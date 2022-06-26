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رياضة

رئيس بايرن ميونخ يفتح النار على برشلونة بتعليق ساخر!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أولي هونيس يسخر من برشلونة بشأن التعاقد مع ليفاندوفسكي watanserb.com
رئيس بايرن ميونخ السابق أولي هونيس يسخر من برشلونة بشأن ليفاندوفسكي

وطن – سخر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني السابق أولي هونيس 70 عاماً، من نظيره برشلونة، بشأن سعي الأخير الحصول على خدمات النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، مكينة أهداف العملاق البافاري خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

سخرية أولي هونيس من برشلونة

وعلق أولي هونيس الرئيس الفخري للعملاق البافاري، بشأن محاولات برشلونة التوقيع مع البولندي ليفاندوفسكي هذا الصيف، قائلاً: ” برشلونة يريد التوقيع مع ليفاندوفسكي وهم عليهم ديون بقيمة مليار يورو قبل 6 أشهر”.

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كما وأضاف الألماني هونيس، ” يقدمون عرضاً بملايين الدولارات للاعب بايرن ميونخ، لو كان البرسا في ألمانيا. كان قد أعلن إفلاسه بالفعل”.

عرض برشلونة

وأفادت تقارير صحفية إسبانية وألمانية في وقت سابق، بأن نادي برشلونة قد تقدم بعرض بقيمة 35 مليون يورو. إلى إدارة بايرن ميونخ من أجل التعاقد مع ليفاندوفسكي .

لكن تصريحات المسؤولين في نادي بايرن ميونخ (البافاري)، كان أخرها تصريح الرئيس التنفيذي أوليفر كان، لصحيفة ” موندو ديبورتيفو” الإسبانية بشأن مستقبل روبرت ليفاندوفسكي، قائلاً: ” لم يتغير الكثير، لديه عقد حتى صيف عام 2023، كما أننا نتطلع لرؤيته معنا في اليوم الأول من فترة الإعداد”.

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عقد ليفاندوفسكي

كما وأردف أوليفر، ” اللاعب يقيم خيارات الانتقال إلى نادي برشلونة إلى جانب عروض أخرى، لكن من الجيد أن نتذكر بأن لديه عقد مع بايرن ميونخ. وهذا أمر مهم للغاية، ونحن لا نشعر بالقلق”.

وختم حديثه، ” نحن المسؤولين عن التأكيد من أن النادي ناجح بأكبر قدر ممكن، أظهر ليفاندوفسكي ما يستطيع فعله والمساهمة به لصالح الفريق. لديه عقد حتى 2023، ولا نتعامل مع أي شيء أخر”.

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وفي السياق ذاته، فقد أشارت تقارير صحفية أخرى بأن بايرن ميونخ يطالب ب50 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدمات ليفاندوفسكي، رغم عدم وجود أي نية للبيع للاعب هذا الصيف. بغض النظر على فترة انتهاء عقده.

وكان النجم البولندي ليفاندوفسكي قد أكد في تصريحات صحفية سابقة عن رغبته في خوض تجربة جديدة بعيداً عن نادي البايرن الموسم المقبل، لكن الاحتمال الأقرب هو الذهاب إلى نادي برشلونة الإسباني. فهل ينجح ضغظ اللاعب على إدارة النادي في تحقيق مراده؟!

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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