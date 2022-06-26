رئيس بايرن ميونخ يفتح النار على برشلونة بتعليق ساخر!

وطن – سخر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني السابق أولي هونيس 70 عاماً، من نظيره برشلونة، بشأن سعي الأخير الحصول على خدمات النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، مكينة أهداف العملاق البافاري خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

سخرية أولي هونيس من برشلونة

وعلق أولي هونيس الرئيس الفخري للعملاق البافاري، بشأن محاولات برشلونة التوقيع مع البولندي ليفاندوفسكي هذا الصيف، قائلاً: ” برشلونة يريد التوقيع مع ليفاندوفسكي وهم عليهم ديون بقيمة مليار يورو قبل 6 أشهر”.

أولي هونيس، الرئيس السابق لبايرن ميونخ 🗣️ 💬 "برشلونة يريد التوقيع مع ليفاندوفسكي وهم عليهم ديون بمليار يورو قبل 6 أشهر"🤯 " ويقدمون عرضًا بملايين الدولارات للاعب بايرن ميونخ، البرسا لو كان في ألمانيا لكان قد أعلن إفلاسه بالفعل".😱 pic.twitter.com/8lkqIJFRoW — GOAL Arabia (@GoalAR) June 24, 2022

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كما وأضاف الألماني هونيس، ” يقدمون عرضاً بملايين الدولارات للاعب بايرن ميونخ، لو كان البرسا في ألمانيا. كان قد أعلن إفلاسه بالفعل”.

عرض برشلونة

وأفادت تقارير صحفية إسبانية وألمانية في وقت سابق، بأن نادي برشلونة قد تقدم بعرض بقيمة 35 مليون يورو. إلى إدارة بايرن ميونخ من أجل التعاقد مع ليفاندوفسكي .

لكن تصريحات المسؤولين في نادي بايرن ميونخ (البافاري)، كان أخرها تصريح الرئيس التنفيذي أوليفر كان، لصحيفة ” موندو ديبورتيفو” الإسبانية بشأن مستقبل روبرت ليفاندوفسكي، قائلاً: ” لم يتغير الكثير، لديه عقد حتى صيف عام 2023، كما أننا نتطلع لرؤيته معنا في اليوم الأول من فترة الإعداد”.

أولي هونيس (رئيس بايرن ميونخ): "برشلونة جاء ليتعاقد مع ليفاندوفسكي، وعليهم مليار يورو ديون". أولي هونيس: "برشلونة على باب الإفلاس، ويقدم عروض بالملايين للتعاقد مع ليفاندوفسكي". أولي هونيس: "وقعنا مع ساديو ماني من أجل أن يلعب بجانب ليفا". pic.twitter.com/BnDQKVxtnk — C U L E S (@ArabCules) June 24, 2022

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عقد ليفاندوفسكي

كما وأردف أوليفر، ” اللاعب يقيم خيارات الانتقال إلى نادي برشلونة إلى جانب عروض أخرى، لكن من الجيد أن نتذكر بأن لديه عقد مع بايرن ميونخ. وهذا أمر مهم للغاية، ونحن لا نشعر بالقلق”.

وختم حديثه، ” نحن المسؤولين عن التأكيد من أن النادي ناجح بأكبر قدر ممكن، أظهر ليفاندوفسكي ما يستطيع فعله والمساهمة به لصالح الفريق. لديه عقد حتى 2023، ولا نتعامل مع أي شيء أخر”.

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وفي السياق ذاته، فقد أشارت تقارير صحفية أخرى بأن بايرن ميونخ يطالب ب50 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدمات ليفاندوفسكي، رغم عدم وجود أي نية للبيع للاعب هذا الصيف. بغض النظر على فترة انتهاء عقده.

SPORT | سيبدأ برشلونة المفاوضات النهائية لروبرت ليفاندوفسكي هذا الأسبوع. من المتوقع أن تكون الرسوم النهائية حوالي 40 مليون يورو. pic.twitter.com/s4yxoIbXdX — BARÇA (@BRC_ae) June 26, 2022

وكان النجم البولندي ليفاندوفسكي قد أكد في تصريحات صحفية سابقة عن رغبته في خوض تجربة جديدة بعيداً عن نادي البايرن الموسم المقبل، لكن الاحتمال الأقرب هو الذهاب إلى نادي برشلونة الإسباني. فهل ينجح ضغظ اللاعب على إدارة النادي في تحقيق مراده؟!

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