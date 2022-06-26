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رياضة

نجم الزمالك سيف الدين الجزيري يتعرض لحادث سير أليم (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
حادث سير سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك watanserb.com
لاعب الزمالك سيف الدين الجزيري

وطن – تعرض النجم التونسي الدولي سيف الدين الجزيري 29 عاماً، مهاجم نادي الزمالك المصري، لحادث سير أليم في العاصمة المصرية (القاهرة).

وقالت صحيفة (اليوم السابع) المصرية، بأن التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك البيضاوي، تعرض لحادث سير، خلال توجهه إلى النادي لتلقي التدريبات الجماعية مع الفريق، استعدادًا للمواجهة القادمة أمام سيراميكا كليو باترا.

حادث سير سيف الدين الجزيري

كما ووفق الصحيفة، بأن التونسي الجزيري لم يصب بأي مكروه، حيث أنه استقل سيارة أخرى من أجل الالتحاق بالتدريب في موعده.

وكان اللاعب قد شارك في تدريبات نادي الزمالك، بعد تعرضه لحادث سير أثناء ذهابه للتدريب، بشكل طبيعي.

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كما وعلق نجم فريق الزمالك الجزيري عبر حسابه على موقع ( الانستغرام)، بعد تعرضه لحادث سير، قائلاً: ” قدر الله وما شاء فعل .. الحمد الله”.

اجتماع فيريرا مع الجزيري

وبينت، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك ( القلعة البيضاء)، حرص على الاجتماع مع التونسي سيف الدين الجزيري، قبيل نهاية مران، الجمعة، داخل ميدان ملعب (عبد اللطيف أبو رجيلة). استعدادًا للمباراة المقبلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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كما وأدرفت، ” فيريرا طلب من اللاعب بعض الأمور الخططية الخاصة، التي يرغب في أن يقوم بها الأخير. من أجل تنفيذها الأخير خلال الفترة المقبلة”.

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وقاد النجم التونسي سيف الدين الجزيري فريق الزمالك، بتحقيق الفوز على البنك الأهلي المهم للحفاظ على صدارة الدوري المصري، بهدفين من توقيعه في المباراة الماضية.

ويعتلي فريق الزمالك حامل لقب النسخة الماضية صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، كما وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف بيراميدز برصيد 46 نقطة. وغريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

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المصدروطن + اليوم السابع
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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