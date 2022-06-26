الرئيسيةالهدهدلقطات مخيفة.. حرائق وانفجارات في منشآت تضم موادًا خطيرة تروع سكان حيفا
الهدهد

لقطات مخيفة.. حرائق وانفجارات في منشآت تضم موادًا خطيرة تروع سكان حيفا

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
حرائق في حيفا watanserb.com
حرائق في حيفا

وطن – انتشر مقطع فيديو يُظهر حرائق وانفجارات في منشآت صناعية تضم موادًا كيميائية سامة داخل مدينة حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأظهرت اللقطات فرق الإطفاء وهي تكافح من أجل إخماد النيران ومنع انتشارها.

يأتي هذا فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية “كان” إنه تم إخلاء العديد من المنازل من سكان المدينة تحسبا لأي طارئ، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات.

ووقع هذا الحريق الكبير بمحاذاة مبان سكنية، فيما لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن سقوط مصابين.

بدأ الحريق في الساعة 4:00 فجرا بالتوقيت المحلي، فانتقل رجال الإطفاء من محطة حيفا إلى مكان الحادث. وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا يعيشون بالقرب من مكان اندلاع الحريق.

وشوهد دخان كثيف يتصاعد في المنطقة إثر الحريق المروع، وتم نصح المواطنين بعدم الوصول إلى هذا المكان بسبب الدخان الكثيف.

كما قالت صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الحريق نشب في منشأة لوجستية في حيفا تحوي موادًا خطرة، بالقرب من مبانٍ سكنية، مشيرةً إلى أنه لا معلومات عن مصابين حتى الآن.

بينما أضافت أنّ رجال إطفاء من محطة حيفا وفرقًا إضافية من أنحاء المحافظة يعملون على إطفاء الحريق.

وأشارت إلى أن هناك إفادات عن انفجارات ضمن النيران، وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص من منازلهم بعد عدم استيقاظهم من الحريق”.

المصدرهيئة البث الاسرائيلية + إسرائيل هيوم
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

هذا ما سيحدث في القدس الأربعاء المقبل لإكمال حفل “خلع السروايل”.. وسائل إعلام عبرية كشفت التفاصيل

الهدهد

“شاهد” ابن الصهاينة محمد بن زايد “مشتاق” لتفعيل التطبيع وسفينة إماراتية ترسو بميناء إسرائيلي

الهدهد

حسين الجسمي شحذ همم عيال عمه في إسرائيل على الاخر.. “شاهد” ماذا فعل إسرائيليون في حيفا!

الهدهد

مسؤول إماراتي يتباهى في خيانة عيال زايد ويعلن موعد فتح السفارة الإماراتية في إسرائيل

الهدهد

رئيس الوزراء الأردنيّ الأسبق: على اللاجئين “قبض” ثمن أملاكهم التي فقدوها.. والتصعيد ضد إسرائيل مجرد “كلام فقط”

الهدهد

فنان أردني يثير جدلاً واسعاً لإصراره على إحياء حفلات تطبيعية في إسرائيل

الهدهد

من بركات صفقة القرن.. تنسيق سعودي إسرائيلي سري لإنشاء خط سكك حديدة يربط المملكة بـ”حيفا”

الهدهد

قائد إيراني: لو ارتكبت إسرائيل أي حماقة سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض تماما

تقارير

ضابط اسرائيلي يكشف: مُستخدماً هذه الإمكانيات “الإيرانية” الدقيقة.. سينجح حزب الله في تدمير منصات الغاز

الهدهد

إسرائيل تزف بشريات التطبيع للعرب وتعلن بدء إجراءات تدشين خط السكة الحديدية بين تل أبيب والرياض !

الهدهد

صحيفة بريطانية: مخطط لمد خط أنابيب نفطي من الموصل إلى إسرائيل.. ولكن الخوف من “داعش”

الهدهد

الحرس الثوري في صاروخ صوتي خارق: إيران قادرة على تسوية تل أبيب وحيفا مع الأرض في 7 دقائق

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا