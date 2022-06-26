“فيديو” كارثي يوثق تحليق صاروخ روسي فوق محطة نووية أوكرانية

وطن- وثق مقطع فيديو نشرته شركة “Energoatom” التي تدير المحطات النووية الأوكرانية، تحليق صاروخ روسي على ارتفاع منخفض فوق محطة نووية أوكرانية، ما يهدد بوقوع كارثة نووية.

وبحسب ما نقل موقع “pravda” فإنه في صباح، الأحد 26 يونيو، حلق صاروخ روسي على ارتفاع منخفض للغاية فوق محطة الطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.

وتابع التقرير الذي ترجمته (وطن) أن الروس لجأوا مرة أخرى إلى الإرهاب النووي، حسب وصفه.

وأوضح أنه في تمام الساعة 6 صباحًا ، حلق صاروخ روسي معاد على ارتفاع منخفض للغاية فوق محطة الطاقة النووية في جنوب أوكرانيا وتم توثيق ذلك بالفيديو.

ولفت التقرير:”شق الصاروخ طريقه من جنوب أوكرانيا إلى شمالها ومن المحتمل أنه كان يستهدف كييف، حيث كانت هناك أصوات انفجارات طوال الصباح.

وقالت شركة “Energoatom” التي تدير المحطات النووية الأوكرانية، إنها تلفت الاهتمام الدولي إلى “تصرفات روسيا المتهورة” التي لا تهدد أمن أوكرانيا فحسب ، بل تهدد أيضًا أمن أوروبا بأكملها.

وحذرت الشركة في بيان لها:”أي ضرر يلحق بوحدة الطاقة النشطة سيكون له عواقب وخيمة للغاية وقد يهدد العالم بكارثة نووية مروعة”.

من جانبه قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن الضربة الروسية على العاصمة كييف، تهدف إلى إرهاب الأوكرانيين، قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد بين 28 و30 يونيو.

وفي سياق آخر قال المستشار الألماني أولاف شولتز، على هامش قمة مجموعة السبع، إن الهجمات التي تشنها روسيا على المباني السكنية في كييف تظهر أهمية الوحدة الدولية في دعم أوكرانيا.

وهاجمت روسيا العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح الأحد ، وضربت مبنيين سكنيين على الأقل.

وشاهد صحفيو وكالة “أسوشيتد برس” في المدينة خدمات الإنقاذ وهي تكافح النيران وتنقذ المدنيين.

وأكد “شولتز” على وحدة مجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي حتى الآن في تنظيم الدعم لأوكرانيا.

وقال المستشار الألماني بعد استضافته الجلسة الأولى لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى: “يمكننا أن نقول على وجه اليقين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يحسب حسابًا لهذا الأمر ولا يزال يسبب له صداعا – الدعم الدولي الكبير لأوكرانيا ولكن بالطبع أيضا شجاعة الأوكرانيين في الدفاع عن وطنهم “.