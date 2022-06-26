معذب الكلب بالطوب يثير الغضب في السعودية بعد انتشار هذا الفيديو لأقوياء القلوب فقط!

وطن– تصدر وسم “معذب الكلب بالطوب”، التريند الأول في السعودية، بعد تداول فيديو، لشخص يقوم بتعذيب كلب مربوط أسفل شرفته.

ويظهر بالفيديو القاسي، شاب يقف في أعلى شرفة برفقة أحد أصدقائه. ويقومون برمي طوب ضخم مخصص للبناء على الكلب الذي كان يتمدد في الشارع بأمان.

وصرخ الكلب من شدة الألم، وبدأ يعافر لحياته، بينما يسمع صوت الشاب ومن معه وهم يضحكون على فعلتهم.

مطالبات بالقبض

وعبر المغردون عن غضبهم من المقطع، مطالبين بالقبض على الفاعل وصديقه فوراً.

صعد ترند " #معذب_الكلب_بالطوب " مقطع متداول لـ شاب يصور وهو يرمي الطوب "البلكه" من اعلى البيت على كلب يقوم بالأكل ويضحك على فعلته ومطالبات بالقبض عليه!!

pic.twitter.com/aW1w99nMYB — TRND (@NOWTRND) June 26, 2022

وكتب ناشط: “بصراحة منظر وفعل مؤلم حتى من واحد غير مسلم فمابالك بمسلم ومن مجتمعنا من اين استمد قسوة القلب؟ اتمنى تطبيق اقسى عقوبة لان هذي الشكوليات لا ترتدع الا بالشده ،، وبالاخير يضحك بكل برود”.

#معذب_الكلب_بالطوب

بصراحة منظر وفعل مؤلم حتى من واحد غير مسلم فمابالك بمسلم ومن مجتمعنا من اين استمد قسوة القلب ،اتمنى تطبيق اقسى عقوبة لان هذي الشكوليات لا ترتدع الا بالشده ،، وبالاخير يضحك بكل برود، — سلطان (@hogaboga02) June 26, 2022

ورجح آخر أن يكون معذب الكلب بالطوب، معتل نفسياً. وكتب: “احس هذي بدايه اي شخص معتل نفسيا. المفروض اصحاب هالمقاطع وناشرينها يتحولون على مستشفى الامل للصحه النفسيه. عشان تتاكدون من قدراتهم العقليه والتشوهات النفسييه اللي فيهم. لان اليوم بيرمي على حيوان وبعده ممكن يقتل انسان لازم فيه جهه تبليع تتبع @SaudiMOH عن هالمشاهد”.

#معذب_الكلب_بالطوب

احس هذي بدايه اي شخص معتل نفسيا

المفروض اصحاب هالمقاطع وناشرينها يتحولون على مستشفى الامل للصحه النفسيه عشان تتاكدون من قدراتهم العقليه والتشوهات النفسييه اللي فيهم لان اليوم بيرمي على حيوان وبعده ممكن يقتل انسان

لازم فيه جهه تبليع تتبع @SaudiMOH عن هالمشاهد — ▪︎¤ سۆسۆ فَهد ¤▪︎ (@wsoso) June 26, 2022

واختصر الكاتب السعودي علي العمري، المشهد المؤلم بالقول: ” قلب نزعت منه الرحمة كالحجارة أو أشد قسوة!”.

#معذب_الكلب_بالطوب قلب نزعت منه الرحمة

كالحجارة أو أشد قسوة! — علي بطيح العُمري (@alomary2008) June 26, 2022

النيابة العامة

وعقب مغرد”: “لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل. والله قد يكون عمله هذا سبباً لتعاسته و سبباً في همومه و سبباً في مشاكله و سبياً في عدم توفيقه و سبباً في حزنه و سبباً في دخوله لنار جهنم. لن يفرح من أذى مخلوقات الله و لن يذوق طعم السعادة”.

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل والله قد يكون عمله هذا سبباً لتعاسته و سبباً في همومه و سبباً في مشاكله و سبياً في عدم توفيقه و سبباً في حزنه و سبباً في دخوله لنار جهنم ✋🏻 لن يفرح من أذى مخلوقات الله و لن يذوق طعم السعادة ✋🏻 #معذب_الكلب_بالطوب pic.twitter.com/rjP7F1A23D — 🍃🌹 أبـــو فـــهـــد 🌹🍃 (@s5115113) June 26, 2022

وطالب ناشط النيابة العامة بالقبض على معذب الكلب بالطوب، وكتب: أتمنى من جهة الأختصاص

@bip_ksa، أن تصدر الأمر بالقبض عليه كما هو الحال للجرائم الأخرى ضد البشر فهي كفيلة بأن تحد من هذه الممارسات الشاذه التي تسيء لمجتمعنا و لوطننا”.

أتمنى من جهة الأختصاص @bip_ksa أن تصدر الأمر بالقبض عليه كما هو الحال للجرائم الأخرى ضد البشر فهي كفيلة بأن تحد من هذه الممارسات الشاذه التي تسيء لمجتمعنا و لوطننا. #معذب_الكلب_بالطوب — سعد (@Saad_Almalhi) June 26, 2022

عقوبة تعذيب الحيوانات في السعودية

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، قد أصدرت عقوبات وغرامات مالية تقدر قيمتها بـ 50 ألف ريال على أشخاص ومنشآت قامت بعدة سلوكيات مخالفة لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذلك في عدد من مناطق المملكة.

وذكرت الوزارة في تغريدة، أن تعذيب الحيوان، والإساءة إليه من خلال الضرب أو التجويع أو أي طريقة. فعلٌ تحرّمه الإنسانية والشريعة الإسلامية.

تعذيب الحيوان، والإساءة إليه من خلال الضرب أو التجويع أو أي طريقة؛ فعلٌ تحرّمه الإنسانية والشريعة الإسلامية.

وتعاقب المملكة مرتكبيها بعقوبات مالية تصل لـ400 ألف ريال، وتصل إلى السجن والتشهير.

. pic.twitter.com/r1Aipte0g3 — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) May 1, 2019

وتعاقب المملكة مرتكبيها بعقوبات مالية تصل لـ400 ألف ريال، وتصل إلى السجن والتشهير.