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لحظة إطلاق قاتل إيمان إرشيد النار على نفسه.. ما مصيره؟ (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
لحظة انتحار قاتل إيمان إرشيد watanserb.com
لحظة انتحار قاتل إيمان إرشيد

وطن- أفادت مديرية الأمن العام في الأردن، بأن رجال الأمن تمكنوا من تحديد هوية ومكان قاتل الطالبة إيمان إرشيد داخل جامعة العلوم التطبيقية، وأن قوات أمنية حاصرت مكان تواجده.

قاتل إيمان إرشيد يطلق النار على نفسه

وأوضح البيان الذي طالعته (وطن) على صفحة المديرية الرسمية بفيسبوك، أنه لدى محاصرة مكان تواجد قاتل إيمان إرشيد، من قبل قوات الأمن، مساء الأحد، قام القاتل بإطلاق النار على نفسه.

وجاء في نص بيان الأمن العام:”تحديد مكان قاتل الفتاة ولدى محاصرته من قبل رجال الامن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه.. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً.”

ونشر ناشطون مقطعا مصورا قالوا إنه يوثق لحظات المداهمة وإطلاق المجرم النار على نفسه.

كما أكد مراسل قناة “العربية” بالأردن الأمر، وأفاد بأن قاتل إيمان إرشيد أطلق النار على نفسه بعد محاصرته.

وبث ناشطون أردنيون صورا من مكان مداهمة الأمن العام للمكان الذي كان يختبأ به قاتل إيمان إرشيد.

ولم يحدد بيان الأمن العام حتى الآن مصير قاتل إيمان إرشيد، بعدما أطلق النار على نفسه وهل مازال على قيد الحياة أم لا؟

شقيق المغدورة نشر صورة المشتبه به 

وكان شقيق الطالبة المغدورة إيمان ارشيد، قد نشر قبل ساعات صورة جديدة للشخص المشتبه به وطلب المساعدة في البحث عنه.

وكان الأمن العام الأردني أعلن، الجمعة، أنه حدد هوية قاتل الفتاة وأن البحث عنه ما زال جارياً.

وذكر بيان الأمن العام أن الجاني خطط لجريمته وقام بالتواري عن الأنظار وستناله يد العدالة.

وبين، الجمعة، أنه جرت مداهمة منزله وعدة مواقع والجهود متواصلة دون توقف حتى القبض عليه.

وكان الأمن العام شدد في بيانه على أن أي تصريح بخصوص القضية سيكون بشكل رسمي وواضح بالتنسيق مع الجهات القضائية وعبر وسائل الاعلام كافة.

‏وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فريق التحقيق الخاص المشكل لمتابعة التحقيقات في حادثة مقتل إيمان إرشيد، داخل إحدى الجامعات الخاصة عمل منذ اللحظة الأولى وبجهود متواصلة تمكن من خلالها من تحديد هوية الجاني والذي خطط لجريمته وحاول قدر الإمكان اخفاء هويته وأثره عبر أساليب مضللة.

وأهاب الناطق الاعلامي بالجميع الالتزام بما صدر عن الجهات القضائية بمنع النشر في القضية، مؤكدأ “أننا سنقوم بنشر كل جديد وبما لا يتعارض مع مجريات التحقيق ولا يؤثر على سيره.”

حادث مقتل إيمان إرشيد

وكانت الضحية إيمان إرشيد في الجامعة لأداء امتحان، لحظة إقدام الجاني على إطلاق 5رصاصات عليها، إحداها في الرأس.

كما تداولوا رسالة تم إرسالها للمجني عليها من قبل القاتل، يتعهد بقتلها بذات الطريقة التي أقدم فيها القاتل المصري محمد عادل على قتل الطالبة نيرة أشرف.

وذكرت مصادر محلية حينها أن مطلق النار ليس من الجامعة وقد دخل إليها متنكرا ويرتدي طاقية.

وأضافت أن ”الجاني أطلق 5 رصاصات على الضحية إحداها في الرأس و4 طلقات في جسدها“. مشيرة إلى أن ”رجال أمن الجامعة حاولوا ضبطه والسيطرة عليه، لكنه أطلق عيارات نارية في الهواء“.

وبحسب المصادر، فإن ”رجال الأمن حاولوا ملاحقة القاتل، لكنه نجح في الفرار“. مضيفة أن ”القاتل لا يتجاوز عمره 24 عاما“.

كشف هوية قاتل إيمان ارشيد في جامعة العلوم التطبيقية بالأردن

المصدرفيسبوك ، توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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