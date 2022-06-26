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ما سبب وفاة الأميرة موضي بنت مساعد ابنة عم الملك سلمان!؟

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
وفاة الأميرة موضي بنت مساعد ابنة عم الملك سلمان watanserb.com
الأميرة موضي بنت مساعد هي ابنة عم الملك سلمان ووالدها شغل منصب وزارتي الداخلية والمالية في عهد الملك فيصل

وطن – أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح الأحد، وفاة الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، ابنة عم الملك السعودي الحالي سلمان بن عبدالعزيز.

ولم يذكر الديوان الملكي في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، سبب وفاة الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

لكنّ الديوان الملكي اكتفى بالإعلان عن موعد صلاة الجنازة على الأميرة موضي بنت مساعد، وقال إنه سيصلى عليها بعد صلاة العصر، الأحد، في جامع الإمام تركي بن عبدالله، في العاصمة السعودية الرياض.

من هي الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود؟

الأميرة موضي بنت مساعد، هي ابنة شقيق الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

والأمير مساعد بن عبدالرحمن (والد الأميرة موضي) عُين أول رئيس لديوان المظالم. وهو وأول رئيس لديوان المراقبة العامة عام 1957 بمرسوم ملكي.

كما تقلد الأمير مساعد أيضا وزارتي الداخلية والمالية في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

والأمير مساعد حاصل على شهادة جامعية. وقد توفي عام 1987، عن عمر يناهز 70 عاما.

بينما يوجد مسجد شهير بحي غبيرة في العاصمة السعودية الرياض يحمل اسم الأميرة الراحلة موضي.

مسجد الأميرة موضي
مسجد الأميرة موضي

وقبل أسبوع، أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح السبت، عن وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

والأميـر سعود، هو حفيد الملك فيصل. ووالدته هي الأميرة مشاعل الفيصل.

الأمير سعود بن محمد بن تركي
الأمير سعود بن محمد بن تركي

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، فإن سبب وفاة الأمير جاء بسبب ازمة صحية ألمت به، توفي على إثرها في أحد مستشفيات الرياض.

 

المصدرالديوان الملكي السعودي - واس - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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