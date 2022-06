خمور مجانية لمن يحمل اسم محمد ومريم .. سلسلة حانات إندونيسية تزدري الإسلام والمسيحية

وطن – تسببت سلسلة حانات وملاهٍ ليلية في إندونيسيا تدعى “هولي وينغز”، في حالة غضب واسعة بين المسلمين والمسيحيين، بعدما تعرضت لمقام النبي محمد ﷺ، والسيدة مريم عليها السلام.

السلسلة الإندونيسية أصدرت إعلانا على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه إنها ستقدم الخمور المجانية لكل من يحمل اسم محمد أو مريم، قبل أن تضطر لحذفه لاحقا.

