواليس اللحظة الصعبة (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
هل نطقت نيرة أشرف الشهادتين قبل موتها؟ شاهد عيان يكشف كواليس اللحظة الصعبة (فيديو) watanserb.com
نيرة أشرف

وطن– روى شاهد عيان على جريمة ذبح طالبة المنصورة، نيرة أشرف، اللحظات الأخيرة للضحية، قبل لفظ أنفاسها الأخيرة.

استجابت بصعوبة

وتداول الناشطون عبر السوشيال ميديا، الفيديو تزامناً مع اليوم الأول لمحاكمة قاتل نيرة أشرف، محمد عادل، أمام محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ويقول الشاب بالفيديو الذي رصدته “وطن”، إنه اقترب من نيرة بعد ذبحها وحاول جعلها تنطق الشهادتين. مؤكداً أنها استجابت له بصعوبة.

وتابع: “بعد اعتداء زميلها اقتربت منها جدا ونزلت على ركبتي وقربت من أذنها. وقولتلها قولي أشهد أن لا إله إلا الله، لكن مسمعتش”.

صوت حشرجة

وأردف: “قربت مرة أخرى وقلت لها قولي أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. وسمعت صوت حشرجة في صوتها. وفي نفس اللحظو وجدت أحد أصابع يدها اليمين يتحرك، عرفت أنها تنطق الشهادتين“.

وأكد الشاب الذي لم يتم الكشف عن اسمه، أن الموقف كان صعباً عليه. وعقب: “الموقف كان صعبا عليا أول مرة اتعرض لموقف زي ده.وفضلت يومين كاملين بعدها بدون نوم نهائيا، وفضلت اتذكر اللي حصل وأفكر فيه كثيرا، والحمد لله تأكدت أنها بالفعل نطقت الشهادة”.

تأجيل محاكمة قاتل نيرة

هذا وقد قررت محكمة جنايات المنصورة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتاة المنصورة، لجلسة 28 يونيو الجاري.

وخلال جلسة اليوم، روى المتهم تفاصيل علاقته بالمجني عليها، وفجر مفاجآت صادمة وغير متوقعة، قائلًا: “قالتلي كلام مينفعش أقوله وهددتني كتير .. مكنتش عاوز حاجة منها وقالتلي هاعمل فيك وأسوي.. كلمت أهلها علشان يحلوا المشاكل بيننا، وإخواتها البنات قالولي ملناش دعوة اتكلم معاها في الكلية”.

وأضاف: “اتبلت عليا وقالت كان عاوز يتهجم عليا.. الأمن مكنش مصدقها لإن معظم الناس كانوا عارفين إني ماليش في الحاجات دي.. الأمن أخد بطاقتها وقالت عليا معرفوش وهو اتقدم لي وبيطاردني وأهلي رفضوه وبيتعرض لي في كل حتة”.

وتابع: “فتحت الموبايل وشاف الرسائل اللي بيننا وسمعته المحادثات اللي بيننا وهم فهم إنها بتعمل حوارات.. قالي البنت مصت دمك وسابتك.. قولتله انا كنت جاي اتكلم معاها علشان نلم الخلاف”.

وأكمل: “كانت بتقول في الكلية إني عاوز ارتبط بيها غصب عنها وهي مظلومة، لكن اللي عارفيني كويس عارفين إني مش كده.. استغلت إنها بنت ودخلت تكلم شباب وتقول حاجات مش بتحصل بينا وألاقيهم بيقولولي ابعد عنها”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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