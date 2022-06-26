عارضة أزياء في موقف صعب مع فيل صغير بحديقة حيوان! (فيديو)

وطن – تعرضت عارضة الأزياء ميغان ميلان، لموقف صعب، خلال زيارتها محمية “شيا لاي أوركيد”، للأفيال، في مدينة “شيانغ ماي” بتايلاند.

وأظهر مقطع فيديو، نشر على تيك توك، فيل رضيع وهو يهاجم عارضة الأزياء، ويمزق تنورتها، ويسقطها أرضاً ويدوس عليها.

وفقاً لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد بدا أن فيلًا يبلغ من العمر ثلاثة أسابيع يقترب من عارضة الأزياء، قبل أن يمسك تنورتها ويسحبها لأسفل حتى تكشفت ملابسها الداخليّة.

لكن الفيل لم ينته من ذلك، لأنه استمر في مطاردتها والسقوط فوقها، فيما بدا وكأنها لعبة بينه الفيل والعارضة.

في النهاية، تم سحب الفيل الرضيع من قبل فيل كبير .

لم تنزعج ميغان من سلوك الفيل حيث تسمع وهي تضحك في اللقطات، التي تمت مشاركتها منذ ذلك الحين على TikTok وحصلت على أكثر من 90.000 إعجاب و 12 مليون مشاهدة.

يأتي ذلك، بعد قصة غريبة عن امرأة مسنة تم دهسها حتى الموت من قبل فيل غاضب، والذي ظهر لاحقًا في جنازتها لتدمير جثتها.

كانت مايا مورمو (70 عاما)، تجمع المياه من بئر في قرية رايبال بشرق الهند يوم الخميس (9 يونيو) عندما وقع الحادث المروع، وفقًا لوكالة برس ترست الهندية.

وبحسب ما ورد، فقد هرب الفيل من محمية “دلما” للحياة البرية في جهارخاند، على بعد حوالي 124 ميلاً.