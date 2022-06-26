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معذب الكلب بالطوب يثير الغضب في السعودية بعد انتشار هذا الفيديو لأقوياء القلوب فقط!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
معذب الكلب بالطوب يثير الغضب في السعودية بعد انتشار هذا الفيديو لأقوياء القلوب فقط! watanserb.com
معذب الكلب بالطوب

وطن– تصدر وسم “معذب الكلب بالطوب”، التريند الأول في السعودية، بعد تداول فيديو، لشخص يقوم بتعذيب كلب مربوط أسفل شرفته.

ويظهر بالفيديو القاسي، شاب يقف في أعلى شرفة برفقة أحد أصدقائه. ويقومون برمي طوب ضخم مخصص للبناء على الكلب الذي كان يتمدد في الشارع بأمان.

وصرخ الكلب من شدة الألم، وبدأ يعافر لحياته، بينما يسمع صوت الشاب ومن معه وهم يضحكون على فعلتهم.

مطالبات بالقبض

وعبر المغردون عن غضبهم من المقطع، مطالبين بالقبض على الفاعل وصديقه فوراً.

وكتب ناشط: “بصراحة منظر وفعل مؤلم حتى من واحد غير مسلم فمابالك بمسلم ومن مجتمعنا من اين استمد قسوة القلب؟ اتمنى تطبيق اقسى عقوبة لان هذي الشكوليات لا ترتدع الا بالشده ،، وبالاخير يضحك بكل برود”.

ورجح آخر أن يكون معذب الكلب بالطوب، معتل نفسياً. وكتب: “احس هذي بدايه اي شخص معتل نفسيا. المفروض اصحاب هالمقاطع وناشرينها يتحولون على مستشفى الامل للصحه النفسيه. عشان تتاكدون من قدراتهم العقليه والتشوهات النفسييه اللي فيهم.  لان اليوم بيرمي على حيوان وبعده ممكن يقتل انسان لازم فيه جهه تبليع تتبع @SaudiMOH عن هالمشاهد”.

واختصر الكاتب السعودي علي العمري، المشهد المؤلم بالقول: ” قلب نزعت منه الرحمة كالحجارة أو أشد قسوة!”.

النيابة العامة

وعقب مغرد”: “لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل.  والله قد يكون عمله هذا سبباً لتعاسته و سبباً في همومه و سبباً في مشاكله و سبياً في عدم توفيقه و سبباً في حزنه و سبباً في دخوله لنار جهنم. لن يفرح من أذى مخلوقات الله و لن يذوق طعم السعادة”.

وطالب ناشط النيابة العامة بالقبض على معذب الكلب بالطوب، وكتب: أتمنى من جهة الأختصاص

@bip_ksa، أن تصدر الأمر بالقبض عليه كما هو الحال للجرائم الأخرى ضد البشر فهي كفيلة بأن تحد من هذه الممارسات الشاذه التي تسيء لمجتمعنا و لوطننا”.

عقوبة تعذيب الحيوانات في السعودية

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، قد أصدرت عقوبات وغرامات مالية تقدر قيمتها بـ 50 ألف ريال على أشخاص ومنشآت قامت بعدة سلوكيات مخالفة لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذلك في عدد من مناطق المملكة.

وذكرت الوزارة في تغريدة، أن تعذيب الحيوان، والإساءة إليه من خلال الضرب أو التجويع أو أي طريقة. فعلٌ تحرّمه الإنسانية والشريعة الإسلامية.

وتعاقب المملكة مرتكبيها بعقوبات مالية تصل لـ400 ألف ريال، وتصل إلى السجن والتشهير.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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