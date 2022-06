رونالدو يشعر بالاستياء من مانشستر يونايتد وتشيلسي يطرق الباب!

وطن – يُحيط الغموض من جديد حول مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، بعد شعوره بالاستياء من تقاعس إدارة ناديه مانشستر يونايتد من عدم إبرامها أي من الصفقات الجديدة حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية.

فقد أنهى فريق مانشستر يونايتد الموسم الماضي، بنتائج مخيبة للآمال لعشاقه ومحبيه في أرجاء العالم، إلى جانب فقد بطاقة التأهل للمشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا. مع الاكتفاء بالمنافسة في بطولة الدوري الأوروبي القادم.

وأفاد موقع (ذا أثليتيك) الإنجليزي، بأن مالك نادي تشيلسي الأمريكي الجديد تود بويلي، قد عقد اجتماع الأسبوع الماضي في البرتغال، مع خورخي مينديز وكيل أعمال صاروخ ماديرا رونالدو. من أجل احتمالية انتقال الأخير إلى صفوف (البلوز) هذا الصيف.

▪️ Meeting last week in Portugal

▪️ Ronaldo agent Mendes & #CFC co-owner Boehly present

▪️ Forward’s future discussed among other things

▪️ #MUFC believe 37-year-old will be their player next season

