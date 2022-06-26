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رياضة

رونالدو يشعر بالاستياء من مانشستر يونايتد وتشيلسي يطرق الباب!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
كريستيانو رونالدو ومدرب تشيلسي توماس توخيل watanserb.com
مالك تشيلسي بويلي يتفاوض مع وكيل رونالدو

وطن – يُحيط الغموض من جديد حول مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، بعد شعوره بالاستياء من تقاعس إدارة ناديه مانشستر يونايتد من عدم إبرامها أي من الصفقات الجديدة حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية.

فقد أنهى فريق مانشستر يونايتد الموسم الماضي، بنتائج مخيبة للآمال لعشاقه ومحبيه في أرجاء العالم، إلى جانب فقد بطاقة التأهل للمشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا. مع الاكتفاء بالمنافسة في بطولة الدوري الأوروبي القادم.

وكيل رونالدو وتشيلسي

وأفاد موقع (ذا أثليتيك) الإنجليزي، بأن مالك نادي تشيلسي الأمريكي الجديد تود بويلي، قد عقد اجتماع الأسبوع الماضي في البرتغال، مع خورخي مينديز وكيل أعمال صاروخ ماديرا رونالدو. من أجل احتمالية انتقال الأخير إلى صفوف (البلوز) هذا الصيف.

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وبين الموقع، أنه لم يتم عما دار بين مالك تشيلسي بويلي ووكيل رونالدو مينديز، الذي يدير أعمال العديد من اللاعبين في عالم كرة القدم المستديرة. فيما سيتم الكشف عن تفاصيل اللقاء خلال الأيام القليلة الماضية.

رونالدو وموقف بايرن ميونخ

وفي سياق آخر متصل، كشفت صحيفة ( ذا صن) الإنجليزية، عن اقتراب الدون رونالدو من التعاقد مع نادي بايرن ميونخ البافاري في سوق الانتقالات الصيفية، كبديل عن رحيل روبرت ليفاندوفسكي. لكن سرعان ما نفيّ المدير الرياضي للنادي البوسني حسن حميديتش صحة تلك الأنباء المتداولة.

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لكن تقارير أخرى، قد تحدثت في وقت سابق عن رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو البقاء مع مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، بعد إقتناعه بالمشروع الرياضي. الذي يقوده المدرب الهولندي الجديد إيريك تين هاج الذي يعرفه الدون جيداً.

صفقات مانشستر يونايتد

ومن المحتمل أن يوقع الشياطين الحمر مع الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب خط وسط برشلونة، كخيار مهم بعد رحيل الفرنسي بول بوغبا وعودته إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي. وفق ما ذكرته تقارير صحفية.

ومن الجدير بالذكر، بأن صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في صيف عام 2023. إلا أن مستقبله بات غامضاً في ظل تأخر صفقات ناديه مع استغنائه عن العديد من اللاعبين. من أبرزهم بول بوغبا وخوان ماتا هذا الصيف.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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