ما سبب وفاة الأميرة موضي بنت مساعد ابنة عم الملك سلمان!؟

وطن – أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح الأحد، وفاة الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، ابنة عم الملك السعودي الحالي سلمان بن عبدالعزيز.

ولم يذكر الديوان الملكي في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، سبب وفاة الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

لكنّ الديوان الملكي اكتفى بالإعلان عن موعد صلاة الجنازة على الأميرة موضي بنت مساعد، وقال إنه سيصلى عليها بعد صلاة العصر، الأحد، في جامع الإمام تركي بن عبدالله، في العاصمة السعودية الرياض.

#الديوان_الملكي : وفاة صاحبة السمو الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود .. وسيصلى عليها – إن شاء الله- اليوم الأحد الموافق 27 / 11 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.#واس pic.twitter.com/wB6xTntl7i — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 26, 2022

من هي الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود؟

الأميرة موضي بنت مساعد، هي ابنة شقيق الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

والأمير مساعد بن عبدالرحمن (والد الأميرة موضي) عُين أول رئيس لديوان المظالم. وهو وأول رئيس لديوان المراقبة العامة عام 1957 بمرسوم ملكي.

كما تقلد الأمير مساعد أيضا وزارتي الداخلية والمالية في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

والأمير مساعد حاصل على شهادة جامعية. وقد توفي عام 1987، عن عمر يناهز 70 عاما.

بينما يوجد مسجد شهير بحي غبيرة في العاصمة السعودية الرياض يحمل اسم الأميرة الراحلة موضي.

وقبل أسبوع، أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح السبت، عن وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه اليوم السبت الموافق 19 / 11 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.#واس pic.twitter.com/dHroKp3Z9U — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 18, 2022

والأميـر سعود، هو حفيد الملك فيصل. ووالدته هي الأميرة مشاعل الفيصل.

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، فإن سبب وفاة الأمير جاء بسبب ازمة صحية ألمت به، توفي على إثرها في أحد مستشفيات الرياض.