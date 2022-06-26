لحظة إطلاق قاتل إيمان إرشيد النار على نفسه.. ما مصيره؟ (فيديو)

وطن- أفادت مديرية الأمن العام في الأردن، بأن رجال الأمن تمكنوا من تحديد هوية ومكان قاتل الطالبة إيمان إرشيد داخل جامعة العلوم التطبيقية، وأن قوات أمنية حاصرت مكان تواجده.

قاتل إيمان إرشيد يطلق النار على نفسه

وأوضح البيان الذي طالعته (وطن) على صفحة المديرية الرسمية بفيسبوك، أنه لدى محاصرة مكان تواجد قاتل إيمان إرشيد، من قبل قوات الأمن، مساء الأحد، قام القاتل بإطلاق النار على نفسه.

وجاء في نص بيان الأمن العام:”تحديد مكان قاتل الفتاة ولدى محاصرته من قبل رجال الامن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه.. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً.”

ونشر ناشطون مقطعا مصورا قالوا إنه يوثق لحظات المداهمة وإطلاق المجرم النار على نفسه.

كما أكد مراسل قناة “العربية” بالأردن الأمر، وأفاد بأن قاتل إيمان إرشيد أطلق النار على نفسه بعد محاصرته.

مراسل العربية: الأمن الأردني حدد مكان قاتل إيمان إرشيد وبعد محاصرته أطلق النار على نفسه

#العربية pic.twitter.com/3RY29VL2S2 — العربية (@AlArabiya) June 26, 2022

وبث ناشطون أردنيون صورا من مكان مداهمة الأمن العام للمكان الذي كان يختبأ به قاتل إيمان إرشيد.

من مكان مداهمة الأمن للقاتل في منطقة بلعما بمحافظة المفرق وحسب أصدقاء الشاب توفي #ايمان_ارشيد pic.twitter.com/IMjFCqypal — احمد الزعبي (@AlzoubiAhmad90) June 26, 2022

ولم يحدد بيان الأمن العام حتى الآن مصير قاتل إيمان إرشيد، بعدما أطلق النار على نفسه وهل مازال على قيد الحياة أم لا؟

شقيق المغدورة نشر صورة المشتبه به

وكان شقيق الطالبة المغدورة إيمان ارشيد، قد نشر قبل ساعات صورة جديدة للشخص المشتبه به وطلب المساعدة في البحث عنه.

شقيق الطالبة المغدورة إيمان ارشيد، ينشر صورة جديدة للشخص المشتبه به ويطلب المساعدة في البحث عنه#قاتل_التطبيقية #ايمان_ارشيد pic.twitter.com/EF1hPBvuaL — الأردنية نت (@alurdunyya) June 26, 2022

وكان الأمن العام الأردني أعلن، الجمعة، أنه حدد هوية قاتل الفتاة وأن البحث عنه ما زال جارياً.

وذكر بيان الأمن العام أن الجاني خطط لجريمته وقام بالتواري عن الأنظار وستناله يد العدالة.

وبين، الجمعة، أنه جرت مداهمة منزله وعدة مواقع والجهود متواصلة دون توقف حتى القبض عليه.

المتهم بقتل الطالبة #أيمان_ارشيد اطلق على نفسه النار من سلاح اتوماتيكي كلشن، في منطقة بلعما المفرق. #الأردن #إعدام_قاتل_التطبيقية. pic.twitter.com/5FMth0qcoE — عمر الدهامشة (@Omar_Dhamsha) June 26, 2022

وكان الأمن العام شدد في بيانه على أن أي تصريح بخصوص القضية سيكون بشكل رسمي وواضح بالتنسيق مع الجهات القضائية وعبر وسائل الاعلام كافة.

‏وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فريق التحقيق الخاص المشكل لمتابعة التحقيقات في حادثة مقتل إيمان إرشيد، داخل إحدى الجامعات الخاصة عمل منذ اللحظة الأولى وبجهود متواصلة تمكن من خلالها من تحديد هوية الجاني والذي خطط لجريمته وحاول قدر الإمكان اخفاء هويته وأثره عبر أساليب مضللة.

وأهاب الناطق الاعلامي بالجميع الالتزام بما صدر عن الجهات القضائية بمنع النشر في القضية، مؤكدأ “أننا سنقوم بنشر كل جديد وبما لا يتعارض مع مجريات التحقيق ولا يؤثر على سيره.”

حادث مقتل إيمان إرشيد

وكانت الضحية إيمان إرشيد في الجامعة لأداء امتحان، لحظة إقدام الجاني على إطلاق 5رصاصات عليها، إحداها في الرأس.

كما تداولوا رسالة تم إرسالها للمجني عليها من قبل القاتل، يتعهد بقتلها بذات الطريقة التي أقدم فيها القاتل المصري محمد عادل على قتل الطالبة نيرة أشرف.

وذكرت مصادر محلية حينها أن مطلق النار ليس من الجامعة وقد دخل إليها متنكرا ويرتدي طاقية.

وأضافت أن ”الجاني أطلق 5 رصاصات على الضحية إحداها في الرأس و4 طلقات في جسدها“. مشيرة إلى أن ”رجال أمن الجامعة حاولوا ضبطه والسيطرة عليه، لكنه أطلق عيارات نارية في الهواء“.

وبحسب المصادر، فإن ”رجال الأمن حاولوا ملاحقة القاتل، لكنه نجح في الفرار“. مضيفة أن ”القاتل لا يتجاوز عمره 24 عاما“.