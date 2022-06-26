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خمور مجانية لمن يحمل اسم محمد ومريم .. سلسلة حانات إندونيسية تزدري الإسلام والمسيحية

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
حانات تسيء للاسلام والمسيحية watanserb.com
حانات اندونيسية تسيء للإسلام والمسيحية

وطن – تسببت سلسلة حانات وملاهٍ ليلية في إندونيسيا تدعى “هولي وينغز”، في حالة غضب واسعة بين المسلمين والمسيحيين، بعدما تعرضت لمقام النبي محمد ﷺ، والسيدة مريم عليها السلام.

السلسلة الإندونيسية أصدرت إعلانا على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه إنها ستقدم الخمور المجانية لكل من يحمل اسم محمد أو مريم، قبل أن تضطر لحذفه لاحقا.

ردا على هذه الخطوة الاستفزازية، أبلغت العديد من المنظمات الشبابية عن الإدارة للشرطة، بينما هددت مجموعات أخرى بمداهمة مواقع سلسلة الحانات.

وخرجت احتجاجات في عدة مناطق لمطالبة السلطات بمحاكمة المسؤولين عما فعلته سلسلة الحانات الإندونيسية.

وعلى الفور ومنعا لخروج الأمر عن السيطرة، تحركت الشرطة واعتقلت عاملين بسلسلة الحانات، من بينهم رئيس فريقها الترويجي.

وفي مؤتمر صحفي، قدمت الشرطة الأشخاص الستة الذين ألقي القبض عليهم.

وقال هردي سوسيانتو رئيس الشرطة في جنوب العاصمة جاكرتا، إن المشتبه بهم صنعوا هذه المادة لجذب الزبائن إلى محالهم، لا سيما تلك التي تحقق أقل من 60% من المبيعات المستهدفة.

ووجهت عدة اتهامات للموقوفين، بينها ازدراء الدين ونشر الكراهية الدينية، ويواجهون عقوبة محتملة بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات إذا أدينوا بهذه التهم.

في المقابل، اعتذرت سلسلة “هولي وينغز” بشكل علني عما بدر منها، وقالت إن الإدارة لم تكن على علم بهذا الإعلان الترويجي.

فيما أكد الداعية الإندونيسي المعروف من الأقلية الصينية “فليكس سياوي” أنه بالرغم من اعتذار الشركة فإن الإعلان كان متعمدا لإثارة الجدل في المجتمع.

كما انتقد “سياوي” تكرار خطاب الإساءة للدين وممارساته في إندونيسيا من قِبَل من وصفهم بالمعادين للأديان.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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