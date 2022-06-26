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عارضة أزياء في موقف صعب مع فيل صغير بحديقة حيوان! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
فيل يدوس ويسحل عارضة أزياء watanserb.com
فيل يدوس ويسحل عارضة أزياء

وطن – تعرضت عارضة الأزياء ميغان ميلان، لموقف صعب، خلال زيارتها محمية “شيا لاي أوركيد”، للأفيال، في مدينة “شيانغ ماي” بتايلاند.

وأظهر مقطع فيديو، نشر على تيك توك، فيل رضيع وهو يهاجم عارضة الأزياء، ويمزق تنورتها، ويسقطها أرضاً ويدوس عليها.

@megan.milan Heres the video everyones been asking for lol. There is definitely more 🤣. #elephant #travel #babyelephant ♬ boy, what are you looking at – jabbar hakeem

وفقاً لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد بدا أن فيلًا يبلغ من العمر ثلاثة أسابيع يقترب من عارضة الأزياء، قبل أن يمسك تنورتها ويسحبها لأسفل حتى تكشفت ملابسها الداخليّة.

لكن الفيل لم ينته من ذلك، لأنه استمر في مطاردتها والسقوط فوقها، فيما بدا وكأنها لعبة بينه الفيل والعارضة.

في النهاية، تم سحب الفيل الرضيع من قبل فيل كبير .

لم تنزعج ميغان من سلوك الفيل حيث تسمع وهي تضحك في اللقطات، التي تمت مشاركتها منذ ذلك الحين على TikTok وحصلت على أكثر من 90.000 إعجاب و 12 مليون مشاهدة.

يأتي ذلك، بعد قصة غريبة عن امرأة مسنة تم دهسها حتى الموت من قبل فيل غاضب، والذي ظهر لاحقًا في جنازتها لتدمير جثتها.

كانت مايا مورمو (70 عاما)، تجمع المياه من بئر في قرية رايبال بشرق الهند يوم الخميس (9 يونيو) عندما وقع الحادث المروع، وفقًا لوكالة برس ترست الهندية.

وبحسب ما ورد، فقد هرب الفيل من محمية “دلما” للحياة البرية في جهارخاند، على بعد حوالي 124 ميلاً.

المصدرديلي ستار - تيك توك - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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