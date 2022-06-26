لقطات مخيفة.. حرائق وانفجارات في منشآت تضم موادًا خطيرة تروع سكان حيفا

وطن – انتشر مقطع فيديو يُظهر حرائق وانفجارات في منشآت صناعية تضم موادًا كيميائية سامة داخل مدينة حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأظهرت اللقطات فرق الإطفاء وهي تكافح من أجل إخماد النيران ومنع انتشارها.

حرائق وانفجارات في منشآت صناعية تضم مواد كيميائية سامة داخل مدينة #حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.؛وفرق الإطفاء تحاول اخماد النيران ومنع اتساعها#الحرس_الثوري#الكيان_المؤقت#الخنادق pic.twitter.com/9HUja8Zaax — موقع الخنادق (@AlKhanadeq) June 26, 2022

يأتي هذا فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية “كان” إنه تم إخلاء العديد من المنازل من سكان المدينة تحسبا لأي طارئ، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات.

מבנים שמכילים חומרים מסוכנים עלו באש במתחם תעשייה ולוגיסטיקה בחיפה, פיצוצים נשמעו מתוכם. 3 בני אדם חולצו מבתים סמוכים, לא דווח על נפגעים pic.twitter.com/xprOjJBnO0 — כאן חדשות (@kann_news) June 26, 2022

ووقع هذا الحريق الكبير بمحاذاة مبان سكنية، فيما لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن سقوط مصابين.

بدأ الحريق في الساعة 4:00 فجرا بالتوقيت المحلي، فانتقل رجال الإطفاء من محطة حيفا إلى مكان الحادث. وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا يعيشون بالقرب من مكان اندلاع الحريق.

♦️♦️إندلاع حريق كبير بمنشأة تضم مبانٍ صناعية تحتوى مواد خطيرة في مدينة حيفا المحتلة. pic.twitter.com/Sj7ThtxYLV — 🇮🇷Moh Gharawi (@MohammadGharawy) June 26, 2022

وشوهد دخان كثيف يتصاعد في المنطقة إثر الحريق المروع، وتم نصح المواطنين بعدم الوصول إلى هذا المكان بسبب الدخان الكثيف.

كما قالت صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الحريق نشب في منشأة لوجستية في حيفا تحوي موادًا خطرة، بالقرب من مبانٍ سكنية، مشيرةً إلى أنه لا معلومات عن مصابين حتى الآن.

#فيديو للحريق الكبير الذي شب في منشأة تضم مبانٍ صناعية تحتوى مواد خطيرة في مدينة حيفا المحتلة pic.twitter.com/OogMxAFPSB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 26, 2022

بينما أضافت أنّ رجال إطفاء من محطة حيفا وفرقًا إضافية من أنحاء المحافظة يعملون على إطفاء الحريق.

وأشارت إلى أن هناك إفادات عن انفجارات ضمن النيران، وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص من منازلهم بعد عدم استيقاظهم من الحريق”.