نجم الزمالك سيف الدين الجزيري يتعرض لحادث سير أليم (صور)

وطن – تعرض النجم التونسي الدولي سيف الدين الجزيري 29 عاماً، مهاجم نادي الزمالك المصري، لحادث سير أليم في العاصمة المصرية (القاهرة).

وقالت صحيفة (اليوم السابع) المصرية، بأن التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك البيضاوي، تعرض لحادث سير، خلال توجهه إلى النادي لتلقي التدريبات الجماعية مع الفريق، استعدادًا للمواجهة القادمة أمام سيراميكا كليو باترا.

حادث سير سيف الدين الجزيري

كما ووفق الصحيفة، بأن التونسي الجزيري لم يصب بأي مكروه، حيث أنه استقل سيارة أخرى من أجل الالتحاق بالتدريب في موعده.

تعرض التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك لحادث سير أثناء توجهه لمقر النادي لخوض مران اليوم السبت، ولم يتعرض اللاعب لأي إصابة في حين تعرضت سيارته لبعض التلفيات، وتواجد اللاعب في مقر النادي للمشاركة في المران بشكل طبيعي استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة. pic.twitter.com/2pit2XTIeI — Sarah Abdelbaky (@SarahAbdelbaky1) June 25, 2022

وكان اللاعب قد شارك في تدريبات نادي الزمالك، بعد تعرضه لحادث سير أثناء ذهابه للتدريب، بشكل طبيعي.

اقرأ أيضاً:

كما وعلق نجم فريق الزمالك الجزيري عبر حسابه على موقع ( الانستغرام)، بعد تعرضه لحادث سير، قائلاً: ” قدر الله وما شاء فعل .. الحمد الله”.

سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك عبر ستوري "انستجرام" بعد تداول صورة لسيارته محطمة عقب تعرضه لحادث pic.twitter.com/clVGGvZlDj — kora11.com (@kora11) June 25, 2022

اجتماع فيريرا مع الجزيري

وبينت، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك ( القلعة البيضاء)، حرص على الاجتماع مع التونسي سيف الدين الجزيري، قبيل نهاية مران، الجمعة، داخل ميدان ملعب (عبد اللطيف أبو رجيلة). استعدادًا للمباراة المقبلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

اقرأ أيضاً:

كما وأدرفت، ” فيريرا طلب من اللاعب بعض الأمور الخططية الخاصة، التي يرغب في أن يقوم بها الأخير. من أجل تنفيذها الأخير خلال الفترة المقبلة”.

شارك التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في التدريبات الجماعية التي تقام على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بشكل طبيعي. وتعرض الجزيري لحادث سير في طريقه للحضور إلى النادي مما أدى لتهشم جزء من سيارته. واطمأن الجهاز الطبي للزمالك على حالة الجزيري وعدم تعرضه لأي إصابة. pic.twitter.com/9tEZKd0Tl7 — Btolat.com (@Btolat) June 25, 2022

اقرأ أيضاً:

وقاد النجم التونسي سيف الدين الجزيري فريق الزمالك، بتحقيق الفوز على البنك الأهلي المهم للحفاظ على صدارة الدوري المصري، بهدفين من توقيعه في المباراة الماضية.

سيف الدين الجزيري يشارك في مران الزمالك بعد حادث السير الذي تعرض له 🏹 pic.twitter.com/nXG0ceemBs — Yallakora (@Yallakoranow) June 25, 2022

ويعتلي فريق الزمالك حامل لقب النسخة الماضية صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، كما وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف بيراميدز برصيد 46 نقطة. وغريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

قد يهمك أيضاً: