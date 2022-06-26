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اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الإثنين 27 يونيو 2022.. ارتفاع محدود

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الذهب watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم

وطن – سجلت أسـعـار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، الإثنين 27 يونيو 2022، ارتفاعا محدودا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعـار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.73 ريالا للجرام، ما يعادل 59.05 دولارا.

بينما جاء سـعـر الذهــب عيار 22 عند 20.84 ريال للجرام ما يعادل 54.13 دولارًا.

وبلغ ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 19.89 ريال بما يعادل 51.67 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 17.05 ريالا، أي ما يعادل 44.29 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 13.26 ريال بما يعادل 34.44 دولار، بينما عيار 12 بلغ 11.37 ريال بما يعادل 29.52 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسـعار أوقية الذهب اليوم الإثنين 706.98 ريال بما يعادل 1,836 دولارًا، وسعر الجنيه الذهب 159.13 ريال بما يعادل 413.35 دولار.

أما سـعر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 22,732 ريالًا بما يعادل 59,048 دولارًا.

يشار إلى أن هذه الأسـعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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